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Как удалить папилломы быстро и безболезненно

Источник: Econet 14 сентября 2022 6784
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Представляем вашему внимание простые и эффективные РЕЦЕПТЫ народной медицины, которые помогут вам избавиться от папиллом. Будьте здоровы!

Как удалить папилломы быстро и безболезненно

Практически 80% населения на Земле заражены папилломавирусом человека. Вирус может продолжительное время никак не проявляться, но в определенный момент папилломы могут все-таки дать о себе знать.

Народные средства против папиллом

  • Алоэ
  • Масло чайного дерева
  • Касторовое масло
  • Свежий сок чистотела
  • Лук и чеснок 

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Главные причины активации вируса:

  • Снижение иммунитета
  • Хроническая депрессия или стресс
  • Алкоголизм и курение
  • Заболевания органов пищеварения
  • Продолжительный прием антибиотиков, кортикостероидов или оральных контрацептивов
  • Частые простуды и грипп
  • Химиотерапия, лучевая терапия
  • Прием цитостатиков или иммунодепрессантов

Папилломы – это доброкачественные опухоли, они редко могут перерождаться в раковую опухоль. Но вероятность не исключена.

Вам стоит немедленно обратиться к доктору, если:

  • Папиллома периодически травмируется или испытывает механическое трение
  • Наросты быстро разрастаются
  • Расположены в области половых органов
  • Изменили цвет, увеличились в размере, стали кровоточивыми, доставляют дискомфорт.

Вы можете  удалить папилломы в медицинских учреждениях, или воспользоваться рецептами народной медицины.

Народные средства и их применение против папиллом

Как удалить папилломы быстро и безболезненно

1. Алоэ. 

Алоэ – очень эффективно при борьбе с папилломами. 

Для лечения подходит только растение возрастом от трех лет. Перед применением, неделю не поливайте  алоэ.

Срежьте нижние, самые мясистые листки и поместите в холодильник на 10 дней. 

Через 10 дней берем лист алоэ, разрезаем, накладываем на папиллому и закрепляем бинтом или обычным медицинским пластырем.  Компресс следует менять три – четыре раза в сутки. 

Курс лечения составит не менее 7 дней. Ваша папиллома просто исчезнет!

Как удалить папилломы быстро и безболезненно

2. Масло чайного дерева. 

Масло – отличное антимикробное и антивирусное средство. 

Пропитайте ватную палочку и смазывайте папиллому. Старайтесь, чтобы масло не попадало на здоровую кожу.  Данная процедура проводится 2-3 раза в сутки, пока папиллома полностью не сойдет. 

Внимание! Если вы решили свести папилломы на веках или интимных местах, масло необходимо развести водой или соком алоэ в пропорции 1:1. 

Чтобы удалить папилломы на лице, достаточно добавить масло чайного дерева в ваш косметический крем и наносить его на папилломы 5-6 раз в сутки. 

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Как удалить папилломы быстро и безболезненно

3. Касторовое масло

Касторовое масло – копеечное и очень эффективное средство, которое вы можете использовать для уничтожения папиллом. 

Если вы выберите именно этот вариант, результат станет заметен только несколько недель спустя.

Смочите ватку в масле и растирайте папилломы, при этом массируя их пальцами  5-7 минут 2 раза в день. 

Как удалить папилломы быстро и безболезненно

4. Свежий сок чистотела (не путайте с химическим веществом из аптеки!)

Берем стебли и листья чистотела, пропускаем через мясорубку, отжимаем сок через несколько слоев марли и выпариваем до кремообразной консистенции. 

Этим экстрактом чистотела нужно  смазывать папилломы 4-6 раз в сутки.

Внимание! Сок чистотела не следует применять людям с неврологическими заболеваниями и больным бронхиальной астмой.

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Как удалить папилломы быстро и безболезненно

5. Лук и чеснок 

На одну небольшую луковицу взять 3 зубчика чеснока, очистить, натереть на мелкой тёрке. Кашицу нанести на папиллому и зафиксировать повязкой.  Держать до 50 минут. Повторять процедуру до 5 раз в сутки. 

Если жжение трудно переносить, чесночно-луковый сок рекомендуется смешать с оливковым маслом. 

Для того, чтобы папилломавирус человека не проявил себя снова, укрепляйте иммунитет: правильно  питайтесь, высыпайтесь, больше двигайтесь и почаще бывайте на свежем воздухе!опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ua/

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