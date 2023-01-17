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Каппинг-терапия: что лечат медицинские банки

Автор: Econet 17 января 2023 6526
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Помните, когда мы заболевали, мама ставила нам в детстве медицинские банки? Их применяют очень давно. Сегодня такую манипуляцию называют каппинг-терапия. Основная функция процедуры - активировать кровообращение посредством вакуума, созданного внутри баночки. Это секрет их целебного действия.

Каппинг-терапия: что лечат медицинские банки

Сегодня мы снова вспомнили про метод так называемой "вакуумной терапии". Его практикуют при помощи специальных медицинских банок. При грамотном применении банки способствуют улучшению процессов кровообращения и лимфотока, активируют обмен веществ в организме, обеспечивают полноценный сон и хорошее настроение, а все это укрепляет иммунную защиту.

Каппинг-терапия полезна для здоровья

Данный метод рекомендован при следующих заболеваниях:

  • воспалительные болезни легких (на этапе выздоровления), 
  • миозиты, 
  • невриты, 
  • радикулиты,
  • межреберная невралгия.

Это важно помнить! Перед проведением "вакуумной терапии" имеет смысл посоветоваться с доктором.

Эффект медицинских банок

Против головных болей

Каппинг – терапия хорошо работает при головных болях. Процедура стимулирует кровоток, что и способствует облегчению головной боли.

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Каппинг-терапия: что лечат медицинские банки

Против кашля и бронхита

Раньше, когда не были так распространены антибиотики и прочие медикаменты, лечили бронхит и кашель именно банками. Активируя метаболизм, каппинг-терапия способствует стимуляции работы легких и бронхов и избавляет органы дыхания от мокроты.

Для хорошего настроения

Стимулируя кровообращение и обмен веществ, терапия банками дарит полноценный, крепкий сон, необходимый для восстановления сил и снятия стресса.   

Удаление токсичных веществ и похудение

Банки помогут очистить лимфу. Ускоряя кровоток, можно природным путем вывести токсины и шлаки из организма, а ускоряя метаболизм, сбросишь лишние килограммы.

Против старения

Каппинг-терапия способна замедлить механизмы старения, протекающие в организме. Массаж при помощи особых банок стимулирует синтез белка коллагена, важного для продления молодости и устранения симптомов старения нашей кожи.

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Вы сами принимаете решение, ставить банки или нет. Но, в любом случае, каппинг-терапия достойна внимания. Несколько процедур вернут организму тонус, бодрое самочувствие и хорошее настроение. И все это абсолютно без помощи лекарств.

Кому противопоказаны банки

Метод "вакуумной терапии", бесспорно, полезен для здоровья. Однако, имеются определенные противопоказания к их применению. К ним относятся:

  • артериальная гипертензия,  
  • гемофилия, 
  • определенные дерматологические болезни,
  • туберкулез легких, 
  • злокачественные новообразования,
  • кардиологические заболевания. 

Банки не ставят детям до 3 лет и при температуре тела выше 38 град.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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каппинг-терапия кровообращение вакуум медицинские банки здоровье

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