Как всего за 3 дня убрать трещины на пятках

Трещины на пятках и натоптыши представляют реальную проблему для мужчин и женщин. Раньше решением данного вопроса был только аппаратный педикюр. Теперь есть эффективный способ избавиться от трещин на пятках и натоптышей дома за три дня.

Многие мужчины и женщины страдают от этой проблемы. Как избавиться от трещин и натоптышей в области пяток? Эту задачу вполне можно решить в домашних условиях, не прибегая к помощи салонов. Предлагаем отличный способ, который за три процедуры поможет убрать трещины и натоптыши.

Убираем трещины на пятках и натоптыши

Трещины – это неприятно и, возможно больно. Поэтому ступни требуют тщательного и мягкого ухода.

За три процедуры дома можно полностью убрать трещины и ваши пяточки будут гладкими, как у младенца.

Для проведения процедуры вам потребуется:

Двухсторонняя пилка с лазерными насечками. С одной своей стороны она должна быть более жесткая, с другой – более мягкая и, возможно имеет маленький носик для труднодоступных зон.

Размягчающий крем-компресс в состав которого входит карбомер. Карбомера в креме должно быть не менее 25%. Это обязательно.

Чтобы избежать традиционных ошибок, мы научим вас как правильно избавляться от трещин и натоптышей на пятках.

1-й день

После душа и нанесения крема-компресса на ступни следует надеть пакеты и носочки. Выдержать 15-20 минут. Теперь можно снять носки и пакеты и потереть пятки теркой. Кожа должна быть влажной. То есть на впитавшийся крем нанести немного воды и тогда тереть.

Теперь можно смыть остатки крема и омертвевших частичек кожи проточной теплой водой.

Вытереть ступни насухо.

2-й день

Проделать то же самое, что и в 1-й день, но терку нужно постоянно смачивать водой.

3-й день

Повторить процедуру, постоянно смачивая терку. Не ленитесь, трите пятки аккуратно, чтобы не повредить кожу.

Кожа будет сниматься равномерно, слой за слоем.

После трех процедур вы заметите, как трещины постепенно ушли. Это мероприятие поможет обработать и пальчики, так как ноги хорошо распарены и кожа смягчена.опубликовано econet

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