Как внешность расскажет, есть ли проблемы с сердцем

Если мы испытываем боли в области сердца, то понимаем, что пора отправляться на прием к кардиологу. Но не все проблемы с сердечно-сосудистой системой проявляются настолько ярко. Есть скрытые признаки, которые, на первый взгляд, с заболеваниями сердца никак не связаны. Однако...

Любое заболевание на определенном этапе течения начинает проявляться в виде конкретных признаков. И не всегда удается их правильно истолковать. А какие-то проявления вообще симптомами трудно назвать. Вот, на первый взгляд, безобидные признаки, которые сигнализируют о том, что человек страдает сердечным заболеванием.

Необычные сигналы сердечных болезней

1. Ксантомы

Эти доброкачественные образования желтоватого цвета в виде жировых пятнышек безвредны. Они обычно локализуются на веках, лице, ягодицах, локтях.

Подобные жировые формирования свидетельствуют об избытке холестерина в организме. В результате сосуды не в состоянии его удерживать и перебрасывают под кожу. Получается, что сами сосуды требуют экстренной помощи: вероятно, они поражены атеросклерозом. А это уже вызывает заболевания сердца.

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2. Зевота во время физических нагрузок

Если тело потеет, оно охлаждается путем испарения воды с поверхности кожи. Зевота также является методом охлаждения, она помогает обогатить организм кислородом и снизить температуру в области головы. Когда природные процессы терморегуляции работают с трудом, во время физических нагрузок человек зевает. Одна из причин сбоя в терморегуляции – вероятный сердечный недуг.

3. Нехороший запах изо рта

Такое заболевание как пародонтоз приводит к запаху изо рта. Однако, результаты последних исследований американских ученых свидетельствуют о связи между заболеваниями десен и сердца. Как это происходит? Бактерии из воспаленных десен проникают в сердечно-сосудистую систему и могут вызывать воспаления в этой области. Вероятность сердечных недугов у страдающих пародонтозом выше на 20 %.

4. Отсутствие акне в подростковый период

Статистика свидетельствует лишь о мужчинах, но результаты таковы: те, кто в подростковый период пережил проблему прыщей, имеют вероятность ишемической болезни сердца ниже на 33 %. Это можно объяснить особенностями гормонального фона, который влияет на все системы организма (и сердечно-сосудистую – тоже).

5. Длина безымянного пальца

Если безымянный палец намного короче, чем указательный, вероятность болезни сердца будет выше. Длина пальца связана с объемом тестостерона в эмбриональной стадии развития, а гормональный фон, как уже было сказано, отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

6. Посиневшие губы

Физиологически губы могут посинеть из-за сложностей кровоснабжения и временного дефицита кислорода (например, если вы замерзли). Если губы синеют без явных причин, это говорит о том, что существует проблема с кровообращением.

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7. Изменение конфигурации ногтей

Если ногти начали становиться более утолщенными и округленными, это тревожный сигнал. Он свидетельствует о проблемах с сосудами: вероятно, кончикам пальцев не хватает кровоснабжения в должном объеме. И тогда клетки ногтевых пластин усиленно растут. Данный симптом носит название «пальцы Гиппократа».

8. Складки на мочке уха

Результаты многих исследований свидетельствуют, что диагональная складка на мочке уха (иначе - симптом Фрэнка) говорит о повышенном риске прогресса атеросклероза. При данном заболевании на стенках артерий формируются бляшки и ухудшается кровоток. Исследования еще свидетельствуют и о связи указанных складок с проблемами сосудов головного мозга.

9. Волосы в ушах

Индийские ученые провели специальное исследование с целью выявить взаимосвязь между коронарным синдромом и активным ростом волос в ушных каналах. Результаты таковы: усиленная волосатость в ушах может являться симптомом данного недуга. Еще более серьезна комбинация симптома Фрэнка и волос в ушах.

10. Инфекционные болезни зубов

Финские ученые выявили связь апикального периодонтита (заболевание корневого канала инфекционного характера) с коронарным синдромом. Пациенты с данным зубным недугом в 2,7 раза чаще имели жалобы на коронарный круг кровообращения.

11. Облысение

Еще один нетривиальный симптом болезней сердца - преждевременное облысение у мужчин. Исследования выявили, что утрата волос часто спровоцирована проблемами сосудистого характера. Еще облысение может быть вызвано гиперчувствительностью к тестостерону или начальной стадией диабета. При раннем облысении вероятность болезней сердца возрастает до 70 %.

12. Седина

Европейское общество кардиологов осуществило специальное исследование, которое доказало, что седые волосы и сердечные недуги связаны между собой. Называются следующие заболевания: коронарный синдром, ишемическая болезнь, атеросклероз. Болезни сердца и седину провоцируют одинаковые причины: окислительный стресс, старение функциональных клеток, гормональные изменения.

Если вы тщательно следите за своим здоровьем, не будет лишним один – два раза в год проверять работу своей сердечно-сосудистой системы. Это поможет вам избежать проблем в будущем.*опубликовано econet

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