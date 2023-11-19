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КАПУСТА: Эффективное лекарство против повышенной кислотности!

Источник: steptohealth.ru 19 ноября 2023 6550
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Плохое питание, малоподвижный образ жизни, стресс и вредные привычки, такие как алкоголь и табакокурение, способствуют✅ повышению уровня КИСЛОТНОСТИ в организме. Поэтому, следует увеличить в своем рационе количество продуктов, которые обладают подщелащивающими свойствами. Самым эффективным таким продуктом является КАПУСТА.

КАПУСТА: Эффективное лекарство против повышенной кислотности!

Повышенная кислотность желудка — очень деликатная, раздражающая и даже болезненная проблема, особенно для тех, кто сталкивается с ней регулярно. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как избежать изжоги при помощи такого привычного нам всем продукта как капуста. Это будет хорошим дополнением к вашим любимым блюдам.

Повышенная кислотность желудка: поможет капуста

  • Почему мы страдаем от изжоги?
  • Какие факторы повышают уровень кислотности в организме?
  • Потребляйте больше продуктов с подщелащивающими свойствами
  • Почему капуста?
  • Другие полезные продукты

Почему мы страдаем от изжоги?

Желудок относится к органам с кислой средой (из-за соляной кислоты, помогающей нам переваривать пищу). Но иногда, под воздействием различных факторов, этой кислоты становится слишком много, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

В некоторых случаях это приводит даже к появлению грыжи пищеводного отверстия, из-за чего кислота попадает в пищевод и происходит его воспаление.

✅Какие факторы повышают уровень кислотности в организме?

  • Неправильное питание и плохое усвоение пищи
  • Чрезмерное потребление «подкисляющих» продуктов питания: белый сахар, рафинированная мука, жареные блюда, красное мясо, колбасные изделия, молоко, сладкие и газированные напитки, алкоголь
  • Слишком быстрое потребление пищи, большими кусками и тщательно не разжевывая
  • Ослабление пищеварительной системы и отсутствие пищеварительных ферментов
  • Злоупотребление лекарственными препаратами (антацидными средствами)
  • Вредные привычки, алкоголизм и табакокурение
  • Стресс и негативные эмоции
  • Малоподвижный образ жизни
  • Жизнь в условиях загрязненной окружающей среды (в больших городах)
  • Вредная пища

Потребляйте больше продуктов с подщелащивающими свойствами

Помимо приема натуральных средств для борьбы с изжогой (которые, к слову, не уступают по эффективности покупным антацидам и при этом не вредят нашему здоровью), следует увеличить в своем рационе количество продуктов, которые обладают подщелащивающими свойствами.

Если потреблять их ежедневно, то постепенно нам удастся восстановить кислотно-щелочной баланс (уровень pH) в своем желудке.

✅Самым эффективным таким продуктом является капуста, и на ее основе мы хотим предложить вам один замечательный рецепт для борьбы с повышенной кислотностью и изжогой.

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КАПУСТА: Эффективное лекарство против повышенной кислотности!

Почему капуста?

Обыкновенная белокочанная капуста — весьма экономичный продукт, да еще и невероятно полезный для нашего здоровья! В некоторых странах ее практически не едят, в то время как в других она встречается чуть ли не в большинстве национальных рецептов, а все благодаря ее универсальности.

Капуста является превосходным антацидом натурального происхождения, она регулирует функцию желудка, печени и кишечника, нейтрализует повышенную кислотность, предотвращает появление язв в желудке (и даже лечит уже существующие). А все это из-за того, что она эффективно защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, если вы будете есть капусту регулярно, то поможете организму очиститься от вредных веществ, укрепить свои защитные функции и облегчить ревматические боли (при их наличии, конечно).

Что нам понадобится?

Для того, чтобы приготовить две порции (дневная норма), нам потребуются следующие ингредиенты:

  • 300 или 400 г белокочанной капусты
  • 2 столовые ложки (50 мл) оливкового масла (высшего качества, холодного отжима)
  • Сок из половинки лимона
  • Щепотка молотого черного перца (по вкусу)
  • Половина чайной ложки (5 г) морской или гималайской соли
  • Щепотка тмина (по вкусу)

Способ приготовления

Блюдо по данному рецепту лучше всего готовить с утра, чтобы оно успело настояться.

  • Итак, мелко шинкуем капусту или при помощи кухонного комбайна режем ее соломкой. Жидкости (капустного сока) быть при этом не должно
  • Перекладываем порезанную капусту в стеклянную емкость
  • Добавляем оливковое масло, лимонный сок, соль и специи
  • Накрываем емкость крышкой и оставляем «мариноваться» минимум на два часа при комнатной температуре

Когда же есть?

По истечении указанного времени, разделяем приготовленное количество на две равные порции и едим в качестве дополнительного блюда. Одну порцию на обед, а вторую на ужин.

Обратите внимание, что это блюдо следует тщательно пережевывать. В противном случае может появиться определенный дискомфорт в виде повышенного газообразования (метеоризм). Тмин, кстати говоря, добавляется именно с целью избежать такого эффекта

Данное лечебное блюдо является лишь дополнением к нашему привычному рациону питания. Оно не должно заменять необходимые нам белки, жиры или углеводы.

Если вы любите овощные салаты, то можете просто добавить в него капусту и перемешать.

Многим людям не нравится капуста, так как они пробовали ее в приготовленном виде. Но вкус сырой капусты совсем иной, и большинству он все же нравится.

Уже через несколько дней вы заметите улучшения. Уровень кислотности будет снижаться, особенно если вы будете следовать вышеприведенным рекомендациям и придерживаться сбалансированного питания. При этом старайтесь избегать потребления продуктов, способствующих его повышению.

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КАПУСТА: Эффективное лекарство против повышенной кислотности!

Другие полезные продукты

Среди прочих продуктов с подщелащивающими свойствами можем выделить следующие:

  • Авокадо
  • Огурец
  • Миндаль
  • Спаржа
  • Просо
  • Брокколи

Введите в свой рацион данные продукты, они полезны при закислении организма и позволят убрать воспалительные процессы, вызванные кислой средой.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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