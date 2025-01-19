Как то, ЧТО мы едим влияет на то, чем мы БОЛЕЕМ

То, как мы питаемся, не может не отражаться не только на здоровье, но и на работе нашего сознания, на состоянии нашей души, наших мыслей и чувств. Неправильное питание нарушает энергетическое равновесие в теле человека, а потому притупляет его разум, заставляет угасать добрые чувства и неимоверно возбуждает чувства агрессивные, недобрые.

Еще Гомер сказал: «Полно вам, люди, себя отравлять недозволенной пищей». Многие питаются неправильно — отравляют себя не подходящей человеческому существу, неестественной для него пищей. Многие привыкли к своему обычному, а по сути, противоречащему природе питанию. Им кажется, что питаться можно только так, а не иначе.

То как мы питаемся, отражается на здоровье, сознании, мыслях и чувствах

Хорошо, если организм окажется мудрым и сам начнет давать сигналы, что пища для него не подходит: такими сигналами могут быть и повышение температуры, и тошнота, и расстройство желудка. Но чтобы организм стал мудрым, человек сам должен захотеть стать мудрым — он обязан пойти по пути поиска необходимых для здоровья условий жизни.

А тот, кто не хочет искать эту истину, тот может отравлять себя бесконечно — и привыкший к ежедневному прессингу организм может даже не подать сигнала до той поры, пока не заболеет всерьез. Вот тогда болезнь принудит упрямца все-таки начать поиски. Природа мудра. Если мы не ищем истины добровольно, она принуждает нас к этому посредством болезней.

В человеке едины тело и дух, о чем люди забывают. То, как мы питаемся, не может не отражаться не только на здоровье, но и на работе нашего сознания, на состоянии нашей души, наших мыслей и чувств. Неправильное питание нарушает энергетическое равновесие в теле человека, а потому притупляет его разум, заставляет угасать добрые чувства и неимоверно возбуждает чувства агрессивные, недобрые.

Губящие нас чувства — горе, гнев, тоска, страх и чрезмерное нервное возбуждение, часто прикрывающееся маской чрезмерной радости. Они нарушают равновесие человека и создают болезни в теле. Этим чувствам мы подвержены тем больше, чем вреднее для нас наша пища.

Поверьте, человеку для жизни и здоровья нужно только одно — энергия. Причем энергия в тело должна поступать в правильных соотношениях, в балансе Ян и Инь, пяти элементов, и протекать по телу беспрепятственно. Значит, пища нужна правильная, энергетическая.

Организму не нужен балласт, который наполнит желудок массой неживой, неэнергетической пищи, а потом токсинами начнет распространяться по крови и по всему организму. Энергетическая пища — лекарство, которое дает человеку силу и здоровье. «Пустая», неэнергетическая пища — яд, который разрушает тело и разум и несет нам болезни и преждевременную старость.

Перейдя на энергетическую пищу, вы поймете, что насыщаетесь малым. Ведь если раньше вы ели много, то ощущали, скорее всего, лишь дискомфорт, потому что организм страдал от переедания — но одновременно и голодал, так как даже избыточное количество пищи не обеспечивало организм необходимым количеством энергии и полезных веществ. Даже из огромных масс «мертвой» пищи — например, пережаренного мяса — организм не извлечет и искры животворной энергии, зато ядов получит достаточно. Перейдя же на здоровую пищу, вы будете получать все необходимое из малого количества еды и начнете остро чувствовать, где полезная пища, а где вредная.

Какая же пища обладает достаточным запасом жизненной энергии? Я хочу привести небольшой список продуктов, из которого можно понять, какая пища наполнена энергией Ян, а какая Инь.

Ян — рис, пшено, пшеница, гречиха; креветки, сардины, сельдь, лосось и другая рыба с розовым мясом, икра рыб; редис, репа, лук, петрушка, укроп, морковь; утка, индюк, куропатка; брынза, каштаны, яблоки, соль.

Инь — кукуруза, рожь, ячмень, овес; устрицы, карп, угорь, рак, форель, щука, тунец, камбала; баклажаны, помидоры, картофель, стручковый перец, бобы, огурцы, кабачок, грибы, свекла, чеснок, капуста; свинина, телятина, говядина, баранина, цыпленок; кефир, сметана, творог, масло, молоко, сыр; ананас, апельсин, банан, лимон, груша, виноград, орехи, арбуз, слива; мед, сахар, жиры, кофе, вина, пиво, газированная вода.

Как вы видите, продуктов, содержащих Инь, гораздо больше, чем продуктов, содержащих Ян. Почему это так? Вспомните, что Инь — энергия земли, а Ян — энергия неба. Можно сказать иначе: Инь — энергия тела, Ян — энергия духа. Человек создан как существо земное и небесное одновременно — земное и небесное в равных степенях!

Человек привык оставаться больше телесным, чем духовным. Человек слишком привязан к земле, привязан к телу и забывает о духе. Если мы забываем о духе и помним лишь о теле, мы болеем. А ведь люди много тысячелетий думали лишь о теле! Поэтому и пища их в основном иньская, земная. Но если мы едим слишком много Инь, то дух наш беднеет и страдает. Кто не захочет вспомнить, что он не только Инь, но и Ян, не только тело, но и дух, — тот обречен на болезни и страдание.

Современное питание из-за чрезмерной привязанности человека к земле включает в себя чрезмерное количество продуктов, насыщающих организм Инь в ущерб Ян. Энергия Инь способствует расширению, а энергия Ян — сжатию. Когда в нас слишком много Инь, тело расплывается, увеличивается в размерах. Избыточный вес — только от избытка Инь.

Когда мы переходим на Ян-питание, не только наш дух преображается и возрастает в своей мощи и силе, но и наше тело преображается, насыщаясь духом, наша внешность приобретает черты, более характерные для Ян: тело становится стройнее, оно омолаживается, подчеркиваются мускулы. Организм приходит не только к внешнему, но и к внутреннему равновесию, все его органы и системы функционируют эффективнее и ровнее. Когда в нашем питании соотношение Инь и Ян сбалансировано, то желания поесть нездоровых продуктов — мороженое, сладкий десерт, — выпить лимонад или алкогольный напиток практически не возникает.

Если вы чувствуете, что по своей конституции, по состоянию организма и склонности к тем или иным болезням относитесь к типу, у которого преобладает Инь, — на какое-то время нужно полностью перейти на янскую пищу.

Если у вас слишком много Ян — нужно добавить иньскую пищу, но в небольших количествах, чтобы не удариться в другую крайность. А приведя себя в равновесие, нужно перейти на равное соотношение Ян и Инь. Совсем не обязательно достигать баланса Инь и Ян в каждом приеме пищи: главное — выдерживать это равновесие в общем объеме еды, съеденной за день.

В моей практике были разные моменты, когда я приходил к вегетарианству, а потом отходил от него. Я заметил, что по этому пути люди должны идти по наитию, потому что в некоторой пище есть тяжелые вибрации, или, как я их еще называю, низкие вибрации, которые испытывали убитые животные.

Такие вибрации негативно влияют на ваш организм. Поэтому я рекомендую вам попробовать отказаться от мяса. Но не всем можно сразу уходить от мясоедения, потому что каждый человек индивидуален. Если вы начинаете путь очищения и освобождения от таких вибрации, послушайте себя и действуйте без фанатизма. Никаких крайностей никогда не должно быть.

Я советую для начала провериться в поликлинике, сдать анализ крови, поговорить с вашим лечащим врачом о возможном отказе от мяса. Если ваш доктор поддержит вас — тогда смело приступайте. Если вы чувствуете, что во время отказа от мяса вам всего хватает, становится легче, вы свежи, бодры, встаете в тонусе — прекрасно, придерживайтесь минимального количества мяса в рационе. В пище, так же как и в Духе, нужно находить себя и, самое главное, не делать из нее культа.

Но, кроме мясной пищи, я рекомендую воздерживаться от сильно обработанных продуктов — консервов, копченостей, заводских маринадов. Эти продукты не близки нашей органике, они появились в рационе человека только в последние сто лет.

Современное человечество в немыслимых количествах потребляет рафинированные и искусственные продукты, которые оказались неприспособленными к сформировавшимся во время эволюции механизмам переработки и усвоения пищи. Желудочно-кишечный тракт портится и изнашивается в первую очередь, а от него патология распространяется дальше. Поэтому настоящее здоровье — величайшая редкость. Но в большинстве случаев оказывается достаточным изменить питание, и организм быстро начинает самовосстановление.

Помните древнейшую заповедь: если ты заболел, измени образ жизни. Думай о Духе. Если это не помогает, измени питание. Думай о Духе. Если и это не помогает, тогда прибегай к лекарствам и врачам — и думай о Духе.

Теперь, зная о пище чуточку больше, вы можете целенаправленно использовать энергетические инструменты Инь-Ян в действии и исцелять самих себя.опубликовано econet

Муранов Владимир Николаевич "Истина внутри нас"

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