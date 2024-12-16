Какие болезни можно скорректировать питанием

Порочное питание служит одним из факторов развития многих заболеваний. С другой стороны, правильно составленный пищевой протокол (в комплексе с терапией) помогает вылечить самые серьезные болезни или хотя бы приостановить их развитие. Вот основные вопросы по питанию при перхоти, псориазе и онкологии.

То, что мы едим, составляет фундамент нашего здоровья. И проводить лечение без коррекции рациона бывает малоэффективно. Какие продукты помогут вылечить перхоть, псориаз и поддержат при онкологических заболеваниях?

Пищевой рацион и некоторые болезни

Ягоды для детей

Ягоды – источник широкого спектра витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ. Их необходимо включать в рацион и взрослых, и детей. Но для детского организма особенно полезны смородина, черника, голубика: в них содержится высокая концентрация антиоксидантов.

Перхоть

Причину перхоти можно найти в неправильном питании. Например, избыток углеводов в пищевом рационе. Углеводы – основная пища грибов в организме. А перхоть также вызывается грибком.

Если человеку поставлен диагноз онкология (и есть метастазы), что ему рекомендуется есть?

Желтые, оранжевые и красные фрукты и овощи содержат каротиноиды, противодействующие онкологии. К ним относятся абрикосы, цитрусовые, морковь, томаты, кабачки. Бета-каротин, лютеин, ликопен усиливают иммунный ответ, защищают структуру клеток от радиационного излучения.

К ним относятся абрикосы, цитрусовые, морковь, томаты, кабачки. Бета-каротин, лютеин, ликопен усиливают иммунный ответ, защищают структуру клеток от радиационного излучения. При раке печени питание дробное (исключить жирную и тяжелую пищу, включать больше витаминов, легкоусвояемых белков, микроэлементов, клетчатки.

Крестоцветные овощи содержат индол, который помогает очищать печень и нейтрализует вредные химические факторы.

Зеленые растения с высоким содержанием хлорофилла работают против патогенных агентов (водоросли, зеленый горошек, капуста, лист крапивы).

(водоросли, зеленый горошек, капуста, лист крапивы). Укрепляющий эффект дает зеленый чай.

Противоопухолевый эффект и стимуляцию к детоксу показывают ананас, брокколи и чеснок.

При злокачественных новообразованиях молочных желез важно потребление вит-на D, цельных зерен и их проростков, бобовых культур, отрубей.

Эллаговая кислота (мощный антиоксидант) присутствует в малине, винограде, клубнике, землянике, гранате, чернике.

Фрукты и овощи синей и красной окраски содержат антиоксиданты, которые активируют защитные функции, снижают пагубное воздействие свободных радикалов, вирусов и канцерогенов. Это синяя капуста, вишня, свекла, виноград, ежевика, черника.

Это синяя капуста, вишня, свекла, виноград, ежевика, черника. При раке поджелудочной противопоказаны финики, бананы, виноград. Полезны нежирные молокопродукты.

Псориаз

Решать проблему псориаза нужно начинать с кишечника и питания.

Рекомендуются продукты, которые увеличивают щелочную реакцию. Это фрукты и их соки. Клюква, смородина, слива, черника – в небольших объемах. Бананы, яблоки, дыня употребляются не в сочетании с другими продуктами. Полезны овощи (сельдерей, все сорта капусты, лук, оливки, стручки фасоли). Раз в неделю – нежирное мясо. Рыба – только нежареная.

Осторожно употреблять продукты, которые увеличивают кислотную реакцию (мясо, сыр, сахар, картофель, сушеный горох, сливочное масло, колбасные изделия, крахмал, сласти).

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