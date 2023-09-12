Как желание избавиться от негатива запускает ощущение ущербности

У любого человека негативных событий в жизни предостаточно. Вопрос в том, как он относится к проблемам, конфликтам, неудачам и другим источникам "плохих" мыслей. Если не хватает ресурсов для борьбы с негативом (в случае депрессии, невроза, психологической травмы), то состояние ухудшается.

Что чаще всего мы называем негативом? Собственные мысли и собственные переживания. Которые могут возникать как фоне реальных жизненных событий, так и на фоне накручивания себя. А что мы чаще всего пытаемся сделать с негативом? Избавиться от него! Ведь это неприятно, когда ты думаешь что-то неприятное и ощущаешь в себе какие-либо неприятные переживания.

К чему ведут попытки избавиться от негативных мыслей и эмоций

Но к чему приводят попытки избавиться от негативных мыслей и негативных эмоций? А такие попытки исходно априори обречены на неудачу. Просто потому, что каждый человек регулярно создает порядка 5 000 негативных мыслей и 300 негативных переживаний в день. Да, львиную долю подобного негатива мы пропускаем мимо себя, сознание сталкивается, но не фиксируется на нем. И вместе со сменой жизненных декораций мы двигаемся дальше.

А что случается, когда пропускать мимо себя негатив больше не получается? Так бывает при депрессиях, неврозах, жизненных кризисах, психологических травмах. Негатив фиксируется, усиливается, становится значимым и тяжелым для нас.

И как мы пытаемся избавляться от фиксированного негатива? Мы пытаемся его изжить, от него избавиться. Например, не думать о негативе, подавить его, вытеснить его, оттолкнуть от себя, забыть его. Естественно, это у нас либо ен получается, либо получается на некоторое время.

Например, попробуйте не думать о том, что у вас завтра может не получиться сделать какое-то дело. НЕ думайте об этом. Или попробуйте не переживать перед сном (ведь может опять случиться бессонница). Вот НЕ переживайте перед сном. Или НЕ злитесь во время конфликта. Это же только мешает саму конфликту. Когда вы попытаетесь следовать стратегии «не делания», вы … быстро понимаете, что это нереально. Ведь чтобы что-то не делать, нужно думать о том, что вам делать не нужно. Фиксация внимания на исходном негативе при таком раскладе обеспечивается вашим же «благим» намерением.

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Ну, и вишенка на торте. Когда у нас НЕ получается от чего-то избавиться (читайте – проконтролировать), мы легко можем почувствовать досаду и недовольство самими собой. И чем чаще мы пытаемся контролировать свои мысли и переживания, тем чаще мы недовольны собой. И тем выше вероятность в какой-то момент предположить, что «со мной что-то не то»… А тут уже и до ощущения ущербности рукой подать.

А как часто вам приходит в голову идея избавиться от негативных переживаний и/или мыслей?опубликовано econet

Автор Кузьмичев Александр

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