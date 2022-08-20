Круги и мешки под глазами: 10 способов их избежать

Легкий массаж области вокруг глаз позволит стимулировать кровообращение и улучшить дренаж. Благодаря этому, круги под глазами и другие следы усталости станут меньше заметны.

Круги и мешки под глазами являются распространенной проблемой. В большинстве случаев всему виной неправильный образ жизни и недостаток сна. Косметические средства или процедуры позволяют лишь замаскировать, либо на время справиться со следами усталости. Если же вы хотите полностью покончить с этой проблемой, стоит пересмотреть ваши ежедневные привычки.

Круги и мешки под глазами

Дело в том, что круги и мешки под глазами являются следствием задержки жидкости. Это может происходить как из-за гормональных изменений, так и из-за вредных привычек. Кроме того, кожа вокруг глаз может выглядеть плохо из-за недостаточного ухода, поскольку часто ей не уделяют должного внимания.

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Конечно, эта проблема не является серьезной и не угрожает здоровью. Тем не менее многие постоянно ищут новые способы борьбы с ней. Ведь круги и мешки под глазами не только придают усталый вид, но и добавляют возраста.

К счастью, есть простые и эффективные советы, которые вам точно помогут.

Почему появляются круги и мешки под глазами?

Прежде чем перейти к решению этой проблемы, давайте еще раз проанализируем ее причины. Ввиду того, что некоторые из этих факторов связаны с неправильным образом жизни, стоит понять, какие изменения вам нужно будет внести в свои привычки. Иначе, что бы вы ни делали, проблема будет постоянно возвращаться.

Итак, вот основные факторы:

Избыток меланина или долгое пребывание на солнце без защиты (гиперпигментация)

Резкие изменения гормонального фона

Прием таких лекарств, как кортизон, или же сосудорасширяющих средств

Нехватка сна

Привычка слишком сильно тереть глаза

Задержка жидкости

Проблемы с щитовидной железой, например, гипотиреоз

Дефицит питательных веществ

Преждевременное старение

Советы, как избежать появления кругов и мешков под глазами

Так как эта проблема затрагивает многих женщин (да и мужчин), индустрия красоты постоянно предлагает все новые продукты для борьбы с ней. Прежде всего, это увлажняющие кремы для нежной кожи вокруг глаз. Но также есть и более серьезные профессиональные процедуры, такие как лазер или аппараты IPL.

Тем не менее домашние средства также могут оказаться вам полезны. На самом деле они являются отличным дополнением к любым косметическим процедурам. Обязательно попробуйте включить в их свой уходовый ритуал. Это просто и не потребует практически никаких затрат.

1. Хорошо высыпайтесь

Не спорим, это самый банальный совет. Тем не менее, если бы все ему следовали, то проблем было бы гораздо меньше. Хороший сон — основа красивой кожи, если вы хотите избавиться от кругов под глазами, следует внимательнее относиться к ночному отдыху.

Совет: постарайтесь спать 7-8 часов в день, причем это должен быть непрерывный сон. Если у вас с этим проблемы, попробуйте пить расслабляющий травяной чай на ночь.

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2. Всегда снимайте макияж

Если вы хотите надолго сохранить молодость кожи, то, как бы вы ни устали, никогда не ложитесь спать с макияжем. Ведь остатки косметики, а также скопившиеся за день загрязнения могут вызывать не только мешки и круги под глазами, но и прыщи.

Совет: смочите ватную подушечку в масле сладкого миндаля и протрите лицо. Это поможет легко удалить даже стойкий макияж. Если масло кажется вам слишком жирным, вы можете использовать специальные косметические продукты — молочко или крем для снятия макияжа.

3. Ограничьте потребление соли

Как вы знаете, соль способствует задержке жидкости. А потому, если в вашей диете много соленых продуктов, вполне вероятно, что именно это приводит к появлению кругов и мешков под глазами.

Совет: попробуйте заменить соль специями, когда вы что-то готовите. Вы можете использовать орегано, тимьян, лавровый лист или куркуму. Кроме того, не забывайте проверять данные на этикетках продуктов. Ведь иногда в них содержится огромное количество соли.

4. Ешьте зеленые овощи

Овощи, в особенности зеленого цвета, очень полезны для красоты и здоровья кожи. Они улучшают снабжение клеток кислородом, что помогает бороться с воспалением и задержкой жидкости. Кроме того, содержащиеся в овощах антиоксиданты позволяют бороться с преждевременным старением кожи.

Совет: вы можете ввести в свою диету овощи в виде салатов и зеленых смузи. Следует также помнить о том, что овощи наиболее полезны в сыром виде.

5. Пейте больше воды

Обезвоживание в первую очередь сказывается на состоянии кожи: она становится более сухой и теряет упругость. Поэтому могут появиться круги и мешки под глазами, а также «гусиные лапки» — морщинки в уголках глаз.

Совет: специалисты рекомендуют пить 7-8 стаканов воды в день. Если вам не нравится простая вода, пейте травяные чаи, а также натуральные соки.

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6. Ешьте цитрусовые

Эти яркие и ароматные фрукты, богатые витамином С, повышают выработку коллагена. Данное вещество не только предотвращает появление ранних морщин, но и поддерживает упругость нежной кожи вокруг глаз.

Совет: ешьте больше апельсинов, грейпфрутов, лимонов и прочих цитрусовых. Вы также можете пить сок или добавлять цитрусовые в смузи.

7. Не забывайте о солнцезащитных средствах

Воздействие солнечных лучей является основной причиной гиперпигментации кожи вокруг глаз. Кроме того, длительное пребывание на солнце негативно сказывается на состоянии кожи: она теряет упругость, и могут появиться морщины.

Совет: обязательно наносите защитный крем перед выходом из дома. Вы можете дополнить защиту очками от солнца.

8. Легкий массаж

Массаж кончиками пальцев стимулирует лимфодренаж, помогая бороться с отеками. Вы можете дополнить его нанесением увлажняющего масла или крема.

Совет: нанесите пару капель миндального или кокосового масла по контуру век и осторожно потрите круговыми движениями. Делайте такой массаж каждый вечер перед сном.

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9. Компресс из огурца

Это самое известное средство от кругов под глазами. Благодаря своим противовоспалительным и освежающим свойствам огурец быстро снимает все следы усталости. Также он успокаивает кожу и снимает возможное раздражение.

Совет: порежьте огурец кружочками и уберите в морозилку. Затем, когда они хорошенько остынут, положите их на глаза (примерно на 5 минут).

10. Физическая активность

Конечно, никакие упражнения не помогут убрать круги под глазами. Тем не менее любая физическая активность способствует циркуляции крови, а потому содействует уменьшению воспаления. Во время спорта кровь приливает к поверхности кожи, следовательно, в ее клетки поступает больше кислорода. Так что вы выглядите здоровыми и отдохнувшими.

Совет: занимайтесь спортом по меньшей мере 20 минут в день. Если вы не можете найти время на спортзал, — не беда. Есть множество комплексов упражнений, которые можно выполнять дома. Кроме того, вы можете танцевать или кататься на велосипеде.

Заметили, что круги и мешки под глазами придают вам усталый вид? Попробуйте следовать нашим простым советам, и вы увидите разницу. Конечно, несовершенства не исчезнут за одну ночь, но постепенно их следы будут становиться все менее заметными.опубликовано econet.ru.

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