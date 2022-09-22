Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

Секреты сохранения хорошего зрения в любом возрасте. Эти простые техники помогут сберечь ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ: достаточно уделить себе время и заниматься регулярно.

Предлагаю вам свою копилку различных техник, которыми начал со мной делиться еще мой отец - человек, которому в ранней юности прописали очки, но он решил пойти другим путем. Сейчас папе - 72 года. И у него нет и не было очков. Работал программистом, учителем физики и математики, сейчас на пенсии. Много читает, активно пользуется компьютером, регулярно проверяется у офтальмолога. И для всех этих действий пользуется только своими глазами. Без линз.

Копилка советов по сохранению отличного зрения

Индийская техника "Увидеть черное"

Горячие ладони

Китайский "Золотой петух стоит на одной ноге"

Даосская ходьба

Точечный массаж

Методика Уильяма Бейтса

Внимание! Данная статья - не пособие для самолечения. Консультируйтесь с врачом! В публикации - только меры для профилактики и повышения остроты зрения.



С детства пользуюсь секретами, которыми делился отец. А постепенно узнала и о других техниках. У всех моих детей - хорошее зрение (единица на каждый глаз). У старшего сына в возрасте 7 лет было обнаружено незначительное ухудшение зрения на один глаз. Однако сейчас ему 21 год и проблем со зрением нет.

Итак, вы готовы? Делюсь!

1. Индийская техника "Увидеть черное"

Сейчас я уже и не вспомню, откуда изначально узнала о ней. Потому что пользуюсь этим советом с юношеских лет. Встречала впоследствии во многих книгах.

На своем канале описала в нарративе (формат публикации для смартфонов):

Дайте глазам отдых прямо сейчас! Индийская техника на 5 минут

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Этот прием всегда дает мгновенный результат, если ваши глазки очень устали. Даже в случаях, когда кажется, что в них насыпали песка. Когда их уже жжет от мерцания монитора. Конечно, доводить до такого состояния глаза не стоит. Но бывают рабочие ситуации, требующие длительного чтения/работы с компьютером. И вот эта техника ОЧЕНЬ помогает расслабить глаза.

Как выполняется:

Сядьте удобно или лягте.

Закройте глаза.

Дополнительно накройте глаза ладонями.

И постарайтесь увидеть с закрытыми глазами сплошную черноту. Абсолютно сплошную.

Сделать это никак не удается: мелькают какие-то едва заметные белые, красноватые, желтоватые искорки. Не получается увидеть совершенно равномерный черный фон. Но нужно стараться по максимуму достичь желаемого эффекта.

В одном источнике я читала, что если человеку удастся со временем увидеть абсолютно черный и равномерный фон, без единого вкрапления даже серых оттенков, то любое зрение вернется к идеальному.

Хочу сказать, что несмотря на то, что я практикую эту технику более 2 десятков лет, я ни разу не смогла увидеть абсолютно черный фон. Все равно какие-то вкрапления появляются. Но! Справедливости ради: глаза мгновенно получают такой отдых, словно их промыли родниковой водой. И зрение не подводит.

Позднее в одной из книг я читала, как можно помочь себе увидеть совершенную черноту: выполнять это упражнение в темной комнате, плотно накрыть ладонями закрытые глаза и представлять что-то очень черное на фоне черной-черной скатерти. Я представляю черный куб на фоне черной атласной ткани.

2. Горячие ладони

Это - одна из техник, которой со мной поделился отец еще в детстве (моём, конечно). Больше нигде пока не встречала такого приема.

Когда вы чувствуете, что глаза устали, то быстро-быстро разотрите подушечки ладоней (нижнюю выпуклую часть) друг о друга. Закройте глаза и к закрытым векам приложите горячие подушечки ладоней. Подержите несколько секунд. Теперь мягко откройте глаза. И посмотрите вдаль.

Этот прием тоже помогает глазам расслабиться. Пользуюсь с детства. Хотя индийская техника "Увидеть черное" - более эффективна, но она занимает больше времени.

3. Китайский "Золотой петух стоит на одной ноге"

Как выполняется упражнение:

Нужно встать, закрыть глаза и с закрытыми глазами поднять одну ногу, согнув ее в колене.

Стоять столько, сколько сможете.

Честно говоря, у большинства людей первый раз ограничивается буквально 10 секундами. Теперь то же самое - на другой ноге.

Несмотря на кажущуюся простоту и легкость выполнения этого упражнения, удержать равновесие на одной ноге с закрытыми глазами невероятно сложно! Я знаю людей, которые и секунды не выстояли. А сейчас могут стоять в течение минуты и даже дольше. Мой рекорд пока - это 120 секунд на левой.

Помимо того, что это упражнение очень благотворно влияет на здоровье в целом, оно еще и способствует повышению остроты зрения. Одна из читательниц написала тогда в комментарии, что поза "Золотого петуха на одной ноге" задействует ножные меридианы. В том числе и тот, который связан с нашими органами чувств, включая зрение.

Позднее я подробнее ознакомилась с полезным эффектом этого упражнения и с понятием меридианов. Пока не могу сказать, что достаточно глубоко изучила тему, но очевидно: выполнение стойки на одной ноге с закрытыми глазами положительно сказывается на зрении. Эффект заметен, конечно, не сразу: не через недельку/месяц, а постепенно вы станете замечать, как стали видеть более четко даже тем глазом, который был "отстающим". Обычно у человека нет абсолютной симметрии: у каждого из нас есть своя ведущая рука, нога, глаз и даже ноздря. Так вот выполнение этого упражнения позволяет улучшить показатели в том числе и "неведущего" глаза. У меня это - левый.

4. Даосская ходьба

Как выполняется:

Просто встаем на колени и идем. Для улучшения зрения - с закрытыми глазами! Предварительно, конечно, нужно обезопасить пространство.

Когда вы начнете ходить на коленях с закрытыми глазами, то поймете, что сбиваетесь с траектории очень быстро. Вот почему так важно убедиться, что вы ни во что не ударитесь. Отклонение от прямой линии будет очень значительным сначала. Постепенно мозжечок натренируется, чувство внутреннего баланса улучшится, и вы заметите, как сможете сделать несколько шагов точно по одной линии.

Этот вид ходьбы не только полезен для здоровья и способствует долголетию, но и работает как отличное профилактическое средство от ухудшения зрения. Как и практически любое другое упражнение на сохранение баланса. Особенно с закрытыми глазами.

5. Точечный массаж

При всей моей любви к рефлексотерапии было бы странно не знать о точках, которые стимулируют глаза и повышают остроту зрения. Я использую нажатие пальцами на эти точки каждый день. Учитывая специфику работы, в моем случае такая профилактика - жизненно необходима. Делюсь и с вами!

В первую очередь, это - точки, расположенные непосредственно вокруг глаз:

Рядом с внутренними уголками глаз ближе к переносице (на рисунке - цифра 3).

Под нижним веком примерно на одной линии с центром глаза (на рисунке - цифра 4).

На наружных уголках глаз. Точка Тун-цзы-ляо (на рисунке - цифра 5).

Рядом с кончиком брови (на рисунке - цифра 6).

Эти точки массируем подушечкой пальца в течение нескольких секунд. Я продвигаюсь по линии: сначала - точки у переносицы, затем - под нижним веком, потом - в наружных уголках и, наконец, у кончика брови.

Важно: никогда не давите сильно пальцами! Кожа вокруг глаз - очень тонкая, нежная и чувствительная. От силы нажатия эффект не усиливается. Самое главное - это регулярность. Массируйте эти точки ежедневно, и вы не только сохраните хорошее зрение, но и улучшите микроциркуляцию в тканях вокруг глаз. А это - профилактика морщин.

Точки вокруг глаз мы массируем с закрытыми глазами. Одновременно с двух сторон.

Другие полезные точки для улучшения и сохранения остроты зрения:

В самом центре мочки уха.

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У основания черепа, на задней поверхности шеи.

На расстоянии примерно в 3 сложенных пальца на внутренней стороне руки.

6. Методика Уильяма Бейтса

Эту книгу я покупала почти в состоянии отчаяния в 2005 году, когда у старшего сына выявили падение зрения на одном из глаз. До сих пор не перестаю удивляться, как сама жизнь мне подарила такую удачу: с первого же раза прочитать именно то, что нужно!

Книга во многом перевернула мои представления о том, как сохранить зрение. С тех пор прошло почти 14 лет, а я до сих пор помню ключевые моменты.

Конечно, для написания статьи я не стала полагаться исключительно на свою память. И открыла книгу снова, а также не поленилась узнать некоторые факты из биографии автора.

Знакомьтесь: Уильям Горацио Бейтс

1860-1931 гг.

Американский врач-офтальмолог. Разработал собственную систему немедикаментозного восстановления зрения. Его приемы подвергались критике коллег, а также некоторые моменты являются спорными и для современных офтальмологов. Однако по всему миру существуют центры, работающие по методу Бейтса. В России этим занимался Шичко, а в настоящее время - Жданов.

Сейчас, анализируя книгу, я уже могу базироваться не только на личных впечатлениях и ситуации со зрением у старшего сына, но и невольно провожу аналогии с индийскими и китайскими техниками. И что хочется сказать: приемы, описанные Бейтсом, во многом основаны на тех древних учениях, которые вызывают уважение и пользуются популярностью до сих пор. Эффективность же проверена на себе лично.

Мнение Бейтса и его сторонников по поводу очков

Бейтс утверждает, что очки препятствуют возвращению нормального зрения. Тут, конечно, я не рискну сделать выводы для широкой аудитории. Но аргументы Бейтса мне кажутся убедительными. А пример моего отца, который изначально отказался от очков в юности и вернул себе полноценное зрение, а также пример с собственным сыном для меня убедительны вдвойне. Моя мама надела очки в молодости и больше не снимала.

Бейтс, а также М.Д.Корбетт, Спенсер и Ч.Л.Томсон приводят аргументы против очков и сходятся при этом в одном: линзы выполняют функцию, которую должны делать глазные мышцы. Если здоровая мышца не пускается постоянно в дело и ее амплитуда не используется полностью, то перестает двигаться полноценно, утрачивая свои способности. Приводятся также примеры с людьми, которые на время лишались очков (например, разбивали), а в результате зрение только улучшалось. Кроме того, очки приводят к привычке следить за движущимся предметом, поворачивая голову, а не двигая глазными яблоками. И это тоже не лучшим образом сказывается на тренировке мышц глаз.

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Однако все сказанное не означает, что нужно снять очки и, рискуя собственной жизнью и благополучием других участников движения, садиться за руль. Разумный подход никто не отменял, в том числе и сам Бейтс.

В книге приведена постепенная схема отказа от очков. Но не в самой работе Бейтса, а в предисловии, составленном различными авторами. Кратко приведу основные пункты:

Для начала рекомендуется хотя бы эпизодически не пользоваться очками для каких-то привычных будничных дел, тренируя таким образом зрение. Например, во время завтрака, в беседах с друзьями. И советуется увеличивать ежедневно такое "безочковое время". К.Хакетт, например, советовал даже отмечать в ежедневнике, сколько длилось сегодня ваше "безочковое время".

Снять очки и напрягать постоянно глаза - это вредно и не приносит никакого толка. Надевать очки нужно всякий раз, когда приходится напрягать глаза.

Если вы вынуждены работать в очках, то регулярно делайте перерывы для расслабляющих упражнений.

Никогда (!) не водите автомобиль без очков. Только в том случае, если зрение улучшится и по результатам медкомиссии будет дано соответствующее разрешение.

По мере улучшения зрения важно своевременно менять очки на более слабые.

При выполнении упражнений для зрения всегда нужно снимать очки (кроме специальных приемов, которые выполняются даже в очках).

По возможности нужно стараться читать без очков. Обратите внимание: по возможности! То есть не надо форсировать события и сидеть, напрягая изо всех сил глаза, чтобы разглядеть буквы.

Справедливости ради: да, мой отец не носит очки и вернул себе зрение. Но! Он регулярно наблюдается у офтальмолога по причине катаракты. То есть нарушения зрения и заболевания глаз - не одно и то же. Будьте благоразумны и не пренебрегайте медицинской помощью!

Техники от Бейтса

Я не буду приводить спорные техники от Бейтса. Все-таки лучше, чтобы вы сами прочитали его книгу и проконсультировались с лечащим врачом. А вот самые основные приемы для профилактики и повышения остроты зрения укажу:

Пальминг

Объясню, что такое пальминг. Слово - английского происхождения: palming. И происходит от английского же слова palm - "ладонь" (в переводе на русский). Есть очень много техник пальминга, но у всех есть одна общая черта: ладонями закрываются глаза.

Например, та самая индийская техника "Увидеть черное", с которой я и начала свою публикацию. Это - безопасный прием для глубокой релаксации глаз.

Техники пальминга описаны в древних трактатах по йоге, а также у представителей китайской медицины. Встречаются описания и в работах современных индийских авторов: С.Шивананды, Л.К Шармы, Р.С.Агарвалы.

Важно: при выполнении пальминга мы НИКОГДА не давим на лицо и тем более на глазные яблоки. Ладони просто накрывают область глаз. Не нужно прижимать пальцы и подушечки ладоней. Кисти рук расслаблены.

Классическая позиция рук при пальминге - крест-накрест. Суставы мизинцев накладываются друг на друга. Ладони сложены "чашечкой", чтобы не давить на лицо.

Через ладони и пальцы не должен проникать никакой свет. Можно проверить это: открыть глаза, повернуть голову к какому-нибудь яркому источнику и определить, удается ли с помощью рук перекрыть свет. Запомните эту позицию рук. Постепенно она станет практически автоматической.

При пальминге по Бейтсу глаза ВСЕГДА закрыты, а руки - не напряжены. Чтобы снять напряжение с рук, можно сесть за стол, упереться локтями в мягкую подушку. И важно, чтобы не были напряжены мышцы шеи.

Не забудьте растереть ладони рук перед пальмингом. Они должны быть теплыми. Как разогреть? Просто потереть друг о друга.

У Бейтса, кстати, написано, как при пальминге добиться совершенно черного поля. Вы ведь все равно будете видеть какие-то мерцающие точки и более светлые участки на черном фоне. Так вот нужно постараться словно "закрасить" все изъяны в черноте.

Почему упражнения на расслабление глаз эффективны и способствуют сохранению зрения?

Бейтс был убежден, что одна из главных причин ухудшения зрения - это чрезмерное психическое напряжение, которое он называл аномальным. Когда мы прилагаем усилия, чтобы что-то разглядеть (щуримся, пытаемся увидеть всеми силами, вглядываемся) - это приводит только к ухудшению зрения, понижает его остроту. При нормальном зрении глаз просто оценивает предмет и переходит на следующую точку, если в силу объективных причин не видит его четко.

Так, например, Бейтс приводит любопытный пример с рассматриванием звезд. Если мы просто смотрим на небо и любуемся ими, то никак не вредим своему зрению. А если начнем подсчитывать звезды в каком-то созвездии, то можем сделать первый шаг на пути к близорукости. Потому что такой подсчет вызывает излишнее напряжение в глазах.

Нормальный глаз видит вещи безусловно и без усилий. Мышцы расслаблены при взгляде вдаль, а при фокусировке на чем-то близком косые мышцы глаз сжимаются, в результате чего глазное яблоко удлиняется и мы можем четко рассмотреть предмет вблизи. Но никаких усилий мы при этом не замечаем и не утомляемся. Как птицы, которые всю ночь спят, сжимая ветку лапками, не ощущая никакой усталости - рефлекс.

В результате 30-летних исследований Бейтс пришел к главному своему выводу, вокруг которого и построил собственную систему:

Пока глаз находится в расслабленном состоянии, он обладает идеальным зрением. Лишь напряжением можно помешать глазам правильно осуществлять процессы фокусировки на объекты. Такое происходит, если глаз не предоставлен сам себе и с ним что-то пытаются сделать. Обычно это "что-то" и есть само усилие увидеть.

Соответственно, лучший способ повысить остроту зрения и сохранить его до последних дней - это "безусильное видение".

Вот почему техники на расслабление глаз должны стать ежедневной привычкой. И всякий раз, когда вы ловите себя на прищуривании или попытках что-то разглядеть, используйте какой-нибудь из вариантов пальминга: например, "Увидеть черное" или "Горячие ладони" или просто даже накрыть ладонями закрытые глаза и посидеть так некоторое время. Разумеется, это я беру не из книги Бейтса, а на базе своего опыта.

Общее расслабление

Снятие физического напряжения с тела помогает расслабиться и психически. Бейтс справедливо полагал, что чрезмерное напряжение плохо сказывается на зрении. С этим фактом трудно поспорить даже его самым ярым противникам. Потому что психосоматику невозможно отрицать: почти все заболевания человеческого организма связаны с перенапряжением.

Сам Бейтс не приводит в книге конкретные примеры именно полного физического расслабления. Но это сделал его коллега Г.Пеппард:

Он советует снять очки и расслаблять свое тело постепенно, отпуская каждую мышцу. Тело должно стать мягким, будто шелк. И словно расплыться по полу или креслу (смотря в какой позе вы расслабляетесь). Как тело спящей кошки.

Мысли тоже предлагается расслабить аналогично: "расстелить" их по полу , чтобы они спокойно "выскальзывали" из головы.

Расслабить нужно лицо, язык и обязательно мышцы вокруг рта, при этом уголки губ поднимаются вверх, а не вниз. Глаза закрыты и освобождены, всё вокруг них свободно от напряжения. Нет чувства натянутости в глазных яблоках, расслаблена и их задняя часть. Глаза нужно представить мягкими и расслабленными образованиями.

Думать при этом об улыбке и словно она исходит сквозь закрытые веки. Также Пеппард рекомендовал представить, будто внутри глаз нет никакого света, а вся их внутренность - это что-то мягкое и черное.

Упражнения с таблицей для проверки зрения

В свое время этот пункт в книге меня очень впечатлил.

В России до сих пор используется классическая таблица Сивцева. Сейчас ее совсем не трудно купить в интернет-магазинах (стоимость начинается от 300 рублей). А при большом желании можно распечатать в нужном формате в типографии или даже на домашнем принтере (только придется склеивать с обратной стороны листы формата А4 и появится явный дефект в виде темных полос на стыках - это будет отчасти мешать).

У Бейтса есть много упражнений на работу с этой таблицей. Например:

Встать на расстоянии, с которой вы видите букву в определенном ряду достаточно отчетливо.

Теперь закройте глаза и вспомните эту букву в более темном оттенке. Чем чаще вы будете делать пальминг "Увидеть черное", тем более черной станете видеть и эту букву в памяти. А со временем и наяву. Острота зрения увеличится.

Встать от таблицы на расстоянии 3-6 метров.

Прочитать вниз столько строк, сколько сможете без каких-либо усилий.

Посмотрите на последнюю букву, которую смогли легко прочитать.

Закройте глаза и сделайте пальминг, представляя эту букву максимально четкой. Она должна быть в ваших представлениях еще чернее, а окружающий ее фон - еще белее.

Теперь откройте глаза и бросьте взгляд на таблицу рядом с той буквой.

Если упражнение выполнено правильно, то вы легко прочитаете целую строчку и она будет выглядеть гораздо более четкой. Дочитайте теперь дальше до той буквы, на которой теперь будете вынуждены остановиться. И повторите весь прием заново с пальмингом.

Больше упражнений - в книге Бейтса. Я привела наиболее простые в исполнении.

Чтение мелкого шрифта, работа с мелкими деталями

Такие раскраски - не только тренировка остроты зрения, но и антистресс!

Вопреки распространенному мнению чтение мелких символов не портит зрение, а тренирует остроту. В книге Бейтса приводятся аргументы от индийского автора Р.С.Агарвалы: он писал о том, что древние религиозные тексты в Индии написаны чрезвычайно мелким шрифтом, хотя и предназначены для ежедневного чтения. Аналогичный эффект тренировки остроты зрения дает регулярная работа с мелкими деталями: практически все виды художественного искусства, лепка маленьких скульптур, рисование в целом.

Но важная ремарка: чтение мелкого шрифта и работа с мелкими деталями не должны при этом вызывать НИКАКОГО дискомфорта в глазах. То есть начинать нужно с совершенно маленьких доз: читать буквально по паре слов в первые дни, если дальше идет с усилием.

Упражнения на подвижность глаз

Изучив теперь заново описания этих упражнений, я пришла к одному выводу: все они так или иначе опираются на тренировку мозжечка, вестибулярного аппарата. Почему многих из нас начинает укачивать в транспорте, если во время поездки читать книгу? Нет внутреннего ощущения баланса. Глаза двигаются, тело двигается, возникает иллюзия постоянной качки и несоответствия между позицией тела и того, что мы видим перед собой.

У Бейтса приведены очень конкретные упражнения по "раскачиванию" глаз. Но не будет ли более безопасным использовать те приемы, которые давно опробованы и проверены сотнями лет? Имею в виду ту самую позу "Золотого петуха на одной ноге" и "Даосской ходьбы", которые приводила в начале статьи.

Об упражнениях Бейтса вы сможете прочитать в его книге. Мне они кажутся несколько странными и спорными.

Легкие моргания

Бейтс в результате исследований пришел к выводу, что люди с плохим зрением моргают реже. И рекомендовал тренироваться чаще делать моргания "крылья бабочки". То есть легкие, мягкие, практически невесомые.

Частота сознательных морганий - 5-10 раз в минуту.

Бейтс утверждает, что моргание - данный нам самой природой рефлекс, расслабляющий глаза. Улучшая навык моргания, мы помогаем своим глазам в течение дня быть менее напряженными.

К слову, тогда Бейтс еще и не представлял, как мир будет покорен высокими технологиями. Уже доказано, что современный человек моргает значительно реже: увлеченные текстом/видео/картинками на экране смартфона/телевизора/планшета/компьютера, мы моргаем в несколько раз (!) реже, чем нужно для здоровья наших глаз.

Питание

Очень понравилась цитата из книги:

"Если отец болезни неизвестен, то мать ее всегда - питание"

Золотые слова!

И, разумеется, Бейтс не мог обойти стороной рациональное питание. Ведь как можно повышать функциональность глаз, если они не получают достаточно необходимых элементов.

Какие же из них важны для зрения особенно:

Пища с высоким содержанием витамина А (его недостаток приводит к "куриной слепоте" - нарушения зрения в сумеречное время). Главные источники: продукты животного происхождения (печень трески, желток яйца, сливки, сливочное масло, рыбий жир, сыр Чеддер).

Также витамин А синтезируется самим организмом из провитамина - каротина. Он содержится в моркови, болгарском перце, облепихе, шиповнике, зелени (шпинат, лук, петрушка, щавель), абрикосах.

Достаточное потребление продуктов с витаминами группы В и С. Витамин В1 необходим для обеспечения глазам связи с центральной нервной системой - это называется иннервацией (снабжение нервами). Источники В1: мясо, печень, ржаной хлеб, соя, картофель, бобовые.

Витамин В2 требуется для улучшения обмена веществ в роговице и хрусталике. Недостаток этого витамина не только ухудшает зрение в темное время суток, но и приводит к постоянному ощущению жжения в глазах. Источники В2: яблоки, дрожжи, зерновые, молочные продукты, орехи.

Витамин В6 особенно важен для нервной системы и принимает активное участие в белковом обмене. Дефицит этого витамина приводит к повышенной утомляемости глаз и нервным тикам (подергиваниям век). Источники В6: дрожжи, молочные продукты, капуста, зерновые, желток яйца, все виды рыбы.

Витамин В12 активно участвует в образовании красных кровяных телец, действует на ЦНС. При дефиците В12 глаза часто слезятся, выглядят тусклыми, лишаются блеска и стареют раньше времени. Источники В12 - только продукты животного происхождения: желток яйца, молочные продукты (молоко, творог, сыр), мясо, некоторые виды рыбы.

Витамин С регулирует окислительно-восстановительные процессы, поддерживает проницаемость капилляров, участвует в формировании коллагена. Дефицит приводит к деструкции тканей глаз и кровоизлияниям, понижается тонус глазных мышц и падает зрение. Источники С: самый богатый - это шиповник, рябина, красный перец, щавель, белокочанная капуста.

5 чемпионов. Рекордсмены по содержанию витамина С!

Самые вредные продукты для глаз: рафинированный сахар, белая мука, алкоголь, кофе и чай. Насчет последних трех пунктов я бы подискутировала. Но пишу то, что рекомендуется в книге Бейтса.

Важная ремарка! Томсон (коллега Бейтса) пишет в книге, что было бы ошибочно полагать, будто здоровье глаз улучшается одной лишь только диетой. Даже самые ударные дозы витамина А не сохранят зрение. Хотя, конечно, и дефицит этого витамина не будет способствовать улучшению зрения.

Также не существует никакой эффективной специальной диеты для пациентов с нарушением зрения. Потому что правильное и рациональное питание в целом оздоравливает весь организм (в том числе и глаза).

Нельзя полагаться только на питание. Но и игнорировать его нельзя. Тут же вспоминается цитата, с которой я начала этот раздел: питание - это мать заболевания, а надо еще найти и отца.

Вывод напрашивается сам собой: работайте в комплексе, и только тогда будет результат! Упражнения на расслабление всего тела и на расслабление глаз в отдельности, тренировка зрения, тренировка ощущения внутреннего баланса (упражнения на равновесие) и рациональное питание.

А я бы еще добавила сюда: режим сна (глаза всегда чувствуют себя утомленными практически с самого утра, если вы не выспались или легли слишком поздно) и физические нагрузки в течение дня.

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Я не буду писать о самых спорных методах Бейтса: таких как саннинг/соляризация (смотреть на солнце через закрытые глаза), чтение в трясущемся автобусе и т.д. Такие приемы могут быть далеко не безопасными для здоровья глаз. Хотя доля истины в утверждениях Бейтса очевидна: например, фотофобия (светобоязнь) больше свойственна людям, которые носят солнцезащитные очки практически в любую погоду - их глаз просто не в состоянии выдержать воздействие солнечных лучей. Но это вовсе не означает, что нужно мучить себя и ходить, щурясь на солнце. Мало того, широко известны случаи горной слепоты: когда сильное отражение солнечных лучей от снежной поверхности приводит к временной утрате зрения. Не рискуйте!

Надеюсь, вы нашли в этой статье что-то новое и полезное для себя. А также почерпнули вдохновение для того, чтобы взяться за свое здоровье и сохранить замечательное зрение! Буду рада, если вы к тому же почувствовали желание изучить эту тему глубже. Ведь я лишь знакомлю, а самое интересное мы находим только самостоятельно. Та же книга Бейтса - кладезь ценных мыслей. И в ней есть много других имен, о которых мне теперь тоже хочется узнать подробнее.опубликовано econet.ru.

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