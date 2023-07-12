Коэнзим Q10 для женщин: для чего нужен и как принимать

Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, продляющий молодость организма в целом и кожи в частности. Дефицит коэнзима – одна из причин старения организма.

До определенного момента в жизни кажется, что где-то внутри тебя спрятан просто неиссякаемый источник энергии.Такая своеобразная батарейка энерджайзер, которая сначала позволяет совмещать учебу на очном отделении, работу и тусовки до утра с друзьями. Потом рождение первого ребенка, работу на удаленке, выход в офис, подработку, разные кружки и развивашки у малыша, фитнес через день у себя. Затем появляется второй ребенок, круг снова повторяется, а батарейка все не садится….Но вдруг в организме что-то щелкает и хочется просто сутками залипать в телевизор, смотреть турецкие сериалы и ничего не делать. Кто-то скажет, что заел быт, накатила депрессия, цели в жизни перемешались и еще куча подобных теорий. Кто-то посоветует взять себя в руки, выпить пятую за день чашку кофе и с радостной улыбкой нестись по своим делам. Но правильно ли это?Если каких-то серьезных проблем со здоровьем не обнаружено, то можно предположить, что в вашем организме в прямом смысле слова закончилась энергия. Почему так происходит?

Для чего нужен Коэнзим Q10

Сейчас мода на активный образ жизни. Нужно все успевать, решать рабочие вопросы, не уходя с беговой дорожки, подтягивать английский по скайпу с носителем языка и прочее. Работа организма в режиме “нон стоп” приводит к стрессу, выработка Q10 постепенно снижается, и энергии становится меньше. Коэнзим Q10 - жирорастворимое вещество, участвующее в энергетическом синтезе АТФ. Локализуется в митохондриях, является непосредственным участником дыхательной цепи переноса электронов.

Сушка и диеты “без жира”

Диеты очень сильно вредят женскому организму, особенно репродуктивной системе. Так, истощение и дисфункция яичников часто развивается в совокупности с плохим или недостаточным питанием. Заставляя себя голодать, исключая из рациона полезные жиры, мы сами себя разрушаем изнутри.

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Был проведен ряд исследований, в результате которых выявили, что коэнзим Q10 является профилактическим средством против выкидышей, мигреней, повышения артериального давления. Если организм не способен сам синтезировать энергию, снижается качество яйцеклеток. Если вовремя не восполнить запас, то для многих женщин даже ЭКО не даст шансов. В журнале “Fertility and Sterility” опубликовано исследование, которое показало, что добавление 600 мг Q10 ежедневно женщинам в возрасте от 35 до 45 лет улучшило как качество яйцеклеток, так и показатели оплодотворения.

Коэнзим Q10 для похудения

При правильном усвоении Коэнзим Q10 способствует уменьшению количества подкожного жира, запуску липолиза (процесс расщепления жиров), выводу токсинов и шлаков из организма, разгону обмена веществ.



Другие полезные свойства Коэнзим q10:

нормализация работы печени, сердца и сосудов;

благотворное влияние на нервную систему;

нормализация уровня сахара в крови;

улучшение эластичности кожи;

устранение сухости кожи;

устранение кровоточивости десен.

Как принимать Коэнзим Q10

Рекомендуется начинать с 30-90 мг в день. Если у вас низкое артериальное давление попробуйте начать применение с 15 мг, вместе с жирами, например Омега-3, для стабилизации эффекта.

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Учитывайте, что при дополнительном введении продуктов с коэнзимом эффект будет существеннее. Так, рекордсменом по содержанию коэнзима является говядина. На втором месте стоит курятина. Но лучше не жарить продукты, чтобы не растерять полезные свойства продукта. Оптимальная температура обработки 115 градусов.опубликовано econet

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