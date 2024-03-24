Как сохранить глаза здоровыми на долгие годы?

Организм человека - это отлаженный механизм, в котором все органы и системы взаимосвязаны и взаимозависимы. Казалось бы, как могут глаза отражать работу печени? Печень отвечает за очистку кровотока от вредных токсинов. А токсины негативно влияют на зрение. Как можно помочь печени и глазам?
Печень по праву именуют царицей органов. Китайские врачеватели были убеждены, что те, у кого большие глаза, имеют здоровую печень. Здесь есть доля истины в том, что, если работа печени страдает, то имеются проблемы и со зрением. эти органы связаны так называемым меридианом печени.
Активное и полноценное долголетие во многом зависит от наших глаз. Наиболее простой и общепринятый метод помощи глазам - очки, которые можно назвать протезами для глаз. Но вы не разрабатываете глазную мускулатуру. А это необходимо.
Раньше все окулисты утверждали, что в любом транспорте читать пагубно для зрения: вибрации и напряжение глаз плохо сказываются на этом органе.
Если вы перемещаетесь в каком-либо средстве передвижения - читайте. Фокусируйтесь глазами на тексте. Таким образом тренируются мышцы глаз.
Вот в положении лежа читать вредно. Когда вы легли, вы находитесь в фазе покоя. Мускулатура расслаблена, и организм растерян: он приготовился отдыхать, а вы вынуждаете его трудиться.
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Если вы пользуетесь контактными линзами, то носить их постоянно не рекомендуется, тем более, если есть повышенная чувствительность (линзы раздражают глаза). А чувствительность зависит вот от чего: когда печень фильтрует кровь полноценно, органы зрения не чувствительны, когда плохо – концентрация токсичных веществ в организме высокая, и глаза от этого страдают.
Больше токсинов в организме - более чувствительны склеры. Таким образом, орган, на 100% питающий и на 70% очищающий организм, должен функционировать нормально. Речь идет о печени.
Оттенок склер показывает патологии печени. При разных видах желтухи склеры имеют желтый тон. Желтизна склер – показатель связи «печень – селезенка – поджелудочная железа». А красные прожилки в большом количестве говорят о венозном застое, указывающем на нарушение кровотока в печени.
Патологии глаз часто связаны с нехваткой крови в печени, её повреждением, малокровием. Кровь от печени помогает питать глаза, а излишняя нагрузка данного органа токсичными веществами мешает здоровому кровотоку в этой области.
Атеросклероз начинается от глаз. А нарушить кровоток и питание органов зрения при атеросклерозе очень просто. Ситуация усугубляется, если у пациента диабет: повышается показатель гемоглобина, связанного с глюкозой. Насыщаясь глюкозой, «сахарный» эритроцит «залипает» в капилляре и усложняет кровоток.
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Большую роль для зрения играет эмоциональный настрой. Печень чувствительна ко всем отрицательно окрашенным эмоциям.
Ухудшению здоровья способствует малоподвижный стиль жизни: идет сбой венозного тока, глаза утомляются и ухудшается работоспособность. А последнюю обеспечивает именно печень. Когда печень достаточно питает мозг и органы зрения, то венозный отток благоприятен для ее функций. Здесь помогут физические нагрузки.
Полезно вводить в рацион питания укроп, морковь, тыкву, свеклу и другие растительные продукты, содержащие витамин А. С кровотоком витамин транспортируется к органам зрения. Для печени и органов зрения пагубно нездоровое питье и нездоровая еда. Когда в организм проникают токсины, прогрессирует иридоциклит (воспаление в глазах). Идет воспаление радужки из-за недостаточного кровоснабжения и нарушается связь глаза с нервной системой. Поэтому так необходимо очищать кровоток и употреблять по возможности здоровую пищу.
Технология приготовления настоя: полстакана овсяных зерен и 1 ст. ложку березовых почек заливаем в термосе половиной литра кипятка и настаиваем шесть часов. Процеживаем и пьем 1 стакан до отхода ко сну и 1 стакан на голодный желудок утром. Завтракать спустя 2 часа. Проводим манипуляцию 3 дня, напиток заваривать ежедневно.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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