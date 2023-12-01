Как распознать воспалительный процесс в организме?

Определенные факторы провоцируют воспалительный процесс в теле. Это могут быть, например, пищевая аллергия, резистентность к инсулину и некоторые продукты. Что можно исключить из своего рациона и как уберечь свое здоровье от воспалений? Предлагаем краткий обзор причин, ведущих к воспалительному процессу.

В чем опасность воспаления в организме? Рак имеет свойство мигрировать в область воспаления. Также при воспалении возникает иммунная реакция с гистаминами. Избыток гистаминов в организме вызывает утомление, усталость, заложенность, слизь. Но есть способы уменьшить воспаление. Для начала важно определить его причины.

10 причин воспалений в организме

Вот краткий обзор причин, ведущих к воспалению.

Пищевая аллергия

Когда вы едите то, на что у вас аллергия, в организме начинается воспаление. Процесс происходит обычно в тонком или толстом кишечнике. Одни части организма могут иметь на что-то аллергию, а другие – нет. Например, у нижнего отдела тонкой кишки возможна аллергия на глютен. И это может спровоцировать язву, раздражение, воспаление. И развивается колит, дивертикулит (все, что заканчивается на –ит, - это воспаление). Наиболее распространенные пищевые аллергены: молочные продукты и орехи (арахис).

Инсулинорезистентность

При ней будет развиваться больше воспалений. Тело будто деревянное, возникают боли в суставах. Инсулинорезистентность возникает из-за сахара., а сахар тесно связан с воспалением. Речь не только об обычном сахаре, но и обо всех скрытых сахарах: в соке, макаронах, хлебе, хлопьях, подсластителях. Это самая распространенная причина воспаления. Стоит изменить диету – и воспаление проходит.

Кортизол

Это противовоспалительный гормон надпочечников. Он теоретически должен избавлять от воспаления. Если кортизола мало, это значит, что есть резистентность к кортизолу. Где-то в организме он низкий/высокий или вообще не вырабатывается из-за усталости надпочечников. Так возникает воспаление. Болезнь Аддисона – это надпочечная недостаточность, когда воспаление в организме повсюду. Тогда приходится принимать стероиды. Например, пригнизон (синтетический кортизол). Существует много воспалительных состояний: от аутоиммунных недугов до проблем с кожей, артрита. Все они связаны с низким кортизолом.

Старые травмы

Если есть старые травмы, растяжение, перелом, ушиб копчика, - сустав воспаляется, утрачивает подвижность, в нем нарушено кровообращение. Но если вы соблюдаете интервальное голодание, можно уменьшить воспаление даже от старых травм.

Инфекция

Очень распространенная причина воспаления. Воспаление возникает, потому что это реакция иммунной системы, которая атакует инородные элементы. У многих людей есть дрожжи, кандида, вирусы, бактериальные инфекции в определенных частях тела и чрезмерный рост болезнетворных бактерий.

Оксиданты

Это может быть и слишком большой объем сахара, и спиртное, и фаст-фуд, железо. Свободное железо очень агрессивно – оно создает окисление в организме, разрушая его. Оно проникает в мозг и окисляет его. Оно окисляет артерии и создает эффект ржавчины, и тогда организму необходимо восстанавливать ткани с помощью кальция и холестерина. Это называется бляшки. Они образовываются в мозге, в сердце и в прочих местах.

Оксиданты могут создавать воспаление потому что происходит иммунная реакция. Бактерии (и хорошие, и плохие) едят железо. И поэтому, когда развивается воспаление, организм начинает прятать и выводить железо в качестве защитного механизма, чтобы патогены не могли им питаться. И резко может возникнуть нехватка железа и даже анемия. Всякий раз, когда у вас слишком много железа, будет больше инфекции, больше оксидантов и больше проблем.

Алкоголь, фаст-фуд

Когда печень повреждена, в организме будет много воспалений.

Жирные кислоты омега-6

Соевые и кукурузные масла вызывают воспаление. Это ГМО.

Сырые орехи и семена

В этих продуктах есть ингибиторы ферментов. Они могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно с желчным пузырем. Если потреблять много орехов, особенно не пророщенных, не замоченных в воде на ночь и затем не просушенных, это вызывает воспаление.

Желчный пузырь

Часто бывает застой желчи по разным причинам: от нездоровой еды или сахара. Желчный пузырь опухает. Там происходит застой, вырабатывается мало желчи. Кишечник вздувается и воспаляется. И желудок воспаляется во время еды. Также уже указанные проблемы с кортизолом могут быть причиной воспаления кишечника. Сложности с желчным пузырем вызовут не только отек и воспаление в пищеварительном тракте, но боль будет отдавать в правое плечо, шею и лопатку. Все воспаление в этой стороне идет от желчного пузыря. Чтобы проверить, нажмите справа под грудной клеткой, помассируйте эту область пару минут, и боль пройдет. опубликовано econet

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