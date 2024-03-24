Организм человека - это отлаженный механизм, в котором все органы и системы взаимосвязаны и взаимозависимы. Казалось бы, как могут глаза отражать работу печени? Печень отвечает за очистку кровотока от вредных токсинов. А токсины негативно влияют на зрение. Как можно помочь печени и глазам?

Печень по праву именуют‭ ‬царицей органов‭. ‬Китайские врачеватели были убеждены, ‬что те, у кого большие глаза, имеют здоровую печень‭. ‬Здесь есть доля истины в том, что, если‭ ‬работа ‬печени страдает, ‬то имеются проблемы и со зрением.‭ эти органы связаны ‬так называемым меридианом печени.‭ ‬

Глаза – отражение печени

Активное и полноценное долголетие во многом зависит от наших глаз. Наиболее простой и общепринятый метод помощи глазам‭ ‬-‭ ‬очки,‭ ‬которые можно назвать протезами для глаз.‭ Но вы не разрабатываете глазную мускулатуру. А это необходимо.

‭Эффективная стратегия‭ ‬улучшения зрения - читать в поезде,‭ ‬автобусе, автомашине

Раньше все окулисты утверждали, что ‬в любом транспорте читать пагубно для ‬зрения: вибрации и напряжение глаз плохо сказываются на этом органе.‭ ‬

Если вы перемещаетесь в‭ каком-либо средстве передвижения - читайте. Фокусируйте‭‬сь глазами‭ ‬на тексте‭. Таким образом тренируются мышцы глаз.‭ ‬

Вот в положении лежа читать вредно. Когда вы легли,‭ ‬вы находитесь в фазе ‬покоя.‭ ‬Мускулатура расслаблена,‭ ‬и организм растерян:‭ ‬он ‬приготовился отдыхать,‭ ‬а вы вынуждаете‬ его‭ ‬трудиться.

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Токсины в крови влияют на чувствительность склер

‬Если вы пользуетесь контактными линзами, то носить их постоянно не рекомендуется,‭ ‬тем более, если есть‭ повышенная чувствительность (линзы раздражают глаза).‭ ‬А чувствительность‭ зависит вот от чего:‭ когда печень фильтрует кровь‭ полноценно,‭ органы зрения не чувствительны,‭ когда плохо‭ – концентрация ‬токсичных веществ в организме высокая,‭ ‬и‭ ‬глаза от этого страдают.‭ ‬

Больше токсинов в организме - более чувствительны склеры.‭ ‬Таким образом, орган,‭ на‭ ‬100%‭ ‬питающий и на‭ ‬70%‭ ‬очищающий организм,‭ ‬должен функционировать нормально.‭ ‬Речь идет о печени.‭

Оттенок склер показывает патологии печени.‭ ‬При разных видах желтухи склеры имеют желтый тон.‭ ‬Желтизна склер – показатель связи «печень – селезенка‭ – ‬поджелудочная железа».‭ ‬А красные прожилки в большом количестве‭ ‬ говорят о венозном застое,‭ указывающем на нарушение кровотока в печени.

Патологии глаз часто связаны с нехваткой крови в печени,‭ ‬её повреждением,‭ ‬малокровием.‭ ‬Кровь от печени помогает питать глаза,‭ ‬а излишняя нагрузка‭ данного органа токсичными веществами мешает здоровому кровотоку в этой области. ‬

‭Атеросклероз начинается ‬от глаз.‭ ‬А нарушить кровоток и питание органов зрения при атеросклерозе очень просто.‭ ‬Ситуация усугубляется,‭ ‬если у пациента диабет: повышается показатель гемоглобина, связанного с глюкозой‭‬.‭ ‬Насыщаясь глюкозой,‭ ‬«‬сахарный‭» ‬эритроцит‭‭ «залипает» в капилляре и усложняет кровоток.

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На зрение негативно влияют переутомление, нездоровая пища

Большую роль для зрения играет эмоциональный настрой.‭ ‬Печень чувствительна ко всем отрицательно окрашенным эмоциям.‭

Ухудшению здоровья способствует малоподвижный стиль жизни: идет‭ ‬сбой венозного тока,‭ глаза утомляются и ухудшается работоспособность.‭ ‬А последнюю обеспечивает именно ‬печень.‭ ‬Когда печень достаточно питает мозг и органы зрения,‭ ‬то‭ ‬ венозный отток‭ ‬благоприятен для ее функций.‭ ‬Здесь помогут физические нагрузки.

Полезно вводить в рацион питания‭ ‬укроп,‭ ‬морковь,‭ ‬тыкву,‭ ‬свеклу и другие растительные продукты, содержащие витамин А.‭ ‬ С кровотоком‭ ‬витамин транспортируется к органам зрения.‭ Для печени и органов зрения пагубно нездоровое питье и нездоровая еда.‭ Когда в организм проникают токсины, прогрессирует иридоциклит (‬воспаление в глазах)‬.‭ ‬Идет‭ ‬ воспаление радужки из-за недостаточного кровоснабжения и нарушается‭ ‬связь глаза с нервной системой‭‬.‭ ‬‬Поэтому‭ так необходимо очищать кровоток и употреблять по возможности здоровую пищу.‭

Очистка печени березовыми почками

Технология приготовления настоя: пол‬стакана овсяных зерен и‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬ложку‭ ‬березовых почек заливаем в термосе‭ половиной ‬литра кипятка и настаиваем‭ ‬шесть‭ ‬часов.‭ ‬Процеживаем и пьем‭ 1‭ ‬стакан до отхода ко сну и‭ ‬1‭ ‬стакан на голодный желудок утром.‭ ‬Завтракать спустя ‬2‭ ‬часа.‭ ‬Проводим манипуляцию 3 дня,‭ ‬напиток заваривать ежедневно.‭опубликовано econet

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