Кандидоз: диета и добавки, которые помогают облегчить симптомы Candida

Если у вас часто обнаруживают дрожжевые инфекции или вы испытываете постоянную усталость, возможно, налицо избыточный рост дрожжей кандида. Злоупотребление сахаром и переработанными продуктами создает в организме благоприятную среду для роста этих грибов.

Пищевой рацион при кандидозе предписывает исключение молока, сахара, переработанного и жирного мяса. Рекомендовано потребление нежирного белка, ценных жиров и некрахмалистых овощей, противовоспалительных продуктов и продуктов без глютена, которые можно встретить в палео и средиземноморской диетах. Что еще поможет улучшить состояние при кадидозе?

Как бороться с кандидозом

Кандида - это вид дрожжей, который присутствует на коже и в полостях тела. Наличие Candida в небольших объемах - нормальное явление, но такие факторы как стресс, инфекция, прием антибиотиков могут спровоцировать сбой флоры кишечника, что вызовет чрезмерный рост дрожжей - кандидоз.

Симптомы разрастания кандиды

утомляемость,

дрожжевые инфекции,

боли в суставах,

дерматологические проблемы,

молочница.

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Диета при кандиде

Рекомендованные продукты

Молокопродукты: сливочное и топленое масло, йогурт без ароматизаторов и кефир.

Ферментированные продукты: квашеная капуста.

Рыба: сельдь, скумбрия, лосось, сардины.

Масла: авокадо, кокосовое, оливковое 1-ого отжима, кунжутное.

Постный белок: яйца, индейка, курица.

Орехи и семечки: льняные, фундук, конопляные, подсолнечника, миндаль.

Фрукты с малым процентом сахара (1-2 порции в день): авокадо, ягоды, лимон.

Некрахмалистые овощи: капуста брокколи, огурец, баклажан, чеснок, листовая зелень, лук.

Подсластители без сахара: эритрит, стевия.

Цельнозерновые: гречка, коричневый рис, пшено, киноа.

Продукты, которые важно исключить

Спиртное.

Приправы: барбекю, хрен, кетчуп, майонезы, уксус.

Сыр с плесенью: желтый, блю, горгонзола.

Орехи: кешью, арахис, фисташковые.

Фрукты и соки с большим процентом сахара: яблоко, банан, вишня, виноград, апельсин, груша, арбуз.

Молоко и йогурт с пищевыми добавками.

Мясные переработанные продукты: ветчина, вяленое мясо, колбасы.

Переработанные масла: рапс, соя, подсолнечник.

Красное мясо: говядина, птица, баранина, свинина.

Крахмалистые продукты: мучные изделия, картофель, мука из пшеницы, белый рис.

Сахар и его синтетические заменители: тростниковый, аспартам, кукурузный и кленовый сироп, мед, патока.

Подслащенные продукты: конфеты, джем, газированная вода.

Добавки при избыточном росте кандиды

Пробиотики

Это ценные живые организмы (бактерии, дрожжи), способствующие поддержанию нормального соотношения хороших и плохих кишечных бактерий. Пробиотики присутствуют в йогурте и ферментированных продуктах (квашеной капусте, чайном грибе), доступны в виде пищевых добавок. Пробиотики подавляют рост кандиды.

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Каприловая кислота

Это жирная кислота, которая входит в состав кокосового масла и грудного молока. Каприловая к-та оказывает противогрибковое действие, расщепляет грибы кандида, проникая сквозь мембраны их клеток.

Масло орегано

Это масло - сильнодействующий противогрибковый продукт. Масло орегано абсолютно подавляет рост клеток кандиды.

Экстракт семечек грейпфрута

Этот продукт имеет противогрибковые свойства. Экстракт грейпфрутовых семян губит клетки Candida, провоцируя их отмирание.опубликовано econet

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