Как сохранить здоровье и продлить жизнь: Что говорит наука

Основным препятствием для увеличения продолжительности лет здоровья – процесс атеросклероза, отвердения артерий, которое является причиной сердечно-сосудистых заболеваний №1. Факторы, которые вызывают атеросклероз и которых следует избегать или устранять, включают резкое увеличение уровня глюкозы, инсулинорезистентность, факторы воспаления, высокое кровяное давление, окислительный стресс, дефицит питательных веществ, избыток железа, тяжелые металлы, аутоиммунные проблемы, инфекции и курение.

Айвор Камминс - инженер-биохимик с опытом работы в области медицинского приборостроения и руководитель команд по решению сложных задач. На своем сайте TheFatEmperor.com он разместил руководство о том, как расшифровать научные данные, которые помогут трансформировать ваше здоровье. Его отец, который умер от болезни сердца, страдал от сосудистой деменции в течение приблизительно 15 лет. В целом, Камминс считает, что он потерял около 20 лет здоровья - годы, которые он мог бы прожить, если бы имел доступ к более качественной информации.

Джозеф Меркола: риски атеросклероза для здоровья

Согласно статистике Камминса, в 1925 году около 30% людей доживали до 70 лет. С тех пор продолжительность жизни увеличилась. В настоящее время большая часть людей доживает до 80-90 лет.

Тем не менее, Камминс считает, что при помощи соответствующих изменений в питании и образе жизни мы могли бы жить больше века и, что еще важнее, оставаться здоровыми гораздо дольше, чем сейчас.

Как отмечает Камминс, бессмысленно жить дольше, если вы хронически больны и не можете наслаждаться жизнью. Он предполагает, что основным препятствием для увеличения продолжительности лет здоровья является атеросклероз, затвердевание артерий, которое является причиной сердечно-сосудистых заболеваний №1.

Внедряя соответствующие стратегии образа жизни, вы можете предотвратить или, по крайней мере, стабилизировать прогрессирование заболевания, тем самым избегая угрожающего жизни сердечного приступа.

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Понимание вашего уровня CAC

Как отмечает Американский колледж кардиологии, определение уровня CAC «является одним из способов оценки риска развития заболеваний сердца, сердечного приступа или инсульта». Причина в том, что отложения кальция в артериях сигнализируют о накоплении бляшек, которые со временем затвердевают и сужают ваши артерии.

Чем толще артерии, тем выше показатель. Камминс цитирует исследования, показывающие, что нулевое значение CAC в среднем возрасте означает, что у вас очень низкий риск (1,4%) сердечного приступа в последующем десятилетии.

Низкий уровень от 1 до 100 повышает ваш риск до 4,1%, промежуточный балл от 101 до 400 – до 15%, а высокий балл от 400 до 1000 означает, что риск составляет 26%. Показатель больше 1000 говорит о риске сердечного приступа в течение следующих 10 лет в 37%.

Другими словами, хотя возраст, как принято считать, является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, показатель CAC имеет преимущество при определении реального риска и превосходит другие факторы. Само собой разумеется, что если вы остановите прогрессирование кальцификации, вы уменьшите риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, и чем раньше вы его обнаружите, тем лучше.

Что вызывает прогрессирование ССЗ?

Чтобы предотвратить атеросклеротическую прогрессию, вам необходимо знать, что является ее движущим фактором. Камминс сравнивает данные о показателях кальцификации у западных белых мужчин и у коренных народов.

Различия носят провокационный характер: у коренных мужчин-циманов практически нет кальцификации даже в пожилом возрасте, даже при том, что у них практически аналогичное белым мужчинам количество частиц белка низкой плотности (ЛПНП) (общепризнанный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и тема лекции Камминса).

Какие различия в образе жизни могут объяснить эти расхождения? По словам Камминса, эти коренные племена имеют:

Полностью натуральную, непереработанную диету и здоровое соотношение омега-3 и омега-6

Низкий уровень глюкозы в крови и инсулина

Отсутствие диабета, метаболического синдрома или синдрома гиперинсулинемии

Отсутствие гипертонии

Отсутствие ожирения в центральной части тела

Стратегии для здоровья сердца

Если вы хотите защитить свое сердце и жить здоровой жизнью до выхода на пенсию, Камминс считает, что наибольшее внимание следует уделять следующим факторам. Как вы увидите ниже (и в его лекции), все они являются основными причинами атеросклероза. Таким образом, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, нужно:

Избегать резких всплесков уровня глюкозы и резистентности к инсулину

Избегать причин усиления воспаления

Поддерживать здоровое кровяное давление

Ограничивать окислительный стресс

Устранить дефицит минералов и витаминов

Избегать воздействия тяжелых металлов и / или устранить их токсичность

Избегать и бороться с инфекциями

Избегать избытка железа

Лечить аутоиммунные заболевания

Бросить курить

Факторы, которые влияют на эффекты ЛПНП

Камминс представляет модель авиационной отрасли, основанную на траектории крушения самолета. Существует множество систем защиты, и проблемы должны проявиться на каждом уровне, чтобы произошел сбой. Аналогично можно рассматривать сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы случился сердечный приступ, чаще всего должны вступить в игру несколько факторов. Вы, вероятно, знакомы с теорией, согласно которой большое количество частиц ЛПНП может быть значительным фактором риска развития ССЗ.

Камминс предупреждает, что если изменение рациона приведет к стремительному увеличению их количества, вам будет целесообразно продолжить изучать этот вопрос. Чтобы оценить, действительно ли это является проблемой, необходимо принять во внимание следующие факторы, поскольку все они играют роль:

Окисленные ЛПНП в крови

Согласно Камминсу, недавние исследования показывают, что именно повреждение ЛПНП в крови приводит к их окислению. Окисленные ЛПНП попадают в артериальную стенку через рецептор LOX-1, тем самым способствуя атеросклеротическому процессу.

Между тем, неповрежденные ЛПНП не задействованы в процессе значимым образом, говорит Камминс. А значит, если у вас высокий уровень частиц ЛПНП, стоит выяснить, окислены они или нет. Приведенный выше список (стратегий, которые защитят ваше сердце) - это то, что влияет на окисление ЛПНП.

Поврежденный гликокаликс

Гликокаликс - это крошечные волосяные выпячивания на внутренней стороне артерии, которые работают как сито для ЛПНП. Он регулирует многие из компонентов, которые определяют, какие частицы попадут в стенку артерии.

В статье «Гипотеза: дисфункция артериального гликокаликса - первый шаг в атеротромботическом процессе» подробно описывается его роль. По словам Камминса, ученые определили следующий список факторов, вредящих гликокаликсу, который также совпадает с приведенным выше списком стратегий профилактики сердечно-сосудистых заболеваний:

Диеты с высоким содержанием сахара и переработанных пищевых продуктов

Высокое кровяное давление

Окислительный стресс

Окисленный (но не нативный) ЛПНП

Артериальная морфология

Курение

Факторы, которые повреждают ваш эндотелий, позволяя ЛПНП проходить через него, включают следующее. Опять же, большая часть составленного Камминсом списка вещей, которых следует избегать, чтобы защитить сердце, активирует следующие факторы, разрушающие эндотелий:

Поврежденный эндотелий —

Эндотелий - это одноклеточный слой внутри артерий, который справляется с поврежденными ЛПНП, попадающими в их стенки. (В своей лекции Камминс объясняет два способа, которыми ЛПНП могут проникнуть в вашу артериальную стенку).

С-реактивный белок

Окисленный ЛПНП

Окислительная индукция

Активные формы кислорода

Проникновение липополисахаридов от инфекций и синдром протекающего кишечника, который вызывает иммунную реакцию

Фактор некроза опухоли

Ангиотензин II

Интерлейкин-I 7

Реактивность протеогликанов

Протеогликаны - это похожие на волосы структуры внутри артериальной стенки, которые могут задерживать частицы ЛПНП и вызывать их окисление. Что заставляет частицы ЛПНП застревать в этом месте?

Согласно Камминсу, исследования показывают, что размер частиц ЛПНП сам по себе не имеет значения. Пациенты с сердечным приступом, диабетом 2 типа и резистентностью к инсулину имеют более высокую реактивность протеогликана, и Камминс полагает, что его список (см. выше) охватывает большинство проблем, с которыми сталкиваются эти люди.

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Поврежденный отток липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)

Обычно считается, что повышенный уровень ЛПВП оказывает защитное действие, но это еще не все. Как объясняет Камминс, ЛПВП помогают удалить холестерин из артериальной стенки.

Пока ЛПВП могут справиться с поступающим холестерином, накопление предотвращается. Проблемы могут возникнуть, если они становятся неэффективны в поставленной задаче. Важность и влияние функциональных возможностей ЛПВП подробно описаны в статье «Возможности оттока холестерина ЛПВП и сердечно-сосудистые события».

Исследователи измерили не только уровень ЛПВП, но и их реальную функциональность у участников. У пациентов с высокофункциональными ЛПВП риск сердечно-сосудистых заболеваний был значительно ниже, чем у пациентов с плохо функционирующими ЛПВП. «Это настоящая история ЛПВП, - говорит Камминс. Итак, как вы понижаете функциональность ЛПВП? Не справляясь с контролем над пунктам в списке здоровья сердца Камминса.

Кетогенная диета поможет вам

Короче говоря, факторы риска, перечисленные в списках Камминса (высокий уровень глюкозы и инсулина, воспаление, высокое кровяное давление, окислительный стресс и т.д.), повреждают ваши артерии таким образом, который позволяет ЛПНП вызывать ССЗ. Тем не менее, за последние полвека медицинское сообщество почти полностью сосредоточилось на холестерине, игнорируя при этом лежащие в основе причины.

К сожалению, как отмечает Камминс, СМИ были замешаны в создании плохой репутации и распространении вводящей в заблуждение информации о стратегиях образа жизни, которые могут эффективно устранить лежащие в основе причины, такие как пищевой кетоз. Например, дезинформация о "кето промежности" – пиар-уловка, которая должна была отпугнуть людей от кетогенной диеты.

Камминс подчеркивает, что для увеличения продолжительности вашего здоровья (а не только жизни) вам необходимо как можно раньше проявить должную осмотрительность, то есть устранить первопричины.

Циклическая кетогенная диета может иметь большое значение для решения этих проблем, снижения воспаления, нормализации уровня глюкозы в крови, инсулина и кровяного давления и так далее. Помимо диеты с низким содержанием углеводов, Камминс также рекомендует:

Исключить из своего рациона индустриальные масла из семян и переработанные продукты

Есть больше рыбы с низким содержанием ртути и оптимизировать индекс омега-3

Потреблять продукты, богатые питательными веществами, включая яйца, масло и другие полезные жиры

Регулярно находиться на солнце в здоровых пределах (стараясь не обгореть)

Диагностические рекомендации

Таким образом, Камминс рекомендует регулярно сдавать анализы для отслеживания вашего статуса. Если риск сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на анализах, действительно низок, вам, вероятно, не требуется сканирование CAC.

Если они показывают высокий риск, вам не нужно сканирование CAC, так как все равно придется принимать меры. CAC лучше всего подходит для тех, кто посередине, и хочет уточнить свои риски.

Если у вас низкий балл CAC, поддерживайте здоровый образ жизни и проведите повторные тесты через пять-семь лет, чтобы убедиться, что вы все еще на правильном пути. Средние оценки указывают на необходимость изменений, если вы хотите снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы еще не внедрили стратегии профилактики, перечисленные ранее, сейчас самое время.

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Если у вас высокий уровень, Камминс рекомендует проконсультироваться с экспертами по более подробным анализам крови, таким как A1C, GGT, ферритин, гомоцистеин и другие, чтобы точно определить, в чем заключается проблема.

В случае высоких показателей стоит провести еще одно сканирование через два года, чтобы понять, какова ваша траектория - приводят ли изменения, которые вы вносите, к желаемым результатам? Если нет, что вы делаете не так, или с чем вы не смогли разобраться?

Высокий уровень также означает, что у вас мало вариантов – разумно реализовать как можно больше стратегий здорового образа жизни и неукоснительно соблюдать их.

Просто помните, ваше тело может замечательным способом восстанавливать себя при малейшей возможности, и, как отмечает Камминс, мы теперь знаем гораздо больше о том, что нужно для хорошего здоровья, чем в прошлые десятилетия. Главное – реализовать эти знания.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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