Как укрепить иммунную систему с помощью питания

Сегодня как никогда для здоровья человека имеет значение иммунная защита. Как скорректировать образ жизни в сторону усиления иммунитета? Важно обеспечить пищевой рацион питательными веществами и микроэлементами, которые позволят организму уменьшить воспалительные процессы.
В организме запускается процесс воспаления, когда иммунитет распознает вторжение посторонних агентов: микробов, пыльцы растений, химических веществ. Воспаление защищает человека от вирусов, бактерий, паразитов. Но этот процесс не должен работать длительное время.
Противовоспалительная диета - первый шаг к здоровью
Важно учитывать 2 категории продуктов.
Провоспалительные (исключить). Они усиливают токсичную нагрузку, что усугубляет воспаление.
Противовоспалительные (употреблять как можно больше). Помогают снизить токсичную нагрузку / содержат полезные микро- и макроэлементы.
Диета, которая поможет снизить воспаление
Овощи с высоким содержанием питательных соединений и клетчатки - спаржа, капуста (брокколи, белокочанная брюссельская), редис, артишок, руккола, цикорий, репа, кабачки, фенхель, любая зелень.
Плоды яркого цвета (они содержат полифенолы, флавоноиды, антоцианы, микроэлементы, витамины C и E. Среди них - пурпурная капуста, зелень одуванчика, красный лук, апельсин, ягоды, репа, брюква, редис, сладкий перец, вишня, авокадо, зеленый чай.
Растительные вещества с противовоспалительным эффектом (ресвератрол) способны модулировать систему цитокинов. Цитокины - это вещества, работают в воспалении. Содержат ресвератрол виноград, черника, клюква, черный шоколад.
Микроэлементы для поддержки иммунного ответа
Витамин D. В значительной мере можно получить витамин D в результате пребывания на солнце. Пищевые источники витамина D: рыба жирных сортов, яйца, молокопродукты, грибы.
Витамин А. Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Пищевые источники витамина А: батат, тыква, морковь, шпинат, брокколи, дыня, спирулина, мясо.
Витамин Е – сильный антиоксидант. Пищевые источники витамина Е: масло пшеничных зародышей, семечки подсолнечника, миндальные орехи, другие орехи и семена, манго.
Витамин С – еще один антиоксидант, оказывающий противовоспалительное действие. Пищевые источники витамина С: редис, брокколи, вишня, цитрусы, ягоды шиповника, гибискус, киви, клубника.
Витамин B6 имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Пищевые источники витамина В6: лосось, сыр тофу, батат, бананы, авокадо, фисташковые орехи.
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