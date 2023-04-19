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Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Источник: russian.mercola.com 19 апреля 2023 6124
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Если вы еще не пробовали кокосовое молоко и хотите ощутить его пользу, рекомендуется медленно ввести его в свой рацион. Вы можете начать пить по небольшому стакану молока, или понемногу добавлять его в пищу, чтобы привыкнуть к аромату. Со временем вы полюбите кокосовое молоко, и оно станет неотъемлемой частью ваших блюд

Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Один из наиболее известных продуктов, получаемых из кокоса, это кокосовое молоко. Оно добавляется в различные блюда во всем мире и известно содержанием здорового жира и витаминов. Узнайте больше об этом здоровом продукте и о способах его использования в приготовлении пищи.

Джозеф Меркола: Многогранное кокосовое молоко

  • Что такое кокосовое молоко?
  • Многообразие пользы кокосового молока
  • Различные методы использования кокосового молока
  • Заменители кокосового молока
  • Готовим с кокосовым молоком
  • Не бойтесь попробовать кокосовое молоко

Что такое кокосовое молоко?

В чем разница между кокосовой водой и кокосовым молоком?

Кокосовая вода — это натурально образующаяся жидкость внутри зеленых кокосов. Она прозрачная (но слегка беловая) и богата различными питательными веществами, такими как минералы, антиоксиданты и здоровые жиры. Кокосовая вода может освежить и утолить жажду после утомительного дня.

Кокосовое молоко, с другой стороны, это жидкость, получаемая ​​из мякоти, смешанная с водой. Для придания ему густой консистенции, мякоть мелко натирается, а затем кипятится в воде. Затем смесь процеживают через марлю. Для более жидкой консистенции кипятится кокосовая мякоть, оставшаяся в марле. Затем процесс повторяется, чтобы уменьшить вязкость.

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Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Многообразие пользы кокосового молока

  • Контроль веса и повышение энергии

Триглицериды средней цепи (ТСЦ) в кокосовом молоке мгновенно перевариваются и метаболизируются в печени, обеспечивая вам прилив энергии. Это также снижает их шансы отложиться в виде жира, что делает их хорошим инструментом контроля веса. В одном исследовании, ученые предположили, что ТСЦ может помочь снизить общее потребление калорий, что приводит к постепенной потере веса в долгосрочной перспективе.

  • Поддержание уровня холестерина

Кокосовое молоко может положительно влиять на уровень холестерина, если потреблять его регулярно. В исследовании, которое фокусировалось на эффектах кокоса на уровень липидов, ученые отметили, что кокос может понизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП всего за два месяца.

  • Уменьшение риска воспаления

Регулярное добавление кокосового молока в рацион может уменьшить воспаление в организме. В исследовании на мышах авторы проводили сравнение лауриновой кислоты, типа ТСЦ, содержащегося в кокосе, и пропионовокислых бактерий, ответственных за акне. Они обнаружили, что лауриновая кислота помогает уменьшить активацию NF-kB, сигнального пути, который влияет на воспаление.

  • Антибактериальные свойства

ТСЦ в кокосе может бороться с бактериями и вирусами в организме. Исследование показало, что лауриновая кислота помогает ингибировать созревание вируса везикулярного стоматита. В других исследованиях кокос показывает себя как эффективное средство против штамма дрожжей Candida, а также бактериального штамма стафилококка.

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Различные методы использования кокосового молока

Кокосовое молоко разнообразно. Вы можете пить его, чтобы освежиться, добавить его в смузи или блюда, чтобы придать им кокосовый аромат. Но, прежде чем проводить собственные эксперименты на кухне, вы можете попробовать приготовить несколько известных блюд со всего мира, в которых кокосовое молоко является центральным ингредиентом.

Например, лакcа, блюдо из лапши, популярное в Сингапуре, Малайзии и Индонезии. Кокосовое молоко в нем используется в качестве супа с добавлением различных специй для придания красного цвета и острого вкуса.

Кокосовое молоко может быть использовано и для личной гигиены. С его помощью вы можете самостоятельно приготовить шампунь, мыло, гель для тела и лосьон. Все потому, что оно богато различными витаминами и минералами, которые могут способствовать здоровью кожи, стимулировать рост волос и лечить наиболее распространенные заболевания кожи.

Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Заменители кокосового молока

Кокосовое молоко можно использовать вместо других видов молока, а это значит, что в рецептах они взаимозаменяемы. Тонкие оттенки вкуса по-новому раскроют для вас привычные блюда. Ниже приведены несколько заменителей, с которыми вы можете поэкспериментировать:

  • Сырое коровье молоко

Высококачественное сырое молоко от травоядных коров содержит набор витаминов, минералов и ферментов, которые могут укрепить ваше здоровье. Используйте его, чтобы сделать домашние десерты, такие как мороженое и смузи, более здоровыми.

  • Кокосовая вода

Ее можно добавить в коктейли и супы, чтобы придать им более жидкую консистенцию по сравнению с кокосовым молоком.

  • Ореховое молоко

Молоко, полученное из орехов (например, миндаля) может быть полезно для вашего здоровья, но убедитесь, что оно приготовлено самостоятельно с использованием сырых органических ингредиентов. Пастеризованные орехи могут поставить под угрозу ваше здоровье, потому что они проходят обработку токсинами.

  • Йогурт

Замена кокосового молока на йогурт может обеспечить флору кишечника крайне необходимыми пробиотиками и витамином K2 для оптимизации вашего здоровья.

Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Готовим с кокосовым молоком

Кокосовая капуста кале с лососем под корочкой из кунжута

Кокосовая капуста кале

  • 2 столовые ложки свежего измельченного имбиря
  • 1 пучок нарезанной кале
  • 1 -1/2 чашки кокосового молока
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Нагрейте масло в большой сковороде. Добавьте имбирь и обжарьте на среднем огне в течение пяти минут.
  • Добавьте капусту и обжарьте, постоянно помешивая в течение пяти минут.
  • Добавьте кокосовое молоко и приправьте солью и перцем. Доведите до кипения. Накройте крышкой и уменьшите огонь и кипятите на медленном огне, пока капуста не станет мягкой.

Лосось

  • 4 столовые ложки сырого органического масла
  • 4 столовые ложки органического кокосового масла
  • 4 столовые ложки измельченного имбиря
  • 1 чашка семян кунжута
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  • Разогрейте духовку до 475oF.
  • В небольшой кастрюле растопите сливочное и кокосовое масло с имбирем.
  • Смажьте этой смесью стейки лосося. Покатайте их в семенах кунжута и поместите на смазанный маслом противень. Положите в холодильник примерно на 15 минут.
  • Поместите противень в духовку и запекайте, пока семена кунжута не станут коричневыми, а лосось полупрожаренным, примерно три минуты. Приправьте по вкусу солью и перцем.

Этот рецепт рассчитан на шесть порций.

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Не бойтесь попробовать кокосовое молоко

Если вы еще не пробовали кокосовое молоко и хотите ощутить его пользу, рекомендуется медленно ввести его в свой рацион. Вы можете начать пить по небольшому стакану молока, или понемногу добавлять его в пищу, чтобы привыкнуть к аромату. Со временем вы полюбите кокосовое молоко, и оно станет неотъемлемой частью ваших блюд.опубликовано econet

Пищевая ценность кокосового молока

Помимо того, что оно является отличным источником здоровых жирных кислот средней цепи и разнообразных витаминов и минералов, в таблице ниже перечислены другие питательные вещества, а также общее количество калорий в кокосовом молоке:

Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Автор доктор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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