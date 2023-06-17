Как улучшить осанку: упражнения от балерин

Правильная осанка нужна не только для плоского живота и красивой груди. Ровная спина обеспечивает нормальную работу внутренних органов, надежную защиту опорно-двигательного аппарата и равномерное распределение нагрузки. Особенно о своей осанке заботятся ученики балетных школ, мы взяли это на вооружение и готовы рассказать о том, как исправить осанку с помощью балетных упражнений.

Для этого не обязательно заниматься с тренером. Все упражнения вы легко сможете выполнить самостоятельно в спокойной домашней обстановке.

Эффективные упражнения для ровной спины

1. Ревеле или другими словами – подъем на полупальцах. Здесь не так все сложно, как может показаться на первый взгляд.

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Это классическое упражнение, выполняется оно следующим образом:

• встать, выровнять спину, сомкнуть пятки, а носки расставить в стороны (первая позиция);

• распределить вес равномерно на ноги, опустить плечи;

• развернуть руки в стороны и на счет 4 подняться с пяток на носочки;

• опуститься на пятки также на счет 4;

• выполнить 3 подхода в каждом по 8 повторений.

Это упражнение позволяет укрепить мышцы ягодиц, щиколотки и икроножные, а также сформировать правильную осанку.

2. Деми-плие, другими словами приседания. Ноги поставить в первой позиции, на счет 4 низко присесть, но чтобы ступни не отрывались от пола, а колени были направлены в сторону носков. Чтобы удерживать равновесие, можно опустить плечи и немного развести руки в стороны. Всего нужно сделать 2 подхода по 8 повторов в каждом.

Такое занятие позволяет улучшить эластичность связок и разработать тазобедренные суставы.

3. Растяжка ( голеностопный сустав) Встать, руки опустить. Левую ногу оставить прямой, а пятку правой ноги немного приподнять, чтобы почувствовалось напряжение мышц под левой коленкой. Вернуться к исходной позиции, затем поднять пятку левой ноги, а правую ногу держать ровной, чтобы ощущалось напряжение мышц под правой коленкой.

Затем нужно вдохнуть и сделать выпад вперед правой ногой, расположив руки на колене, выполнить несколько «пружинных» движений, чтобы чувствовалось напряжение бедренных мышц. Потому следует опустить на колени, ладонями коснуться пола, вытянутую ногу отвести в сторону и не спеша присесть на пятку согнутой ноги ягодицами.

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Еще одно упражнение в растяжке – встать, выпрямиться, правой ногой шагнуть вперед, выдыхая наклониться к правой ноге, коснуться ладонями пола, голову опустить.

И завершающее упражнение – сидя на полу вытянуть ноги, согнуть правую ногу и направить бедро в сторону, наклониться к прямой ноге, чтобы грудь прикасалась к колену.

Относить к осанке осознанно, чаще смотрите на свое отражение в зеркале, тяните макушку к потолку, ступнями давите в пол. Попробуйте чаще поднимать руки, чтобы напрягались мышцы спины и живота (на вдохе поднимайте, на выдохе опускайте). Сводите лопатки для лучшего раскрытия грудной клетки. «Примеряйте» осанку балерин, хотя бы два-три раза в день следите за своей спиной, потом это войдет в привычку.опубликовано econet

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