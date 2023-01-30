Касторовое масло при артрите, ишиасе и боли в пояснице

Касторовое масло из семян клещевины тысячелетиями использовали для лечения широкого спектра заболеваний, хотя научные исследования весьма малочисленны; сообщается о некоторых негативных побочных эффектах касторового масла, поэтому следует соблюдать осторожность, экспериментируя с его применением. В семенах клещевины очень высокая концентрация специальной жирной кислоты – рицинолеиновой, которая, как полагают, лежит в основе целебных свойств масла.

Вы, наверное, знаете, что многие считают касторовое масло средством от запора. Но вы, вероятно, не в курсе, что касторовое масло обладает противовирусным, антибактериальным и противогрибковым свойствами, или что его применяют наружно для лечения различных кожных заболеваний, уменьшения боли и стимулирования иммунной системы.

О невероятной пользе касторового масла

История семян клещевины: Ricinus Communis

Частично семена клещевины лечат, а частично - убивают

Касторовое масло НЕ лишено побочных эффектов

Домашнее средство, испытанное временем

Современное медицинское применение касторового масла

Исследования поддерживают эффективность касторового масла в качестве антимикробного, противовоспалительного и иммуностимулирующего средства

Касторовое масло способствует заживлению, укрепляя иммунную систему

Местное применение касторового масла

Покупая касторовое масло, будьте осторожны

Тем не менее, независимо от выводов исследований, следует быть очень осторожными, экспериментируя с касторовым маслом, потому что научных исследований по этому вопросу, мягко говоря, мало, но есть ряд сообщений о неприятных побочных эффектах, которые ощутили на себе некоторые люди.

История семян клещевины: Ricinus Communis

Касторовое масло получают из семян клещевины Ricinuscommunis, которая имеет очень необычный химический состав. Касторовое масло представляет собой триглицерид, состоящий из жирных кислот, 90 процентов из которых являются рицинолеиновой кислотой.

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В более низких концентрациях эта уникальная жирная кислота содержится и в других семенах и маслах (0,27 процента – в хлопковом масле и 0,03 процента – в соевом масле) и, как считается, именно она отвечает за уникальные целебные свойства касторового масла. Родом клещевина из Индии.

Много веков назад это растение называли «Palma Christi», потому что его листья напоминали руку Христа. Эта ассоциация, вероятно, возникла из почитания людьми целительных свойств растения.

Позднее его использовали в медицинских целях в Древнем Египте, Китае, Персии, Африке, Греции, Риме и, в конце концов, в 17-м веке – в Европе и Америке. В настоящее время касторовое масло широко используется в промышленности. Стебель растения нашел применение в текстильной промышленности, в частности в России, где касторовое масло называют «касторкой».

Масло обладает однородной вязкостью и не замерзает, поэтому оно идеально подходит для смазки оборудования в особо холодном климате. Помимо медицинских целей, в настоящее время касторовое масло применяется в качестве:

Пищевой и вкусовой добавки

Ингибитора плесени

Ингредиента средств по уходу за кожей и косметики (помада, шампунь, мыло и другие)

В производстве пластмасс, каучуков, синтетических смол, волокон, красок, лаков, смазочных материалов, герметиков, красителей и средств обработки кожи; компания по производству смазочных материалов «Castrol» даже взяла себе название в честь касторового масла

В качестве смазочного материала касторовое масло впервые было использовано для самолетов в Первой мировой войне. Итак, касторовое масло имеет целый ряд практичных применений в промышленности. Но знаете ли вы, что семена клещевины, из которых делают касторовое масло, могут быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМИ?

Частично семена клещевины лечат, а частично - убивают!

Мощный токсин рицин получают из белка в семенах клещевины, который, при приеме внутрь (перорально, интраназально или путем инъекции) попадает в рибосомы клеток и предотвращает синтез белка, что убивает клетки. Рицин получают из «мезги», которая остается после переработки семян клещевины в масло.

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Всего 1 миллиграмм рицина является фатальным при вдыхании или глотании и гораздо меньше – при введении путем инъекции. Употребление 5-10 семян клещевины тоже приведет к смерти.

От отравления рицином нет противоядия, поэтому его используют в качестве химического оружия. Но, несмотря на то, что такой токсичный компонент тоже получают из семян, касторовое масло не считается опасным.

По данным итогового отчета по касторовому маслу, опубликованному в «Международном журнале токсикологии», не стоит беспокоиться о загрязнении касторового масла рицином, потому что рицин не попадает в касторовое масло. Касторовое масло годами добавляют в косметические средства безо всяких инцидентов. Так, в 2002 г. касторовое масло и гидрогенизированное касторовое масло, как сообщается, было использовано в 769 и 202 косметических продуктах, соответственно.

Объединенный Комитет экспертов по пищевым добавкам Всемирной продовольственной организации и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установил приемлемую суточную норму потребления касторового масла до 0,7 мг/кг массы тела. Это составляет примерно одну столовую ложку для взрослых и одну чайную ложку для детей. Пероральный прием касторового масла, как правило, «продувает» пищеварительный тракт в течение примерно четырех-шести часов.

По данным Международной ассоциации производителей касторового масла, исследования этого масла, в ходе которых люди получали касторовое масло в концентрации целых 10 процентов в течение 90 дней, не выявили никаких негативных последствий.

Несмотря на то, что Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США и Международная ассоциация производителей касторового масла объявили касторовое масло безопасным, если вы собираетесь его попробовать, то, как я уже упоминал ранее, будьте особенно осторожны, так как отмечены сообщения о ряде негативных побочных эффектов.

Касторовое масло НЕ лишено побочных эффектов

Основные побочные эффекты касторового масла подразделяются на кожные реакции и желудочно-кишечные расстройства, что не слишком удивительно, учитывая его действие на стенки кишечника.

Касторовое масло расщепляется в тонкой кишке на рицинолеиновую кислоту, которая оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника.

Благодаря именно этому эффекту касторовое масло помогает при запоре, но, в то же время, именно поэтому некоторые люди жалуются на желудочно-кишечный дискомфорт, диарею и другие побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.

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Если вы страдаете от спазмов, синдрома раздраженного кишечника, язвы, дивертикулита, геморроя, колита, пролапса или недавно перенесли операцию, вам, вероятно, следует избегать касторового масла ввиду этих возможных побочных реакций.

Хотя касторовое масло традиционно используется для стимулирования родов у здоровых беременных женщин, есть многочисленные сообщения о тошноте, включая проведенное в 2001 г. исследование, которое установило, что тошноту испытывают практически все женщины.

Домашнее средство, испытанное временем

Несмотря на побочные эффекты, индейцы традиционно варят кожуру или шелуху семян в молоке и воде, а затем пьют получившийся отвар, чтобы облегчить состояние при артрите, болях в пояснице и радикулите. Как написано в статье Уильямса, клещевина широко применяется в Индии при самых разных проблемах со здоровьем, включая:

Запор

Дизентерия

Воспалительное заболевание кишечника

Инфекции мочевого пузыря и влагалища

Астма

Современное медицинское применение касторового масла

В целом, существующие виды применения касторового масла в лечебных целях подразделяется на пять основных категорий:

Средство при проблемах с желудочно-кишечным трактом

Антимикробное (антибактериальное, противовирусное и противогрибковое) средство

Стимулирующее роды

Противовоспалительное и обезболивающее

Стимулирующее иммунную и лимфатическую системы

Полезное воздействие масло оказывает и при местном применении – оно благотворно действует на различные кожные заболевания, такие как кератоз, дерматоз, заживление ран, акне, стригущий лишай, бородавки и другие инфекции кожи, кисты сальных желез, зуд и даже выпадение волос. Кроме того, касторовое масло и рицинолеиновая кислота усиливают всасывание других веществ через кожу. А касторовое масло демонстрирует определенные перспективы в лечении рака.

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Сообщается также, что на ранней стадии клинических испытаний рицин, в сочетании с антителом, ограничивает свое ядовитое воздействие злокачественными клетками, уменьшая опухоли у больных лимфомой.

Фактически, касторовое масло, как сообщается, используется для лечения всех перечисленных ниже заболеваний. Хотя я, конечно же, не могу подтвердить эффективность касторового масла при всех этих состояниях (поскольку на сегодняшний день оно исследовано недостаточно), я перечислю их здесь в качестве иллюстрации широкого спектра возможных применений.

Рассеянный склероз

Болезнь Паркинсона

Церебральный паралич

Артрит

Мигрень и другие головные боли

Холецистит (воспаление желчного пузыря)

Эпилепсия

Заболевания печени, в том числе цирроз

Склеродермия

Аппендицит, колит и другие проблемы с кишечником

Дезинтоксикация

Рак

Раздражение глаз

Гинекологические проблемы

Исследования поддерживают эффективность касторового масла в качестве антимикробного, противовоспалительного и иммуностимулирующего средства

Трудно отыскать исследования по касторовому маслу, но я нашел несколько заметных, которые я подытожил в приведенной ниже таблице.

Установлено, что касторовое масло оказывает сильное подавляющее действие на некоторые опухоли.

Индийское исследование, проведенное в 2011 году, показало, что экстракт листьев клещевины продемонстрировал лучшую антибактериальную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, чем гентамицин (их стандарт для сравнения).

Исследование 2010 г. показало, что примочки с касторовым маслом эффективно справляются с запорами у пожилых людей.

Это исследование 2009 г. показало, что касторовое масло эффективно снимает симптомы артрита.

В 1999 г. было проведено исследование с целью определить, будет ли местное применение касторового масла стимулировать лимфатическую систему. Результаты оказались положительными. После двухчасового лечения примочками с касторовым маслом наблюдалось значительное увеличение количества клеток Т-11 в течение семи часов после лечения.

В этом исследовании 2000 г., посвященном изучению действия рицинолеиновой кислоты на воспаление, исследователи обнаружили ее «схожие с капсаицином» противовоспалительные свойства.

Пациенты с профессиональным дерматитом могут иметь положительную реакцию на касторовое масло или рицинолеиновую кислоту.

Касторовое масло способствует заживлению, укрепляя иммунную систему

Одним из наиболее убедительных преимуществ касторового масла для здоровья, если это правда, является его поддержка иммунной системы. И для этого масло не нужно глотать – достаточно нанести его снаружи.

О полезных свойствах примочек с маслом много рассказывал Эдгар Кейси, а после него их изучал врач Уильямом МакГери из Феникса, штат Аризона, последователь работ Кейса и автор книги «Исцеляющее масло». МакГери сообщил, что, при правильном применении, примочки с касторовым маслом улучшают функцию вилочковой железы и других компонентов иммунной системы. Конкретно, в двух отдельных исследованиях он установил, что у пациентов, использующих примочки с касторовым маслом на брюшную полость, значительно увеличилась выработка лимфоцитов, по сравнению с примочками плацебо.

Лимфоциты - это клетки иммунной системы, которые борются с болезнями. Они производятся и хранятся, в основном, в лимфатической ткани (вилочковая железа, селезенка и лимфатические узлы). По сотням метров лимфатических канальцев отходы собираются из тканей и транспортируются в кровь для выведения – этот процесс называется лимфодренажом.

Если лимфатическая система не функционирует должным образом, отходы и токсины могут накапливаться, приводя к плохому самочувствию.

Лимфатический затор – один из основных факторов, приводящих к воспалению и болезням. Вот тут и поможет касторовое масло. Когда оно всасывается через кожу (по словам Кэйси и МакГери), увеличивается количество лимфоцитов. Это, в свою очередь, ускоряет выведение токсинов из тканей, способствуя заживлению.

Местное применение касторового масла

Есть несколько способов наружного применения касторового масла. Можно просто втирать касторовое масло на пораженный участок кожи. Или же можно прикрепить бинт, смоченный в касторовом масле, если обработать только очень небольшую площадь.

Для более крупного или более системного применения его можно использовать в качестве массажного масла, которое, как сообщается, особенно эффективно, если втирать его вдоль позвоночного столба, массируя по лимфатическим дренажным путям. Но самым действенным в лечении касторовым маслом являются примочки с ним. Чтобы сделать примочку с касторовым маслом, вам понадобятся:

Высококачественное касторовое масло холодного отжима (см. последний раздел этой статьи)

Бутылка с горячей водой или грелка

Целлофановая пленка, лист или пластиковый мешок для мусора

Два или три кусочка шерстяной или фланелевой ткани размером 30х30 см, или один кусок, достаточно большой, чтобы накрыть всю область лечения, сложенные втрое

Одно старое большое банное полотенце

Ниже приведены инструкции по приготовлению и применению касторового масла (любезно предоставлены д-ром Дэниелом Х. Чонгом):

Сложите фланель в три слоя, чтобы она могла накрыть всю верхнюю часть живота и печень, или положите три квадрата внахлест.

Вымочите фланель в масле, чтобы она полностью пропиталась. Масло должно быть комнатной температуры.

Лягте на спину, приподняв ноги (отлично подойдет подушка, положенная под колени и стопы), поместите фланелевую примочку непосредственно на живот; накройте промасленную фланель пленкой, а сверху положите бутылку с горячей водой.

Накройте все это старым полотенцем, чтобы сохранять тепло. Следите, чтобы масло не попало на то, на чем вы лежите – могут остаться пятна. При необходимости, накройте эту поверхность, чтобы защитить ее.

Оставьте примочку на 45-60 минут.

После этого смойте масло с кожи, промыв ее раствором из двух столовых ложек пищевой соды на один литр воды, или просто мылом и водой. (Обязательно отдельно выстирайте полотенце, иначе от касторового масла на других вещах появится неприятный запах.)

Примочку можно использовать несколько раз, каждый раз добавляя больше масла, чтобы примочка оставалась пропитанной. Храните ее в большом пакете с застежкой или в другом пластиковом контейнере в удобном месте, например, рядом с кроватью. Когда примочка начнет менять цвет, замените ее.

Для достижения максимального эффекта применяйте ее хотя бы четыре дня подряд в неделю в течение одного месяца. Пациенты, которые делают примочки ежедневно, сообщают о наиболее действенном эффекте.

Покупая касторовое масло, будьте осторожны

Как и со всем остальным, нужно тщательно относиться к выбору источника касторового масла. Большая часть масла, которое сейчас продается в магазинах, получено из семян клещевины, обильно обработано пестицидами, экстрагировано растворителем (как правило, гексаном), дезодорировано или иным образом химически обработано – все это разрушает полезные фитонутриенты и даже может загрязнить масло токсичными веществами.

Опять же, позвольте мне это особо подчеркнуть: выводы о многих полезных для здоровья свойствах касторового масла в большей степени построены на результатах отдельных наблюдений, а не научных исследований, и, кроме того, были отмечены его побочные эффекты.

Как и со всем новым, не спешите, чтобы можно было свести к минимуму любые неожиданные реакции.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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