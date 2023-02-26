Как узнать, есть ли у вас гипотиреоз? 10 основных симптомов

Если вы обнаружите у себя эти симптомы, стоит обратиться к специалисту для проведения соответствующих тестов. Ранняя диагностика гипотиреоза поможет избежать серьезных осложнений.

Гипотиреоз развивается при низкой выработке гормонов щитовидной железы. Это заболевание особенно распространено у женщин старше 60 лет. Однако может появиться и в более молодом возрасте. Все из-за воздействия факторов, которые нарушают нормальную работу щитовидной железы.

10 основных симптомов гипотериоза

Неожиданное увеличение веса

Ощущение усталости

Высокий уровень холестерина

Плохое настроение или раздражительность

Трудности с концентрацией

Сухая кожа, волосы и ногти

Медленный кишечный транзит

Боль в мышцах

Нерегулярные менструации

Чувствительность к холоду

На начальных этапах болезнь может проходить абсолютно бессимптомно. Но по мере развития она создает многочисленные нарушения и симптомы. Последние заметно ухудшают качество жизни.

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Важно знать, есть ли у вас гипотиреоз, чтобы как можно скорее подобрать лечение. Оно снизит вред, вызванный гипотиреозом.

По этой причине, далее мы хотим рассмотреть некоторые из его причин. Не пропустите 10 ключевых симптомов, которые помогут выявить это опасное заболевание.

Какие причины развития гипотиреоза?

Щитовидная железа — это весьма небольшой орган, расположенный спереди у основания шеи. Она вырабатывает гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). В основном эти гормоны важны для здорового обмена веществ. Они сохраняют его ритм, который, в свою очередь, позволяет организму должным образом обрабатывать жиры и углеводы. С другой стороны, эти гормоны помогают контролировать температуру тела, сердечный ритм и производство белка.

Гипотиреоз возникает, когда железа не производит достаточного количества гормонов. Либо она теряет способность правильно их использовать. Эту проблему, равным образом, можно получить при:

Аутоиммунных заболеваниях, таких как тиреоидит Хашимото

Хирургическом вмешательстве в область щитовидной железы

Лечении гипертиреоза

Радиационной терапии рака головы и шеи

Употреблении некоторых психотропных препаратов

Недостаток йода

Болезни гипофиза

Беременности или послеродовом периоде

Наличии заболеваний щитовидной железы в семье

Как распознать, есть ли у вас гипотиреоз: основные симптомы

У многих пациентов трудно определить гипотиреоз из-за медленного развития симптомов на ранних стадиях. Однако есть несколько признаков, которые покажут, есть ли у вас гипотиреоз. Хотя они могут указывать и на другие проблемы со здоровьем, они все же полезны для его обнаружения.

1. Неожиданное увеличение веса

Изменения из-за низкого производства гормонов щитовидной железы могут вызвать увеличение веса. Даже если человек правильно питается и занимается спортом.

2. Ощущение усталости

Гипотиреоз нарушает кровообращение. Кроме того, он снижает способность организма оптимально насыщать кислородом клетки и ткани. А потому ему часто сопутствует постоянное состоянии усталости.

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3. Высокий уровень холестерина

На повышенный холестерин влияет множество факторов. Однако не следует игнорировать то, что эта проблема может возникнуть в результате сбоя щитовидной железы.

4. Плохое настроение или раздражительность

Гормональные изменения из-за нарушения щитовидной железы могут вызвать резкие колебания настроения. Появится склонность к стрессу, депрессии и раздражительности.

5. Трудности с концентрацией

Вызванные болезнью изменения влияют на активность нервной системы и головного мозга. Поэтому пациентам часто бывает трудно достичь концентрации.

6. Сухая кожа, волосы и ногти

Из-за этого расстройства также страдает внешний вид. Изменения выражаются в сухости кожи, волос и ногтей.

7. Медленный кишечный транзит

Запоры могут возникать из-за уменьшения количества гормонов щитовидной железы. Это происходит потому, что они участвуют в работе пищеварительного тракта.

8. Боль в мышцах

Трудно связать мышечную боль с проблемами щитовидной железы. Несмотря на это, иногда это боль появляется из-за ослабления мышц. Что, в свой черед, происходит вследствие низкого производства гормонов щитовидной железы.

9. Нерегулярные менструации

Нарушение гормональных функций щитовидной железы может влиять на неконтролируемые менструации у женщин. Так, это может проявляться в виде длительных или слишком обильных кровотечений.

10. Чувствительность к холоду

У пациентов с гипотиреозом проблемы с кровообращением повышают чувствительность к холоду. Либо они сталкиваются с онемением в конечностях.

Вы нашли у себя несколько вышеупомянутых признаков? Обратитесь к врачу. Он назначит анализы и поставит точный диагноз, чтобы как можно скорее начать лечение.опубликовано econet

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