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Как улучшить сон: 10 золотых советов

Автор: Econet 24 августа 2024 6426
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Полноценный ночной сон важен для здоровья организма не меньше, чем сбалансированное питание. Нарушение режима сна может послужить причиной развития заболеваний сосудов и сердца, ожирения, депрессии. Сон необходим для запуска процессов регенерации, он способствует омоложению организма на клеточном уровне. Поэтому важно следить за количеством и качеством сна.

Как улучшить сон: 10 золотых советов

Существует несколько способов, позволяющих нормализовать режим сна. Воспользуйтесь проверенными методиками, которые помогут улучшить ваше состояние и укрепить здоровье.

Как улучшить сон: основные рекомендации

1. За час до сна выключайте телевизор и компьютер, постарайтесь не пользоваться телефоном, не читать книг, не заниматься домашними делами и тем более работой. Все это стимулирует нервную систему и мешает уснуть. Можете послушать спокойную музыку или подвести итоги дня.

2. Известно, что вечером температура тела снижается, поэтому примите перед сном теплую ванну. Когда после ванны температура вашего тела искусственно повысится, и вы вернетесь в прохладную постель, то тем самым поможете телу быстрее отрегулировать оптимальную температуру.

3. Питайтесь правильно в вечернее время. Выпейте стакан обезжиренного молока, съешьте банан, немного орехов или салат-латук. Эти продукты содержат компоненты, вызывающие сонливость.

Как улучшить сон: 10 золотых советов

4. Для выработки серотонина и мелатонина организму нужен витамин B6. Он содержится в рыбе жирных сортов, фисташках, чесноке.

5. Стакан ромашкового чая также поможет уснуть, поскольку напиток содержит глицин, расслабляющий мышцы и успокаивающий нервы. Особенно пить такой чай полезно вместе с медом.

6. Употребление углеводов также вызывает сонливость, поэтому, возможно, стоит включить в рацион макароны из цельного зерна, рис, батат.

7. Откажитесь от сахара, кофеина и алкоголя в конце дня, поскольку эти продукты служат основной причиной беспокойного сна.

8. Создайте подходящую атмосферу в спальне, в комнате должно быть спокойно и тихо. При необходимости купите беруши и маску для сна.

9. Расслабиться перед сном помогает лавандовое эфирное масло. Достаточно нанести несколько капель средства на подушку, но главное не переусердствовать, иначе можно получить обратный эффект.

10. Отключите вай-фай роутер, поскольку электромагнитные волны мешают нормальному сну.

И напоследок – старайтесь ложиться спать каждый день в одно и то же время. Вскоре организм привыкнет к новому графику. Помните, что полноценный сон важен для вашего нормального физического и психологического состояния. От качества сна напрямую зависит ваше настроение и умственная работоспособность на протяжении дня.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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