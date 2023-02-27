Какие анализы рекомендуется сдавать обязательно

Если вы серьезно относитесь к своему здоровью, то стараетесь систематически проверять функции внутренних органов и систем. Сделать это помогут анализы - ключевой метод диагностики. Какие лабораторные исследования позволят увидеть полную картину работы вашего организма?

Раз в 6 месяцев полезно проводить развернутое обследование организма, чтобы вовремя выявить и устранить возможные проблемы.

Какие анализы важно сдать

ОАК с лейкоформулой

Общий анализ крови и лейкоцитарная формула - это исследования для всесторонней оценки всех классов форменных элементов в крови. В анализ входит цитоисследование мазка крови для определения в процентах содержания разных типов лейкоцитов.

Омега 3 индекс

Это маркер соотношения жирных кислот, который поможет предупредить риск многих кардио-сосудистых болезней.

Ферритин, ОЖСС

Анализ поможет определить общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), чтобы установить количество железа, которое переносит кровь. Это лабораторное исследование применяется в диагностике анемий и состояний, вызванных сбоем метаболизма железа.

Трансферин и коэффициент насыщения трансферина

Трансферрин синтезируется в печени и поддерживает транспорт железа в организме. Концентрация трансферритина при воспалении в организме снижается.

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Витамин D — 25(ОН)Д

Исследование отражает статус вит-на D в организме. 25(OH)D – ключевой метаболит вит-на D в крови.

Показатель 25(OH)D является точным индикатором уровня вит-на D. Ключевая функция вит-на D в организме - поддержка кальциевого обмена.

Витамины В12, В9, B6

Витамины комплекса В важны для функций клеток, тканевого дыхания, белкового, углеводного и жирового метаболизма, работы ферментных систем, окислительно-восстановительных механизмов. Дефицит витаминов комплекса В отрицательно сказывается на здоровье.

Магний, Цинк, Медь

Лабораторный анализ крови на микроэлементы поможет выяснить, как работают системы организма.

Общий белок, мочевая кислота, креатинин, гомоцистеин, альбумин

Показатель общего белка отображает следующие функции в организме:

работу печени;

рН крови;

ресурсы для свёртывающей системы крови, иммунной защиты, гормонов, ферментов;

эффективность транспорта соединений к клеткам (в том числе медикаментозных препаратов).

Альбумины - это более половины от общего белка. Повышение их уровня отмечается при гемоконцентрации из-за ожогов, травм. Снижение вызвано аналогичными факторами, что и для общего белка.

Креатинин поможет определить сбои функций почек (выделение и фильтрация).

Показатель мочевой кислоты важен при диагностике подагры. Уровень гомоцистеина в сыворотке крови играет роль в диагностике раннего тромбоза и атеросклероза.

ТТГ, Т4, Т3, АТ к ТГ, АТ к ТПО

Щитовидная железа - компонент эндокринной системы, который производит, хранит и выпускает в кровь гормоны. Железа берет йод из пищи для выработки 2 ключевых гормонов — трииодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Управление щитовидкой осуществляется при поддержке тиреотропного гормона ТТГ.

АЛТ, АСТ, билирубин прямой и непрямой, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды

АСТ в высокой концентрации присутствует в сердечной мышце. При развитии инфаркта миокарда этот фермент является индикатором патологического процесса. Активность АСТ повышается при гепатитах и прочих поражениях печени.

АЛТ имеется в составе печени, мускулов, сердца. Его уровень информативный при вирусных гепатитах.

Билирубин высвобождается в процессе распада гемоглобина, миоглобина и цитохромов. Выводится с калом.

Билирубин — это компонент желчи. Повышенный показатель общего билирубина связан с дисфункции печени (причины - воспаление, токсическое/ опухолевое поражение). Он нарастает при таких заболеваниях как холецистит, холангит, панкреатит. Увеличение непрямого билирубина связано с гемолитической анемией, синдромом Жильбера.

Липидограмма - это исследование, которое определяет содержание липидов (жиров) в крови. Помогает выявить сбои липидного (жирового) обмена и предотвратить развитие кардио-сосудистых болезней.

Значение триглицеридов состоит в определении типа дислипопротеинемии, которая развивается при ишемии и атеросклерозе.

Холестерин образуется в печени. Его повышение в крови грозит развитием атеросклероза. Повышение уровня холестерина отмечается при дисфункции почек, печени, поджелудочной, алкоголизме, ишемии, гипертонии, подагре. Снижение - при дефицитном питании, гипертиреозе, неоплазии, циррозе печени.

Задача ЛПВП и ЛПНП состоит в транспорте холестерина от внутренних органов к печени, где он преобразуется в желчные кислоты. Снижение ЛПВП и повышение ЛПНП может вызвать атеросклероз.

Лептин, пролактин, инсулин, паратгормон

Лептин - это гормон белой жировой ткани, который снижает аппетит, ускоряет распад жиров, увеличивает синтез гликогена в тканях мышц, способствует утилизации глюкозы из крови.

Определение уровня лептина в крови важно при исследовании проблем, связанных изменением веса, выявлении риска кардио-сосудистых проблем и при диагностике диабета.

Пролактин (лютеотропный гормон) стимулирует пролиферацию грудной железы и выработку молока.

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Инсулин - главный регулятор углеводного обмена. В норме его синтез стимулируется увеличением показателя глюкозы в крови. Определение показателя инсулина применяется для установления патогенеза гипогликемических состояний и диагностики инсулином.

Паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) синтезируется паращитовидными железами и способствует регуляции уровня кальция и фосфора в крови. Повышенный ПТГ вызывает всасывание кальция в ЖКТ, выведение кальция из костной ткани. Определение содержания ПТГ требуется для оценки кальциево-фосфорного обмена (например, у женщин в период посменопаузы, у страдающих хронической болезнью почек).

Гликированный гемоглобин

Исследование на гликированный гемоглобин (A1c) даст оценить средний уровень глюкозы в крови за минувшие 2-3 месяца.

Гемоглобин – белок, который находится в эритроцитах и переносит кислород. Анализ на A1c используют для контроля состояния диабетиков.

Микробиота по Осипову

Исследование крови на микробиоту тонкого кишечника по Осипову - максимально точное исследование крови, которое показывает баланс микробиома в кишечнике. Позволяет оценить значение микробиома в патологическом процессе.

Стероидный профиль слюны

Позволяет оценить выработку стероидов. Анализ по слюне даст определить концентрацию активных гормонов в организме.опубликовано econet

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