Кокосовый уксус: преимущества для здоровья и способы использования

Кокос приобрел популярность во всем мире как «супер продукт». Масло из кокосового ореха особенно ценится за наличие большого количества полезных жиров. Юго-восточные азиаты уже давно влюблены в кокос и все кокосовые продукты.

Теперь, когда западный мир также открывает для себя всю пользу природных продуктов, кокос пользуется большим спросом. Даже несмотря на то, что кокосовое масло стало популярным в качестве кулинарного масла, а кокосовое молоко используется в качестве альтернативы обычному молоку, есть ещё один кокосовый продукт, который пока не получил свое должное и достойное место - кокосовый уксус.

Кокосовый уксус: преимущества, использование и пошаговое руководство приготовления

Кокосовый уксус используется в ряде блюд кухни Гоа в качестве кислого агента и усилителя вкуса. Он также используется в приготовлении алкогольного напитка desi Goan - кокосового фенни. Кокосовый уксус более мягкий по вкусу, чем популярный яблочный уксус, и имеет мутный белый цвет. Кокосовый уксус используется для приготовления традиционных деликатесов Гоа, таких как виндалу и сорпотель. Его можно приготовить дома и использовать по-разному. Но прежде чем мы приступим к процессу приготовления, давайте посмотрим на некоторые преимущества кокосового уксуса.

Преимущества кокосового уксуса:

1. Регулирует уровень сахара в крови

Кокосовый уксус содержит уксусную кислоту, которая регулирует уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину, особенно когда употребляется после еды, богатой углеводами.

2. Может способствовать потере веса

Кокосовый уксус может быть хорошим дополнением к диете для похудения, поскольку он может «обуздать» муки голода и дать чувство сытости. Это преимущество кокосового уксуса также приписывают присутствию в нем уксусной кислоты.

3. Способствует пищеварению

Процесс ферментации, которому подвергается кокосовая вода, обогащает готовый продукт пробиотиками, которые улучшают здоровье кишечника, а также повышают иммунитет.

4. Регулирует кровяное давление

Кокосовый уксус богат калием, - минералом, который играет ключевую роль в регулировании кровяного давления и укреплении здоровья сердца. Уксус также может снизить уровень триглицеридов в крови.

Как сделать кокосовый уксус в домашних условиях

Кокосовый уксус получают путем сбраживания кокосовой воды (молочной полупрозрачной жидкости внутри скорлупы кокосового ореха).

Вот пошаговый процесс приготовления кокосового уксуса в домашних условиях

1. Возьмите кокосовую воду, отфильтруйте, затем налейте в кастрюлю.

2. Нагрейте кокосовую воду и добавьте в нее сахар. Размешайте смесь, пока весь сахар не растворится.

3. Дайте смеси остыть и, как только она полностью остынет, вылейте ее в стеклянную емкость. Слегка накройте эту ёмкость и держите в темном месте около недели.

4. В результате получите спиртосодержащую жидкость.

Для более быстрого процесса добавьте уксусную матку-слизистое вещество, состоящее из целлюлозы и уксуснокислых бактерий, которое превращает спирты в уксусную кислоту с помощью кислорода из воздуха.

5. После добавления уксусной матки дайте смеси отстояться от четырех до двенадцати недель, в течение которых она превратится в уксус.

У кокосового уксуса есть множество вариантов кулинарного использования, которые подобны использованию других видов уксуса. Если вы склонны к частым расстройствам желудка или повышенной кислотности, вам не следует употреблять уксус. Либо потребляйте только после разбавления водой. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять уксус в свой рацион. опубликовано econet

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