Коэнзим Q10: первичный дефицит и причины нехватки

Коэнзим Q10 работает как антиоксидант, оберегающий клетки организма от повреждений свободными радикалами, и играет роль в обмене веществ. Поэтому поддержание уровня CoQ10 имеет большое значение для здоровья. CoQ10 можно получить и из некоторых продуктов и диетических добавок.

Коэнзим Q10 (CoQ10, убихинон) – это вещество, которое синтезируется в организме и хранится в клеточных митохондриях (последние отвечают за выработку энергии). Митохондрии оберегают клетки от патогенных бактерий, вирусов и оксидативного повреждения. С годами синтез CoQ10 снижается.

Коэнзим Q10 - важный антиоксидант

Роль СоQ10 в организме

Убихиноны / Q-витамины - это группа жирорастворимых веществ с антиоксидантным действием и структурой, схожей с витаминами. Среди форм кофермента от Q1 до Q10 в организме преобладает коэнзим Q10.

Витаминный СоQ10 / убихинон - это фермент, который присутствует в организме и участвует в производстве клеточной энергии (через преобразование пищи в энергию), а также оберегает митохондрии от пагубного окисления. Как это происходит?

CoQ10 оказывает антиоксидантный эффект, оберегая клетки от свободных радикалов. Последние повреждают мембраны клеток, изменяют ДНК и приводят клетку к гибели.

Свободные радикалы – ключевая причина раннего старения, болезней сердца и рака. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают некоторые повреждения, вызванные их активностью.

Нехватка CoQ10 связана с развитием диабета, заболеваний мозга, сердечных болезней сердца и онкологии.

Первичный дефицит СоQ10

Первичный дефицит коэнзима Q10 (убихинона) - это редкий аутосомно-рецессивный недуг, связанный с дефицитом СоQ10 и влияющий на мозг, почки и мускулатуру. Патология вызвана мутацией в генах, кодирующих белки, которые принимают участие в синтезе СоQ10. Симптомы и возраст начала нехватки СоQ10 широко варьируются.

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Первичный дефицит CoQ10 (убихинона) обычно развивается с 60-летнего возраста и вызывает неврологические и прочие патологии, которые со временем усугубляются, если не принимать добавку Со Q10.

Проблемы со здоровьем, вызванные дефицитом CoQ10

Сложности с координацией (мозжечковая атаксия).

Судороги.

Недостаточный тонус мышц.

Прогрессирующая жесткость мышц.

Интеллектуальная инвалидность.

Потеря зрения из-за дегенерации зрительных нервов / разрушения светочувствительной ткани глаза (ретинопатия).

Нефротический синдром (дисфункция почек), при котором белок из крови переходит в мочу (протеинурия).

Повышенный уровень холестерина в крови.

Отечность.

Кровь в моче, что вызывает снижение числа эритроцитов в крови (анемия).

Гипертрофическая кардиомиопатия.

Причины нехватки CoQ10 и как ее восполнить

Коэнзим Q10 вырабатывается в здоровой печени при достаточном количестве витаминов. Печень способна максимально синтезировать коэнзим Q10 в возрасте 19-25 лет. С годами эта способность снижается. В результате снижается выработка энергии. Мускулы быстрее устают, сердечная функция снижается, то же происходит и с эффективностью нервных клеток и выработкой антител иммунитетом. В результате мы чувствуем усталость и слабость.

Коэнзим Q10 хранится главным образом в печени и почках, но концентрация СоQ10 максимально высока в миокарде (так как мышечная ткань сердца необычайно нуждается в энергии).

CoQ10 в высокой концентрации содержится в мясе, птице и растительных маслах. Еще один вариант пополнить нехватку убихинона – прием диетических добавок.опубликовано econet

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