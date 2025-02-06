Кандидоз: Аюрведический метод лечения

Кандидоз (молочница) – заболевание, которое вызывают дрожжеподобные грибы рода Candida. Кандидоз не относится к половым инфекциям, поскольку его развитие не связано с половыми контактами. Заболевание обусловлено не просто наличием грибков (они могут присутствовать и в норме), а их интенсивным размножением. Кандидоз возникает при снижении общего и местного иммунитета.

Кандидоз (молочница) может быть проявлением различных заболеваний и состояний: это хронические болезни женской половой сферы, прием антибиотиков, гормональный сбой, как частный случай – неправильно подобранный метод контрацепции.

Лечение кандидоза – это не только и не столько противогрибковая терапия, сколько повышение иммунной защиты, лечение сопутствующих (фоновых) заболеваний.

Аюрведа: лечение молочницы

Симптомы молочницы разнообразны и часто включают в себя усталость, головные боли, метеоризм (особенно под конец дня), депрессию, повышенную чувствительность к различным продуктам питания, кожные высыпания и/или разные нарушения иммунитета.

В не очень тяжелых случаях пациенты иногда отмечают у себя состояние, подобное легкому похмелью – какое бывает на следующий день после употребления средних доз алкоголя или сладостей. Иногда также появляется раздражение слизистых оболочек.

При лечении молочницы западная диетология делает ставку на богатую протеинами овощную диету с низким содержанием углеводов. Обычно рекомендуется принимать много свежей пищи с полным исключением сахара наряду с травяными и лекарственными противогрибковыми препаратами.

Молочница активно развивается при употреблении в пищу хлеба, сыра, сахара и алкоголя, вернее, благодаря условиям, возникающим в желудочно-кишечном тракте при употреблении этих продуктов, поэтому рекомендуется исключить их из рациона.

Аюрведический метод лечения молочницы в некоторых аспектах отличается от общепринятого подхода. Этот метод предполагает чисто вегетарианскую диету, при этом не предполагается ограничений в употреблении углеводов.

Этот метод оказался настоящей находкой, позволяя бороться с молочницей при помощи вегетарианской диеты, в противовес уверениям врачей в том, что единственный метод справиться с заболеванием – употреблять в больших количествах мясную пищу.

Этот аюрведический метод, как и в других случаях, устанавливает взаимосвязь между нарушениями энергетического баланса в организме и появлением этой грибковой инфекции. У разных людей такие нарушения могут быть различными, но в их основе всегда лежит питание.

Таким дисбалансом может быть понижение агни (огня пищеварения), переедание (которое ведет к подавлению агни) и избыток в рационе ферментированных продуктов и несвежей пищи. Причиной дисбаланса также может стать прием гормональных препаратов и антибиотиков.

Зачастую кишечник, а порой и другие органы пищеварительной системы нуждаются в очищении. Опытные врачи-аюрведисты могут порекомендовать для лечения травяные препараты, подобранные в соответствии с индивидуальной энергетической конституцией пациента.

Если естественное равновесие энергий в теле будет восстановлено, организм сможет самостоятельно избавиться от болезни. Как следует разобравшись в том, какие продукты питания способствуют развитию болезни, и научившись избегать их в своем рационе, как это рекомендуется при западном подходе к лечению, пациенты, страдающие кандидозом, могут существенно ускорить свое выздоровление.

Бездрожжевая аюрведическая диета, направленная на борьбу с кандидозом, предполагает не менее строгий режим, чем западная. Отличия сводятся к разнице в выборе продуктов и более направленному воздействию, укрепляющему желудочно-кишечный тракт.

Оба подхода подчеркивают важность употребления в пищу свежих продуктов с целью лечения этого заболевания. Чем более свежая пища, тем лучше. Аюрведический подход может быть особенно полезен людям, страдающим хронической формой этого заболевания.

Какие продукты Аюрведа рекомендует для лечения кандидоза?

Из предлагаемого списка следует выбирать то, что входит в состав диеты, соответствующей вашей конституции.

Любые саттвичные продукты:

Свежие фрукты в умеренном количестве, как в сыром, так и в приготовленном виде

Свежие овощи в умеренном количестве, как в сыром, так и в приготовленном виде

Свежеприготовленные бобовые и злаки

Орехи и семечки в умеренном количестве, исключение составляет арахис

Свежее молоко (перед употреблением вскипятить) и свежая пахта

Гхи (топленое сливочное масло) и масла холодного отжима

Травы, рекомендованные специалистом по Аюрведе

некоторое количество раджасичной пищи:

Свежий лимонный сок, в небольшом количестве

Изредка – авокадо, нут (турецкий горошек)

Продукты, употребления которых при лечении кандидоза следует избегать:

Все ферментированные и дрожжевые продукты – в т.ч. дрожжевой хлеб, сыры, йогурт, уксус, маринады, кетчуп, алкоголь

Сахар

Концентрированные сладости, десертные блюда

Продукты из белой муки

Грибы

Мясо

Арахис

Несвежие продукты

Замороженые, жареные, а также приготовленные в микроволновой печи.опубликовано econet

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