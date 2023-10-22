Как снизить уровень холестерина естественным путем: 5 простых шагов

Высокий уровень холестерина грозит сердечным приступом или инсультом. Снизить холестерин поможет сочетание пищевого рациона и изменение образа жизни. Рекомендуется употреблять полезные для сердца продукты, добавки и применять эфирные масла. И не стоит забывать про график ночного сна.
Холестерин производится печенью и необходим для работы клеток, нервов и гормонов. Но его избыток способствует образованию жировых бляшек на сосудистых стенках, что ухудшает приток крови к важным зонам тела. Со временем возрастает риск сердечного приступа / инсульта.
Оливковое масло первого холодного отжима содержит необходимые для сердца ненасыщенные жиры, снижает «плохой» холестерин ЛПНП и улучшает сердечные функции.
Витамины, минералы и клетчатка в составе овощей поддерживают работу сердца, содержат мало калорий.
Орехи содержат высокий процент клетчатки и полезных жиров.
Семена льна снижают общий холестерин и ЛПНП.
Жирная рыба содержит омега-3, что дает снизить холестерин и снять воспаление.
Куркумин в составе этой пряности снижает общий холестерин и ЛПНП в крови.
Регулярное употребление чеснока в течение 2 месяцев поможет снизить холестерин и риск кардиологических недугов.
Это растение содержит клетчатку, калий и антиоксиданты. Экстракт бамии снижает холестерин и сахар в крови.
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Диета, которая включает чечевицу, фасоль, горох, связана с более низким холестерином в крови.
Этот клубень содержит белки и другие вещества, которые снижают холестерин.
Зеленый чай содержит антиоксиданты (катехины) и помогает снизить общий холестерин и ЛПНП.
Добавление нескольких порций этого питательного цитрусового в свой ежедневный рацион может серьезно повлиять на здоровье сердца. Клетчатка в составе хурмы снижает холестерин.
Содержит клетчатку, калий и полезные жиры, которые позволяют контролировать холестерин. Авокадо, с одной стороны, повышает хороший холестерин ЛПВП, с другой - снижает общий и плохой холестерин ЛПНП.
Употребление цельных зерен снижает холестерин и улучшает функции сердца. Но глютен вызывает воспаление, поэтому рекомендуется есть цельнозерновые без глютена (гречка, киноа, коричневый рис).
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Употребление понижающих холестерин добавок усиливает положительный эффект диеты.
Содержит омега-3 жирные кислоты, эффективен для повышения хорошего холестерина ЛПВП в крови, что позволяет вывести холестерин ЛПНП из сосудов.
Со Q10 удаляет лишний холестерин и предотвращает атеросклероз.
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Ниацин, или витамин B3, снижает триглицериды и ЛПНП, с другой стороны - повышает полезный холестерин ЛПВП.
Эффективен в снижении триглицеридов и холестерина ЛПНП.
Экстракт чеснока (как и сам продукт) снижает холестерин.
Определенные ароматические масла влияют на показатель холестерина. Для положительного эффекта можно добавить 3-5 капель в диффузор.
Снижает стресс и показатель кортизола, что полезно для сердца.
Снижает стресс, улучшает кровообращение и снижает холестерин.
Оказывает антиоксидантный эффект, снижает липиды и помогает стабилизировать сахар в крови.
Вот два типа физической нагрузки, которые благотворно воздействуют на здоровье сердца.
Аэробные тренировки / кардиотренировки (ходьба, бег, езда на велосипеде) помогают укрепить сердце и легкие, способствуют снижению холестерина.
Подобные тренировки заставляют мускулы сокращаться, наращивая силу и выносливость. Тренировки с отягощением (поднятие тяжестей, приседания, выпады) могут снизить общий холестерин и холестерин ЛПНП.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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