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Как стресс влияет на усвоение питательных веществ

Автор: Econet 26 февраля 2023 5550
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Стресс негативно влияет на многие функции организма, в частности - на пищеварение. В результате питательные вещества из продуктов усваиваются намного хуже. Вот веский аргумент, почему важно принимать пищу с удовольствием, в спокойном, расслабленном состоянии.

Как стресс влияет на усвоение питательных веществ

Наши мысли влияют на пищеварение. Что мы думаем о своей еде? Употребляем пищу с удовольствием или испытываем стыд и вину за лишний съеденный кусочек? Такие мысли несут в себе стресс, и в организме запускается каскад гормональных реакций. 

В состоянии стресса пища хуже усваивается

Представьте, что вы отдыхаете на курорте. Ваши трапезы проходят в атмосфере покоя и полного удовольствия. Вы лакомитесь фруктами, местными блюдами и наслаждаетесь каждым кусочком…Когда мы принимаем пищу в расслабленном состоянии, тело более восприимчиво, и питательная ценность продуктов работает в нашу пользу. 

Стресс - блокатор питательных веществ

Стресс - это мощный анти-питательный фактор. В стрессовом состоянии разум включает всевозможные ограничения в еде. В результате организм не может усвоить все макро-, микроэлементы, витамины из пищи. Брокколи, лосось, авокадо и другие питательные продукты на вашем столе будут попросту бесполезными, если вы пребываете в тревожном состоянии. 

Как это работает? Возбуждение, тревога, напряжение во время еды фактически меняют физиологию тела. 
Чувство вины, раскаяния за то, что вы позволили себе съесть, мысли о здоровье воспринимаются мозгом как фактор стресса и включают симпатическую нервную систему, давая реакцию организма на стресс. А тело любой стресс воспринимает как «опасность» и принимает меры, которые позволят с этим справиться.

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Как стресс влияет на усвоение питательных веществ

Как тело реагирует на стрессоры

Тревожное состояние включает целый ряд процессов в организме. 

  • Симпатическая нервная система дает толчок к синтезу гормона кортизола.
  • Мускулатура напрягается. 
  • Учащается сердцебиение. 
  • Повышается кровяное давление и сахар в крови. 
  • Аппетит нарастает, тем более при употреблении углеводной пищи. 
  • Щитовидка становится вялой, что говорит о замедлении метаболизма. 
  • Пищеварение отключается. 
  • Иммунная защита находится под угрозой. 

Поэтому любой ценный пищевой продукт в подобной ситуации окажется бесполезным для здоровья.

В стрессе тело защищается, оно стремится сберечь энергию и накопить запас жира, а не и усвоить питательные соединения из пищи. В дополнение к этому еда для вас утрачивает свой вкус. И вы не в состоянии получить гастрономическое удовольствие.

Если ситуация не меняется, хронический стресс не только мешает пищеварению, он может ослабить кишечную слизистую оболочку, что приводит к опасному синдрому дырявого кишечника.  

Эти нежелательные процессы могут быть вызваны тревожными мыслями о еде. Мы привыкли считать источниками стресса работу, финансовые проблемы, болезни, бытовые неприятности. Но когда мы думаем: «я боюсь набрать вес, мне нужно худеть, я должна ограничить углеводы и жиры», такие мысли тоже провоцируют стрессовую реакцию организма. И тело реагирует на это каскадом гормональных изменений, будто на стрессовое событие.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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