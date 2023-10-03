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Какие проблемы в организме можно распознать по температуре рук

Источник: vk.com/ 03 октября 2023 6986
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Холодные руки — признак нарушений функции сокращения кровеносных сосудов. При таком недуге руки становятся холодными и бледными, а иногда даже синеют. Следует добавить в рацион молочные продукты, мясо, рыбу, грибы, гречку, фасоль, капусту.

Какие проблемы в организме можно распознать по температуре рук

Если ладони, наоборот, горят, значит, печень не справляется с интоксикацией, вызванной отравлением лекарством, алкоголем, химическими веществами. Врачи называют их печеночными.

Читаем о болезнях по рукам

Синдром “ползания мурашек” по ладони говорит о том, что у человека проблемы с эндокринной системой. Влажные руки также указывают на эндокринные неполадки — возможно, на гиперфункцию щитовидной железы. А сухость и бледность кожи на ладонях — на гипофункцию щитовидки (гипотиреоз).

Пятна на кончиках пальцев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если у человека часто немеют мизинцы, ему следует обратиться к кардиологу — эти проблемы связаны с сердечно-сосудистой системой. А онемение больших пальцев свидетельствует о слабости дыхательной системы.

Если на коже концевых фаланг пальцев появились глубокие продольные складки, похожие на морщины, следует обратить внимание на эндокринную систему — возможно, у вас гипотиреоз либо сахарный диабет.

Если кончики пальцев приобрели пурпурный цвет, надо заняться пищеварительной системой. Темно-красный или даже лиловый — следует обратить внимание на почки и печень. Пятна на буграх Венеры (так хироманты называют возвышенные основания больших пальцев) — возможный признак того, что не все в порядке с половыми органами.

Какие проблемы в организме можно распознать по температуре рук

Зуд боковой поверхности указательного пальца правой руки свидетельствует о проблемах, возникших в работе толстой кишки. Шероховатость кожи на тыльной поверхности указательного пальца нередко указывает на неполадки с желчным пузырем. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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