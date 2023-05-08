Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

Лимоны - это настоящий кладезь витамина С. Но их польза для здоровья этим не ограничвается. В лимонах содержится пектин (пребиотик), который способствует снижению сахара в крови. Эти цитрусовые низкокалорийны, поэтому их полезно включать в различные диеты. Вся польза лимонов описана здесь.

Лимоны необычайно полезны для здоровья. И не только благодаря высокой концентрации витамина С. Львиная доля углеводов лимона – это пектин, который считается пребиотиком и благоприятствует снижению сахара в крови. В лимонах практически полностью отсутствуют сахара, то есть у них низкий гликемический индекс. Лимоны низкокалорийны.

Лимон – новый суперфуд

Витамин С. Лимон – оптимальный источник витамина С. Этот витамин важен для выработки коллагена, помогает усвоению железа из растительной пищи. Достаточное поступление в организм вит-на С предотвращает формирование камней в желчном пузыре. Вит-н С эффективно борется с простудой, способствует восстановлению костей.

Лимонная кислота (ЛК). ЛК присутствует в соке лимона. ЛК не снижает pH, а повышает его (защелачивает). Повышая pH урины, ЛК помогает растворять камни в почках. ЛК способствует удалению из организма аммиака – продукта белкового обмена.

D-лимонен. Присутствует в кожуре. D-лимонен снимает воспаление и нормализует содержание сахара в крови. D-лимонен полезен при патологиях органов дыхания. Поэтому он необходим для лиц с поврежденными легкими (после перенесенной пневмонии, при астме), курильщикам.

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Эриоцитрин. Данный антиоксидант присутствует в лимонном соке и цедре. Эриоцитрин в комбинации с прочими активными веществами показывает эффект в снижении воспаления, оксидативного стресса и оптимизации уровня сахара в крови. Эриоцитрин запускает окисление жирных кислот и нормализует чувствительность к гормону инсулину. Это вещество активирует биогенез клеточных митохондрий.

Гесперидин. Снижает оксидативный стресс и воспаление, нормализует состояние сосудов. Гесперидин минимизирует вероятность макулярной дегенерации (дистрофии сетчатки глаза у пожилых людей). Вещество снижает действие галактозы – сахара, аналогичного глюкозе, который присутствует в молокопродуктах.

Диосмин. Улучшает состояние кровеносных сосудов. В сочетании с гесперидином эффективен при варикозе и терапии геморроя.

Нобелетин. Присутствует в цедре лимона. Является потенциальным геропротектором.

Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

подверженным курению,

худеющим,

во время эпидемий – всем,

имеющим проблемы органов дыхания,

страдающим диабетом,

страдающим подагрой,

при сбоях липидного обмена,

при высокожировой диете,

при высокобелковой диете,

при высокоуглеводной диете,

поклонникам сладкого и молочного,

страдающим варикозом,

лицам в возрасте 60+.

Цедра – самая полезная часть лимона. Поэтому рекомендуется употреблять его вместе с кожурой.

Как употреблять лимоны

Лимонная вода,

сок лимона (разведенный),

в чае,

лимонад,

салатная заправка (1 столовая ложка сока лимона с оливковым маслом и травами или пряностями).опубликовано econet

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