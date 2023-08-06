Климакс: Что происходит в организме?

По статистике в 60-80% случаев женщины, достигшие ранней постменопаузы, уже испытывают климактерический синдром со всеми неприятными симптомами.

Женский климакс – жизненный этап, который наступает из-за изменений, происходящих в организме по достижении определенного возраста. Начинается климакс у женщин в 45-50 лет в случае нормы. Характеризуется синдром прежде всего угасанием функций яичников. Считается нормальным наступление менопаузы в 50 лет. Ранняя диагностика климактерического состояния возможна в 45 лет. Если яичники отказываются работать на полную мощь в 40 лет, менструация исчезает раньше обычного. По статистике в 60-80% случаев женщины, достигшие ранней постменопаузы, уже испытывают климактерический синдром со всеми неприятными симптомами.

Патологический климакс - повод задуматься

Климакс после 45 лет насчитывает несколько этапов становления:

Пременопауза – длится с первых климактерических признаков до последней менструации. Именно исчезновение месячных указывает на наступающую менопаузу.

– длится с первых климактерических признаков до последней менструации. Именно исчезновение месячных указывает на наступающую менопаузу. Менопауза – отсчитывают, когда последний раз были месячные при климаксе плюс 12 месяцев.

– отсчитывают, когда последний раз были месячные при климаксе плюс 12 месяцев. Перименопауза – для репродуктивной системы это завершающий этап, длится после менопаузы1 год.

– для репродуктивной системы это завершающий этап, длится после менопаузы1 год. Постменопауза – цикл месячных сбивается, менструации могут исчезнуть полностью. Период, начинающийся с менопаузы, завершающийся в 65-69 лет. Ранняя длится 5 лет, поздняя до 10 лет.

Такая классификация этапов климактерии условна, они могут наступать в другие сроки, в зависимости от изменений в звеньях репродуктивной системы.

Органы-мишени

Во время репродуктивного этапа, который насчитывает от 30 до 35 лет, женский организм работает, исходя из выработки целого ряда половых гормонов, влияющих на состояние органов, клеток, принимающих участие в обменных процессах. В медицине есть такое понятие, как органы-мишени, которые в климактерии во время недостаточной выработки половых гормонов страдают больше всего. Они бывают репродуктивными и нерепродуктивными.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Из репродуктивных выделяют такие органы-мишени:

половая система;

гипофиз, гипоталамус;

может болеть грудь при климаксе, возможны кистозные образования и другие патологические состояния.

Климактерический синдром больно ударяет по нерепродуктивным органам-мишеням:

Сопровождается климакс сбоями в работе сердечно-сосудистой системы.

Недополучает питания головной мозг.

Соединительная ткань.

Ломкость костей, позвоночника, ломота в мышцах.

Учащенное мочеиспускание.

Оставляет желать лучшего состояние кожных покровов и волос.

Снижение функциональности толстой кишки и печени.

Постепенно климакс развивается вместе с сопутствующим снижением функций яичников. Если через 1 год постменопаузы в яичниках еще могут образовываться фолликулы, то через 3 года они исчезают полностью. Недостаточная выработка женских гормонов провоцирует ослабление функций лимбической системы, нарушенное формирование нейрогормонов и ощутимый сдвиг в работе органов-мишеней.

Психоэмоциональный климактерический синдром

К этому симптому климакса относят нарушения, связанные с эмоциональным и психическим состоянием, вазомотороные сбои. Для них характерны агрессивность, раздражительность, понижение работоспособности, сонливость, беспричинная тревога, депрессия при климаксе, апатия, пониженная концентрация внимания, ухудшение памяти, забывчивость, сниженное либидо, появление на коже в красных пятен. Последнее явление носит название сосудистое ожерелье.

Также неприятными последствиями являются бессонница при климаксе, панические атаки, фобии, нарушенная координация движений.

Вегетативные и психовегетативные расстройства

Частые приливы жара, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, озноб, мигрень, понижение или повышение артериального давления.

Интенсивность приливов зависит от того, функциональность какого отдела нервной системы преобладает. Третий тип считается самым тяжелым, ведь дисфункция затрагивает сразу 2 отдела ВНС. На приливы, появляющиеся во время климакса, влияют внешняя и внутренняя среда. Жар при климаксе определяется сбоями в трофотропном отделе ВНС. Он отражает неправильное функционирование механизма, отвечающего за регулирование процессов преобразования и освобождение кортиколиберина, люлиберина и иных нейромедиаторов, которые присутствуют в нервной системе. И это неудивительно.

Указанные образования отвечают за контроль кардиоваскулярной, термообразующей и дыхательной функций, формируют у женщины особенное психоэмоциональное состояние. От этого может резко меняться температура при климаксе.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

По числу и частоте приливов, интенсивности потливости при климаксе можно понять, как тяжело женщине переживать климакс:

Легкую форму отличает число приливов 10 раз в день. При этом общее состояние пациентки нормальное, работоспособность на обычном уровне.

отличает число приливов 10 раз в день. При этом общее состояние пациентки нормальное, работоспособность на обычном уровне. Средняя степень характеризуется повторением 10-20 приливов ежедневно. Женщина жалуется на непреходящую, изматывающую головную боль, болевой синдром за грудиной, головокружение при климаксе, плохое общее самочувствие, усталость.

характеризуется повторением 10-20 приливов ежедневно. Женщина жалуется на непреходящую, изматывающую головную боль, болевой синдром за грудиной, головокружение при климаксе, плохое общее самочувствие, усталость. Тяжелая стадия проходит вместе с 20 приливами ежедневно. Потеря трудоспособности может быть значительной об умеренности не идет и речи.

Психические расстройства и смена настроений беспокоят женщин в климактерическом периоде с такой частотой:

У 13% тех, кто обратился к доктору, диагностируют астеноневротический синдром . Его выделяют желание поплакать, раздражительность, вызванная звуками или запахами, страх, напряжение.

. Его выделяют желание поплакать, раздражительность, вызванная звуками или запахами, страх, напряжение. 10% больных обращаются к доктору с депрессией . Депрессивное состояние вылечить крайне сложно, ведь его причина физиологическая – недостаточно вырабатывается катехоламинов, а вот моноаминокислот в кровотоке наоборот становится больше, чем положено.

. Депрессивное состояние вылечить крайне сложно, ведь его причина физиологическая – недостаточно вырабатывается катехоламинов, а вот моноаминокислот в кровотоке наоборот становится больше, чем положено. Гипервентиляционный синдром беспокоит оставшееся число женщин. Пациенткам приходится справляться с нехваткой воздуха, нарушенной частотой дыхания, комом в горле, головной болью. Жара и духота провоцируют обморочные состояния. Во сне женщина страдает от выраженного апноэ. Сон становится прерывистым.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Также женщины в возрасте страдают от болезни Альцгеймера. Снижается память, чтобы воспроизвести новую информацию, требуется приложить усилия. Больной сложно рассуждать логически и ориентироваться в пространстве.

Урогенитальные сбои при климаксе

Урогенитальными расстройствами в климактерии называют нарушения, спровоцированные атрофией и дистрофией тканей и органов в области нижней части мочевой и половой систем. Патологические процессы захватывают мочевой пузырь, уретру, мышцы таза, уретру и влагалище.

Из основных урогенитальных недугов выделяют атрофический вагинит. Какие его признаки?

Инфекционные болезни, связанные с элиминацией лактобактерий.

Инфекция поселяется в уретре и развивается по восходящему типу.

Влагалище становится сухим, диагностируется диспареуния.

Беспокоят выделения при климаксе.

Сухость влагалища и половых губ при климаксе. Во время полового акта это чревато появлением на слизистой микротрещин.

Зуд при климаксе.

Жжение в промежности при климаксе.

Соединительная ткань, образующаяся во влагалище, отличается низким показателем коллагена. Это чревато значительным снижением эластичности слизистой.

Еще один тревожный урогенитальный симптом климактерического синдрома у женщин – атрофический цистоуретрит. Его определяют климактерические инконтиненции:

частое желание сходить по малой нужде – до 10 раз и более в сутки;

выделение при очередном мочеиспускании незначительного объема мочи;

во время мочеиспускания женщина ощущает боль, жжение, рези в уретре, цистит;

в тяжелых случаях моча выделяется непроизвольно, больная не ощущает позывов сходить в туалет. Мочевой пузырь практически неработоспособен, возможно опущены стенки влагалища или выпадает матка. Выпадение матки может спровоцировать осложнение – кровотечение при климаксе.

Старение захватывает все клетки женского организма. Поэтому вполне закономерно, что кожа становится непривлекательной, морщинистой. Нередко женщины жалуются на сухость при климаксе в области лица, шелушатся руки и ноги. Разрастания кожи могут стать пигментированными.

Волосы на голове больше не радуют густотой, теряют пышность и прежний блеск. При этом на лице они наоборот начинают интенсивно расти.

Сердечно-сосудистые болезни

Сколько проживет женщина и как она будет себя чувствовать, во многом зависит от работы сердечно-сосудистой системы в период постменопаузы. Половые гормоны больше не защищают стенки сосудов. При сопутствующим нарушении метаболизма,повышении уровня холестерина ,быстро развивается атеросклероз.

Ощущения и нарушения, которые могут проявляться у женщин:

боли при климаксе в грудной клетке жгучего характера и сжимающие;

учащенное сердцебиение;

чувство тяжести за грудиной,чувство нехватки воздуха;

нестабильное или повышенное давление;

перебои в работе сердца(аритмия)

Остеопороз

Во время постменопаузы у женщин диагностируют быструю потерю костной ткани. В момент постменопаузы имеет место первичный (сенильный ) остеопороз. Вторичный появляются у людей в след за основным заболеванием, например, сахарным диабетом.

Первичный – в это время у больной выявляют частые переломы, изменение массы губчатой кости. Именно в этот период женщину лечат от переломов позвонков, переломов Коллиса, повреждений целостности лодыжек. В процессе развития остеопороза у пациентки выпадают зубы, и все из-за значительного уменьшения числа периальвеолярной кости.

Первичному остеопорозу во время климакса больше подвержены женщины:

возрастной ценз старше 45 лет;

хрупкое строение позвоночника, небольшой рост;

с частыми повреждениями костей в наследственном анамнезе;

если менопауза наступила рано – до 50 лет;

бесплодие и ановуляция диагностированы в 30-35 лет;

присутствовало 3 беременности и родов, грудное вскармливание длилось от полугода и более;

женщина с пристрастием употребляет спиртное, кофе и курит;

в рационе питания присутствует небольшой объем кальция;

женщина ведет малоподвижный или наоборот слишком активный образ жизни.

Определить первичный остеопороз можно по таким начальным симптомам:

Болевой синдром в крестце, пояснице, становящийся явным при физической нагрузке или при продолжительном пребывании в одном положении. Причем от боли не помогают даже антипрогландиновые препараты.

Сутулая осанка, уменьшение роста. Снижение показателя высоты позвонков провоцирует появление кожных складок сбоку грудной клетки.

Регулярные переломы костей.

Ранние и отсроченные изменения

Ранними изменениями в женском организме при климактерическом расстройстве врачи называют:

приливы жара, головную боль, пониженное артериальное давление, заменяемое повышенным, увеличение частоты сердечных сокращений;

связанные с нарушением работы вегетативной системы, затрагивающие эмоциональную сферу – раздражительность, повышенная возбудимость, сонливость, депрессивное состояние, ухудшение памяти;

нарушенная концентрации внимания, снижение полового влечения.

Через 2 года после менопаузы проявляются отсроченные симптомы женского климакса:

при близости женщину беспокоит зуд в интимной зоне;

также этот период характеризуется учащенным мочевыделением;

сухой становится кожа, выпадают волосы.

Опасность климакса

Во время изменения гормонального фона менструация то появляется, то пропадает. Нередко кровотечение при климаксе принимают за месячные. При этом маточные кровотечения при климаксе могут быть опасными для жизни пациентки. Некоторые длятся 7 дней, а другие отличают нерегулярность и обильность.

Большая кровопотеря вызывает перепады давления и способствует его резкому повышению. При выраженной гипертонии назначают лечение невролог и гинеколог. Первый убирает симптомы, другие проводит терапию, избавляющую от причин болезни.

Осложнения после климакса могут коснуться любого органа, начиная от органов половой системы, заканчивая головным мозгом.

Тяжелые симптомы патологического процесса требуют длительного лечения и возможно оперативного вмешательства.

Из заболеваний, которые возникают на фоне климакса чаще всего, фигурируют такие:

Фиброзно-кистозную мастопатию;

Миому – опухоль доброкачественного типа, которую сопровождают обильные кровотечения. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet