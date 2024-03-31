Камни в почках: Как предотвратить образование

Большинство врачей знают, что одной из наиболее распространенных причин камней в почках (также известных нефролитиаз) является обезвоживание, поэтому пить много воды это один из лучших способов предотвратить их развитие. Такие состояния, как диабет, высокое кровяное давление и ожирение увеличивают риск.

Любой, кто когда-либо испытывал боль (а иногда агонию) из-за камней в почках, возможно, думал потом: «Было бы замечательно, если бы придумали какие-то профилактические меры». Как это часто бывает в науке, о том же задумываются и исследователи. В данном случае решением может быть пищевая добавка, которая в силах растворить маленьких нарушителей спокойствия, прежде чем они навредят вашему организму.

Камни в почках: симптомы и профилактика

Симптомы камней в почках

Гидроксицитрат из гарцинии камбоджийской: возможная профилактика камней в почках

Исследования с участием гидроксицитрата

Статистика по почечным камням

Пути предотвращения почечных камней

Исследователи из Университета Хьюстона (UH) называют это возможным «профилактическим инструментом». Можно подумать, если он действительно способен на такое, он скорее является чудодейственным лекарством.

Кристаллы оксалата кальция, из которых в основном состоят эти быстрые, но сильные мучители, это по существу твердые минеральные отложения, которые образуются в почках.

Проблемы начинаются, когда они останавливаются в мочевых путях и не сдвигаются с места. Один или несколько камней могут ограничить поток мочи, вызывая еще больший дискомфорт. По словам MedicineNet.com:

«Кристаллы оксалата кальция, которые являются наиболее распространенным компонентом камней, [это] минеральные отложения, которые образуются внутри почки. Они могут застрять в мочевых путях, блокируя мочеиспускание и вызывая сильную боль.»

Если камень маленький, он может пройти через мочевыводящие пути незаметно. Но если он большой, это будет очень неприятно. Daily Mail сообщает, что самый большой камень в почках был зарегистрирован в Венгрии и весил около 2,5 фунтов. Не стоит и говорить, что большие камни требуют хирургического вмешательства.

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Симптомы камней в почках

Технически камни в почках находятся в трубке, которая соединяет почку и мочевой пузырь, которая называется мочеточник. Когда они развиваются, ранее упомянутые симптомы могут включать:

Постоянные позывы к мочеиспусканию

Лихорадка и озноб (что указывает на инфекцию)

Кровавая и / или мутная моча

Боль при мочеиспускании

Эпизоды боли продолжительностью от 20 минут до часа

Тошнота и / или рвота

Боль, отдающая в бок и спину и в паху и нижней части живота

Гидроксицитрат из гарцинии камбоджийской: возможная профилактика камней в почках

Исследование, опубликованное в Nature в середине 2016 года, описало развитие мочекаменной добавки, экстракт соединения под названием гидроксицитрат из азиатского фрукта гарцинии камбоджийской, также известной как Malabar Tamarind.

Гидроксицитрат способен, при определенных условиях, не только растворить кристаллы, но и ингибировать их рост. Если все пойдет так, как они надеются, гидроксицитрат станет самым резким улучшением в лечении камней в почках за последние три десятилетия.

Ученые ожидают, что добавка станет реальной альтернативой цитрату калия (например, марки Urocit-K), который, хотя он и эффективен в облегчении боли при прохождении камней, часто вызывает побочные действия, которые могут соперничать по мучительности с тем, что они должны облегчить:

Расстройство желудка

Тошнота

Рвота

Понос

Остановка сердца

Однако строгие испытания на людях еще не начались. Пока что это всего лишь концепция, но она имеет смысл. Джеффри Ример, ведущий автор исследования и доцент кафедры химической инженерии в UH, сказал что он и его коллеги провели комбинацию исследований, некоторые из которых были экспериментами.

Исследования с участием гидроксицитрата

По данным Science Daily, в исследованиях, при сравнении цитрата (CA) с гидроксицитратом (HCA), оба затормаживали рост кристаллов оксалата кальция, но последний был «более мощным и проявлял уникальные свойства, полезные для разработки новых методов лечения».

«Команда исследователей затем использовала атомно-силовую микроскопию, или AFM, для изучения взаимодействия между кристаллами, CA и HCA в реальных условиях роста ... метод позволил им записывать рост кристаллов в реальном времени в практически молекулярном разрешении.

[Джиха] Чунг [аспирант UH, который работал над исследованием] отметил, что АFМ изображение, записало, что кристалл фактически сокращается при воздействии определенных концентраций HCA.

Ример подозревал, что первоначальное открытие было отклонением от нормы, так как редко можно увидеть кристалл растворяющимся в сильно пересыщенных растворах роста. Наиболее эффективные ингибиторы, о которых сообщалось в литературе, просто останавливали его рост».

То, что увидел Чунг, оказалось точным, предвосхищая следующий шаг: определение того, как и почему кристаллы уменьшилась в объеме. Два других автора исследования применили теорию функционала плотности (DFT):

"... [О]чень точный метод расчета используется для изучения структуры и свойств материалов ... для решения того, как HCA и СА связываются с кальцием и кристаллами оксалата кальция.

Они обнаружили, что HCA формирует более сильную связь с поверхностью кристаллов, вызывая напряжение, которое высвобождалось выделением кальция и оксалата, что приводило к растворению кристаллов».

Следующий шаг требовал, чтобы тестирование проводилось на людях, поэтому семь участников принимали гидроксицитрат в течение трех дней, и этого было достаточно, чтобы исследователи установили, что он выводился с мочой, что было одним из требований для использования добавки в качестве лечения.

Хотя по-прежнему важно установить ​​долгосрочную безопасность и дозировку, а также провести больше испытаний на людях, Ример считает, что первоначальные результаты обнадеживают:

«Если он будет работать в естественных условиях, аналогично нашим испытаниям в лаборатории, HCA имеет потенциал снижения количества случаев хронического заболевания камней в почках.»

Яннис Пормпакис, доктор философии, другой автор исследования и доцент кафедры химической и нефтяной инженерии в школе инженерии Свонсона Питсбургского университета, сказал:

«Мы были очень рады определить на молекулярном уровне механизм, при котором оксалат кальция растет и деградирует в своей естественной среде. В конце концов, это поможет нам контролировать жизненный цикл кристалла.»

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Статистика по почечным камням

Почки функционируют различными способами для поддержания оптимального здоровья. Самое главное, что они фильтруют всю кровь в вашем теле каждые полчаса, удаляя отходы и лишнюю жидкость, по данным Национального фонда почек. Они также:

Регулируют уровень жидкости

Активируют витамин D для сильных костей

Выпускают гормон для производства красных кровяных телец

Поддерживают баланс минералов в крови

Выпускают регулирующий кровь гормон

Более полумиллиона людей в США попадают в отделение неотложной помощи для облегчения того, что часто называют мучительной болью от камней в почках. К сожалению, это состояние становится все более и более распространенным. На сегодняшний день, оно проявляется у 12 процентов мужчин и 7 процентов женщин. Как сообщает Harvard Health:

«У многих камни в почках случаются не один раз. Примерно половина людей, у которых был один, без превентивных мер другой появляется в течение семи лет. Большинство камней случается, когда кальций сочетается с одним из двух веществ: оксалатом или фосфором. Камни могут также происходить из мочевой кислоты, которая образуется, когда тело усваивает белок».

Высокое кровяное давление и диабет являются двумя основными причинами заболевания почек

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После того, как почки отказывают, требуется диализ или пересадка почки

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Каждый день 13 человек умирают в ожидании почки

Камни в почках также увеличивают риск развития хронического заболевания почек.

Пути предотвращения почечных камней

Большинство врачей знают, что одной из наиболее распространенных причин камней в почках (также известных нефролитиаз) является обезвоживание, поэтому пить много воды это один из лучших способов предотвратить их развитие. Такие состояния, как диабет, высокое кровяное давление и ожирение увеличивают риск.

Другая рекомендация состоит в том, чтобы ограничить потребление белка до половины грамма на фунт веса, что для большинства людей составляет от 40 до 70 грамм в день (1 1/2 - 2 1/2 унции). Если вы склонны к камням в почках, избыток красного мяса может быть особенно проблематичен, поскольку оно снижает уровень цитрата, химического вещества в моче, которое не позволяет им формироваться в первую очередь.

Большинство американцев потребляют гораздо больше белка, чем им необходимо, что может усугубить проблемы с камнями в почках. Когда вы потребляете больше белка, чем требуется организму, ему приходится удалять больше отходов азота из крови, что напрягает ваши почки.

Результатом может стать хроническое обезвоживание. Врачи также советуют людям с повышенным риском отказаться от продуктов, содержащих большое количество оксалатов, в том числе:

Швейцарский мангольд

Свекла

Чай

Сладкий картофель

Ревень

Шоколад

Окра

Миндаль

Шпинат

Тем не менее, эти продукты содержат большое количество магния, который не дает кальцию смешаться с оксалатом, наиболее распространенным мочекаменным типом. Магний это минерал, который обладает способностью предотвращать камни в почках - если вы получаете достаточное количество.

Дефицит магния затрагивает целых 80 процентов населения Америки. Его связывают с развитием мочекаменной болезни, потому что он играет роль в том, как ваше тело обрабатывает кальций. Избыток кальция может вызвать токсичность, так что должен соблюдаться баланс.опубликовано econet

Доктор Джозеф Меркола

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