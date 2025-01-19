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Как то, ЧТО мы едим влияет на то, чем мы БОЛЕЕМ

Источник: Econet 19 января 2025 6976
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То, как мы питаемся, не может не отражаться не только на здоровье, но и на работе нашего сознания, на состоянии нашей души, наших мыслей и чувств. Неправильное питание нарушает энергетическое равновесие в теле человека, а потому притупляет его разум, заставляет угасать добрые чувства и неимоверно возбуждает чувства агрессивные, недобрые.

Как то, ЧТО мы едим влияет на то, чем мы БОЛЕЕМ

Еще Гомер сказал: «Полно вам, люди, себя отравлять недозволенной пищей». Многие питаются неправильно — отравляют себя не подходящей человеческому существу, неестественной для него пищей. Многие привыкли к своему обычному, а по сути, противоречащему природе питанию. Им кажется, что питаться можно только так, а не иначе.

То как мы питаемся, отражается на здоровье, сознании, мыслях и чувствах

Хорошо, если организм окажется мудрым и сам начнет давать сигналы, что пища для него не подходит: такими сигналами могут быть и повышение температуры, и тошнота, и расстройство желудка. Но чтобы организм стал мудрым, человек сам должен захотеть стать мудрым — он обязан пойти по пути поиска необходимых для здоровья условий жизни.

А тот, кто не хочет искать эту истину, тот может отравлять себя бесконечно — и привыкший к ежедневному прессингу организм может даже не подать сигнала до той поры, пока не заболеет всерьез. Вот тогда болезнь принудит упрямца все-таки начать поиски. Природа мудра. Если мы не ищем истины добровольно, она принуждает нас к этому посредством болезней.

В человеке едины тело и дух, о чем люди забывают. То, как мы питаемся, не может не отражаться не только на здоровье, но и на работе нашего сознания, на состоянии нашей души, наших мыслей и чувств. Неправильное питание нарушает энергетическое равновесие в теле человека, а потому притупляет его разум, заставляет угасать добрые чувства и неимоверно возбуждает чувства агрессивные, недобрые.

Губящие нас чувства — горе, гнев, тоска, страх и чрезмерное нервное возбуждение, часто прикрывающееся маской чрезмерной радости. Они нарушают равновесие человека и создают болезни в теле. Этим чувствам мы подвержены тем больше, чем вреднее для нас наша пища.

Поверьте, человеку для жизни и здоровья нужно только одно — энергия. Причем энергия в тело должна поступать в правильных соотношениях, в балансе Ян и Инь, пяти элементов, и протекать по телу беспрепятственно. Значит, пища нужна правильная, энергетическая.

Организму не нужен балласт, который наполнит желудок массой неживой, неэнергетической пищи, а потом токсинами начнет распространяться по крови и по всему организму. Энергетическая пища — лекарство, которое дает человеку силу и здоровье. «Пустая», неэнергетическая пища — яд, который разрушает тело и разум и несет нам болезни и преждевременную старость.

Как то, ЧТО мы едим влияет на то, чем мы БОЛЕЕМ

Перейдя на энергетическую пищу, вы поймете, что насыщаетесь малым. Ведь если раньше вы ели много, то ощущали, скорее всего, лишь дискомфорт, потому что организм страдал от переедания — но одновременно и голодал, так как даже избыточное количество пищи не обеспечивало организм необходимым количеством энергии и полезных веществ. Даже из огромных масс «мертвой» пищи — например, пережаренного мяса — организм не извлечет и искры животворной энергии, зато ядов получит достаточно. Перейдя же на здоровую пищу, вы будете получать все необходимое из малого количества еды и начнете остро чувствовать, где полезная пища, а где вредная.

Какая же пища обладает достаточным запасом жизненной энергии? Я хочу привести небольшой список продуктов, из которого можно понять, какая пища наполнена энергией Ян, а какая Инь.

Ян — рис, пшено, пшеница, гречиха; креветки, сардины, сельдь, лосось и другая рыба с розовым мясом, икра рыб; редис, репа, лук, петрушка, укроп, морковь; утка, индюк, куропатка; брынза, каштаны, яблоки, соль.

Инь — кукуруза, рожь, ячмень, овес; устрицы, карп, угорь, рак, форель, щука, тунец, камбала; баклажаны, помидоры, картофель, стручковый перец, бобы, огурцы, кабачок, грибы, свекла, чеснок, капуста; свинина, телятина, говядина, баранина, цыпленок; кефир, сметана, творог, масло, молоко, сыр; ананас, апельсин, банан, лимон, груша, виноград, орехи, арбуз, слива; мед, сахар, жиры, кофе, вина, пиво, газированная вода.

Как вы видите, продуктов, содержащих Инь, гораздо больше, чем продуктов, содержащих Ян. Почему это так? Вспомните, что Инь — энергия земли, а Ян — энергия неба. Можно сказать иначе: Инь — энергия тела, Ян — энергия духа. Человек создан как существо земное и небесное одновременно — земное и небесное в равных степенях!

Как то, ЧТО мы едим влияет на то, чем мы БОЛЕЕМ

Человек привык оставаться больше телесным, чем духовным. Человек слишком привязан к земле, привязан к телу и забывает о духе. Если мы забываем о духе и помним лишь о теле, мы болеем. А ведь люди много тысячелетий думали лишь о теле! Поэтому и пища их в основном иньская, земная. Но если мы едим слишком много Инь, то дух наш беднеет и страдает. Кто не захочет вспомнить, что он не только Инь, но и Ян, не только тело, но и дух, — тот обречен на болезни и страдание.

Современное питание из-за чрезмерной привязанности человека к земле включает в себя чрезмерное количество продуктов, насыщающих организм Инь в ущерб Ян. Энергия Инь способствует расширению, а энергия Ян — сжатию. Когда в нас слишком много Инь, тело расплывается, увеличивается в размерах. Избыточный вес — только от избытка Инь.

Когда мы переходим на Ян-питание, не только наш дух преображается и возрастает в своей мощи и силе, но и наше тело преображается, насыщаясь духом, наша внешность приобретает черты, более характерные для Ян: тело становится стройнее, оно омолаживается, подчеркиваются мускулы. Организм приходит не только к внешнему, но и к внутреннему равновесию, все его органы и системы функционируют эффективнее и ровнее. Когда в нашем питании соотношение Инь и Ян сбалансировано, то желания поесть нездоровых продуктов — мороженое, сладкий десерт, — выпить лимонад или алкогольный напиток практически не возникает.

Если вы чувствуете, что по своей конституции, по состоянию организма и склонности к тем или иным болезням относитесь к типу, у которого преобладает Инь, — на какое-то время нужно полностью перейти на янскую пищу.

Если у вас слишком много Ян — нужно добавить иньскую пищу, но в небольших количествах, чтобы не удариться в другую крайность. А приведя себя в равновесие, нужно перейти на равное соотношение Ян и Инь. Совсем не обязательно достигать баланса Инь и Ян в каждом приеме пищи: главное — выдерживать это равновесие в общем объеме еды, съеденной за день.

В моей практике были разные моменты, когда я приходил к вегетарианству, а потом отходил от него. Я заметил, что по этому пути люди должны идти по наитию, потому что в некоторой пище есть тяжелые вибрации, или, как я их еще называю, низкие вибрации, которые испытывали убитые животные.

Такие вибрации негативно влияют на ваш организм. Поэтому я рекомендую вам попробовать отказаться от мяса. Но не всем можно сразу уходить от мясоедения, потому что каждый человек индивидуален. Если вы начинаете путь очищения и освобождения от таких вибрации, послушайте себя и действуйте без фанатизма. Никаких крайностей никогда не должно быть.

Я советую для начала провериться в поликлинике, сдать анализ крови, поговорить с вашим лечащим врачом о возможном отказе от мяса. Если ваш доктор поддержит вас — тогда смело приступайте. Если вы чувствуете, что во время отказа от мяса вам всего хватает, становится легче, вы свежи, бодры, встаете в тонусе — прекрасно, придерживайтесь минимального количества мяса в рационе. В пище, так же как и в Духе, нужно находить себя и, самое главное, не делать из нее культа.

Как то, ЧТО мы едим влияет на то, чем мы БОЛЕЕМ

Но, кроме мясной пищи, я рекомендую воздерживаться от сильно обработанных продуктов — консервов, копченостей, заводских маринадов. Эти продукты не близки нашей органике, они появились в рационе человека только в последние сто лет.

Современное человечество в немыслимых количествах потребляет рафинированные и искусственные продукты, которые оказались неприспособленными к сформировавшимся во время эволюции механизмам переработки и усвоения пищи. Желудочно-кишечный тракт портится и изнашивается в первую очередь, а от него патология распространяется дальше. Поэтому настоящее здоровье — величайшая редкость. Но в большинстве случаев оказывается достаточным изменить питание, и организм быстро начинает самовосстановление.

Помните древнейшую заповедь: если ты заболел, измени образ жизни. Думай о Духе. Если это не помогает, измени питание. Думай о Духе. Если и это не помогает, тогда прибегай к лекарствам и врачам — и думай о Духе.

Теперь, зная о пище чуточку больше, вы можете целенаправленно использовать энергетические инструменты Инь-Ян в действии и исцелять самих себя.опубликовано econet

Муранов Владимир Николаевич "Истина внутри нас"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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