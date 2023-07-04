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Краткий гид по калию

Автор: Econet 04 июля 2023 6412
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Калий – это электролит, или минеральное соединение, которое проводит электричество при растворении в воде. Калий (К) тесно взаимодействует с натрием (Na), пара этих микроэлементов имеет большое значение для здоровья каждой нашей клеточки: «работает» в регуляции давления и обеспечении здоровья костной ткани, снижает вероятность хронических болезней.

Краткий гид по калию

Калий задействован в обеспечении: водного и кислотно-щелочного балансов, функций мускульных и нервных клеток, кардиологических функций, работы почек.

Для чего организму необходим калий

Про натрий-калиевый насос

В каждой клетке тела работает своеобразный натрий-калиевый насос. Он подпитывается хим. энергией АТФ, удаляет Na из клеток и создает попадание К в пределы клетки. Потребление пищи с высоким процентом Na и дефицитом К затрудняет функции насоса.  

Львиная доля Na попадает в организм посредством NaCl (обычной поваренной соли). Много хлорида натрия проникает в организм с переработанными пищевыми продуктами, в результате чего мы получаем избыток Na.  

Натрий-калиевый насос обеспечивает клеточный электрозаряд, что наиболее необходимо для мускульных и нервных клеток. Обеспечение нервного импульса /мышечное сокращение ведет к тому, что калий (К) уходит из клетки, а его заменяет Na, что меняет электрозаряд. Это запускает нервный импульс /мускульное сокращение. Поэтому дефицит минерала К отражается на функциях мускулов и нервных клеток.

Краткий гид по калию

Признаки нехватки К

Дефицит К провоцирует судороги мышц, помутнение разума, раздражительность, кардиологические патологии. Усталость и вялость мышц – яркие признаки нехватки К. 

Симптоматика говорит о малом количестве энергии в мускулах. Минерал К важен для трансформации сахара крови в гликоген (который используется для хранения сахара в мускулах и печени). Дефицит К провоцирует сокращение объемов запасаемого гликогена. Так как гликоген выступает для мускулов энергетическим источником, нехватка К дает утомление и вялость мускулов. 

Кроме нехватки К в меню, прочими факторами его дефицита могут быть интенсивная потеря жидкости, применение целого ряда медикаментозных препаратов (например, слабительных).

Важность соотношения К и Na

Пропорции Na и К необычайно важны. Избыток Na в пище служит толчком для сбоев в этом равновесии. Баланс (K:Na) в пищевом меню должен быть следующим: в 2 раза больше К по сравнению с Na.

Минерал К контролирует давление

Нормально работающие почки реагируют на избыточное содержание Na в теле, выводя его с уриной, но параллельно удаляется и К. Однако, при низком содержании минерала К появляются сбои в функциях почек. 

Почки отвечают за наличие К в организме, тем более, если его содержание недостаточно. Иначе говоря, при избытке Na почки не могут удалить его, если организму не хватает К, ведь это чревато снижением показателя калия. В итоге организм аккумулирует Na и избыток воды, сбалансировав показатель Na. Это ведет к наращиванию объема кровотока. Давление крови похоже на давление воды в поливочном шланге. Наращивание объема воды схоже с открытием крана. Когда артерии суженные, негибкие, давление на сосуды растет с увеличением давления. Избыток Na, кроме того, плохо отражается на гибкости сосудов.опубликовано econet.ru

Краткий гид по калию

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Источник: https://econet.ua/

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