Как справиться с аутоиммунным тиреоидитом естественными способами

Хроническая усталость, раздражительность, появление лишних килограммов при обычном режиме питания – характерные симптомы эндокринных нарушений. Они могут указывать на патологии щитовидной железы, пониженную выработку основных гормонов. Кроме гипотиреоза, врачи предупреждают о хроническом лимфоцитарном тиреоидите, имеющем схожие признаки.

Тиреоидит Хашимото – серьезное аутоиммунное заболевание, которое начинается с поражения щитовидной железы. При сбое организм вырабатывает белковые соединения и клетки, атакующие орган. Они не дают вырабатывать основные гормоны, влияют на общее самочувствие, вес и иммунитет.

Признаки аутоиммунного тиреоидита

Заболевание сложно поддается диагностике, развивается в течение нескольких месяцев и даже лет. На начальной стадии его часто принимают за гипотиреоз, возникающий из-за недостатка йода в питании. Но тиреоидит относится к хроническим аутоиммунным патологиям, которые требуют повышенного внимания врачей и пациентов.

При тиреоидите Хашимото организм по ошибке начинает атаковать и уничтожать собственную щитовидную железу. Врачи не могут установить точные причины болезни, предполагая наследственность, плохую экологию и неправильное питание.

Характерные симптомы и признаки:

снижение концентрации внимания;

проблемы с кожей, высыпания, пигментные пятна;

запоры или частые диареи;

хроническая бессонница;

повышение веса;

постоянная усталость, вялость, сонливость;

выпадение волос;

ломкость ногтей;

спазмы;

нарушение менструального цикла;

сильная потливость без физической нагрузки.

У пациентов с хроническим тиреоидитом часто развивается депрессия, фобии, наблюдаются перепады настроения. Недостаток гормонов приводит к нарушению липидного и белкового обмена, повышению холестерина, сахара и анемии.

Как справиться с тиреоидитом естественным способом

Заболевание протекает с частыми рецидивами, при которых сильно ухудшается самочувствие человека. Чтобы держать тиреоидит под контролем, врачи рекомендуют устранить основные факторы или раздражители, провоцирующие обострение. Это предотвратит осложнения, поможет остановить развитие патологии.

Устранить дефицит питательных веществ

Для стабильной работы и производства гормонов щитовидной железе необходимы микроэлементы и витамины. При недостатке орган перестает выполнять функции, снижается иммунитет. Следите за уровнем следующих полезных веществ:

селена;

цинка;

витамина D;

железа.

Чтобы не допустить дефицита, скорректируйте питание и разнообразьте рацион. Употребляйте больше красного мяса, субпродуктов, бобовых, рыбы и орехов, не забывайте про листовые овощи, ускоряющие всасывание железа из пищи.

Отказаться от вредных продуктов

Аутоиммунный тиреоидит часто обостряется при воспалении кишечника, обострении болезней пищеварительной системы, дисбактериозе и гастритах.

Исключите следующие продукты, чтобы снизить риск рецидива:

содержащие глютен крупы, выпечку, макароны;

искусственные заменители сахара;

цельное молоко;

сахар и магазинные сладости;

насыщенные животные жиры.

Проверьте кровь на основные продукты, провоцирующие пищевую аллергию. Часто встречается непереносимость молочного белка или глютена. Придерживайте правильного питания, отслеживайте реакцию пищеварительного тракта на любые изменения рациона.

Нормализовать работу кишечника

Основную часть иммунных клеток, подавляющих развитие тиреоидита, производит слизистая кишечника. Исключите дисбактериоз и другие заболевания, уменьшающие рост полезной микрофлоры. Помните, что при недостатке гормонов щитовидной железы замедляется перистальтика, чаще возникают запоры.

Для поддержания микрофлоры ежедневно пейте кисломолочные напитки, ешьте продукты, богатые клетчаткой: отруби, орехи, бобовые, овсяная и перловая крупы, авокадо. Перекусывайте яблоками, бананами и апельсинами, готовьте десерты с сухофруктами. Придерживайтесь питьевого режима, откажитесь от кофе и крепкого чая.

Пролечить инфекции

Исследования доказали, что повышают риск развития аутоиммунного тиреоидита некоторые инфекции. Их могут вызывать кандидозные грибки, вирус Эпштейн-Барра, микоплазма. Регулярно сдавайте анализы крови на скрытые инфекции, не отказывайтесь от предложенного врачами профилактического лечения.

Снизить нагрузку на надпочечники

При стрессовых ситуациях и переутомлении организм начинает активно вырабатывать кортизол. Гормон дает сигнал щитовидной железе снизить производство веществ, регулирующих вес и состояние иммунитета. Поэтому при комплексном лечении тиреоидита врачи назначают успокоительные препараты и травяные сборы. Высыпайтесь, пейте чаще чай из ромашки, мелиссы и пустырника, учитесь справляться с негативными эмоциями.

Исключить контакты с токсинами

Многие химические соединения разрушают гормоны щитовидной железы. В список входят не только известные яды, но и компоненты косметики, моющих и стиральных средств, пищевые красители и консерванты.

Их концентрацию можно уменьшить, придерживаясь следующих рекомендаций:

используйте только пищевую пластмассу и стекло для хранения пищи;

приобретайте косметику с натуральным составом;

пейте только очищенную воду;

чаще мойте фильтры кондиционера, проветривайте комнату.

Не забывайте о детоксикации организма с помощью правильного питания, рациональной диеты, пейте больше чистой воды.

При диагностике аутоиммунного тиреоидита следует придерживаться рекомендаций врачей. Перечисленные способы помогают справиться с заболеванием естественным путем, но не заменяют медикаментозное лечение. При их соблюдении удается уменьшить риск осложнений и повторного обострения, сохранить здоровье щитовидной железы.опубликовано econet

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