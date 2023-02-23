Какое давление считается наиболее опасным?

Каждому человеку полезно знать свои показатели артериального давления. Они зависят от возраста и ряда других причин. Если вы понервничали или испытали физическую нагрузку, ваше давление будет выше нормального значения. Как правильно измерять артериальное давление и что полезно делать, чтобы держать этот показатель здоровья под контролем.
Артериальное давление – один из ключевых показателей состояния здоровья. Значения давления и их динамика расскажут о функциях сердца, состоянии сосудов. Поэтому полезно знать, какое у вас должно быть кровяное давление – этот показатель индивидуальный. Кроме того, важно помнить о правилах правильного измерения давления.
Любой доктор скажет вам, что именно с измерения артериального давления начинается диагностика и поиск причин самых разных недугов. Общепринятой медицинской нормой этого показателя считаются цифры 120 на 80, однако некоторые врачи не придерживаются данного правила.
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Значения кровяного давления для любого пациента персональные, к этому прибавляются еще и объективные и субъективные факторы. Ключевой из них – ваша возрастная группа. Для людей в возрасте 16-20 лет нормальные значения давления считаются от 100 на 70 и до отмеченного уже 120 на 80. В возрастной группе 20-40 лет значения могут колебаться от 120 на 70 и до 130 на 80. Если ваш возрастной порог 40+, но вы пока не достигли 60 лет, нормальным будет давление 140 на 90. Лица преклонного возраста (60 лет и более) должны иметь давление 150 на 90.
Наиболее коварным обоснованно принято считать повышенное давление. Увеличение показателя на каждые 10 мл рт. столбика усиливает риск развитие целого ряда патологий, особенно сердечно-сосудистых, примерно на 30%. У пациентов, у которых установлено повышенное кровяное давление в 7 раз возрастает вероятность сбоев кровообращения и мозгового питания, а это угрожает инсультом или инфарктом. Кроме того, этим людям в 4 раза чаще ставят диагноз «ишемическая болезнь». Также заключают опасность колебания, скачки давления. Это снижает качество жизни и вынуждает постоянно контролировать данный показатель.
Если человек преклонного возраста, имеет вегетососудистую дистонию, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, измерения поводят утром и вечером.
Полезно знать, что при психологических или физических нагрузках показатели давления повышаются, и это нормально (в кровь происходит выброс адреналина).
В ряде случаев врачи прописывают вести специальный дневник. Это когда пациенту дважды в день (утром и вечером) измеряют давление и фиксируют его значения. После десяти дней ведения такого дневника специалист видит ясную картину вашего состояния и может сделать предварительные выводы относительно диагностики и последующего лечения.
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Полезно приобрести тонометр и научиться самостоятельно измерять давление, чтобы контролировать свое состояние в течение дня. Таким образом вы сможете избежать множества осложнений и уберечься от риска инфаркта или инсульта. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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