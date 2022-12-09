КУПЕРОЗ: Как избавиться от красной сосудистой сетки на лице

В этой статье вы узнаете про причины появления купероза на лице, а также как его лечить с помощью натуральных масок, кремов и компрессов.

Вряд ли кто-то обрадуется появлению красной сосудистой сетки на лице, которая не исчезает и через несколько дней. Такое явление как купероз (именно так называют сосудистую сетку на лице) не является заболеванием, скорее это косметологический дефект. От этого, конечно, не станет легче, но зато и избавиться от купероза получится гораздо проще.

Причины и лечение купероза на лице

Причины купероза

Как лечить купероз

Домашние маски от купероза

Крем от купероза

Компресс при куперозе

Причины купероза

Существует несколько конкретных причин, которые могут спровоцировать появление рассматриваемого косметического дефекта. К таковым относятся:

Нарушения в работе сосудов. Капилляры (самые мелкие сосуды) располагаются на лице очень близко к кожному покрову, поэтому даже небольшие проблемы могут стать причиной их «просвечивания». Примечательно, что сосудистая сетка на лице появляется на носу, щеках и подбородке – тех областях, которые чаще всего подвергаются воздействию окружающих факторов.

Тонкая и сухая кожа лица. Не зря косметологи настаивают на том, что человеку с тонкой и сухой кожей лица необходимо регулярно проводить процедуры, которые будут улучшать ее структуру. Обычно для такой категории людей присущи и проблемы со стенками сосудов – они становятся хрупкими и неэластичными.

Неправильное питание и вредные привычки. Именно эти факторы могут привести к нарушениям в работе внутренних органов и систем, а организм даст «сигнал» о проблемах именно появлением сосудистой сетки на лице.

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Эндокринные заболевания, нарушения работы печени, сердца и желудка. Купероз в таком случае тоже будет являться лишь сигналом к действию – организм таким образом требует повышенного внимания к себе, хотя все другие симптомы указанных заболеваний могут и отсутствовать.

Прием гормональных контрацептивов. Обычно купероз появляется либо на фоне слишком длительного употребления противозачаточных гормональных средств, либо при их резкой отмене. Врачи не исключают, что сосудистая сетка на лице может возникнуть и при гормональном дисбалансе, вне зависимости от употребления специфических средств.

Долгое нахождение на солнце. Любители пляжей, соляриев должны знать, что ультрафиолетовые лучи способны негативно влиять на состояние кожи – она становится более тонкой, сухой. И уже этот факт способствует поражению сосудов ультрафиолетовыми лучами – появление купероза на лице неизбежно. Кстати, сосудистая сетка на лице часто появляется и у дачников-огородников, которые с полной отдачей, самозабвенно работают на грядках.

Работа в «горячих цехах». Это касается таких профессий, как повар, банщик, металлург – под воздействием слишком высоких температур воздуха сосуды расширяются, некоторые теряют свою эластичность и появление купероза на лице в данном случае можно считать естественным процессом. Кстати, рассматриваемый косметический дефект не «обойдет стороной» и тех людей, которые слишком часто посещают баню и/или сауну, любят париться при очень высоких температурах.

Холодный воздух, мороз и ветер. Обратите внимание на торговцев на улице – практически у каждого можно выявить признаки купероза. Так проявляется длительное воздействие на кожу лица холодного ветра и мороза.

Не стоит игнорировать и факторы, которые могут повлиять на появление сосудистой сетки на лице – их нельзя назвать причинами, потому что соотношение вероятности появления купероза к исключению этого явления составляет 50/50. К таким факторам можно отнести:

генетическую предрасположенность – купероз будет являться некой особенностью кожи;

– купероз будет являться некой особенностью кожи; увлечение агрессивными косметологическими процедурами – пилинг, лазерные процедуры и другое;

– пилинг, лазерные процедуры и другое; курение – сигаретный дым негативно влияет на сосуды, делает их ломкими и неэластичными;

– сигаретный дым негативно влияет на сосуды, делает их ломкими и неэластичными; алкоголь – в некоторых случаях даже вполне умеренное употребление спиртных напитков приводит к появлению купероза, а уж о «профессионалах» и говорить не стоит;

– в некоторых случаях даже вполне умеренное употребление спиртных напитков приводит к появлению купероза, а уж о «профессионалах» и говорить не стоит; нервные перегрузки – стрессы, раздражительность и даже депрессии оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, что и проявляется куперозом.

Очень важно понимать, что рассматриваемый косметический дефект может быть следствием недостатка в организме минералов и витаминов. Например, часто купероз отмечается у тех людей, в организме которых имеется недостаток кремния. Дело в том, что именно кремний регулирует работу головного мозга, обеспечивает поступление к нему «команд» от сосудов по поводу расширения и сужения. Если же кремния в организме будет недостаточно, то произойдет его замена на кальций – этот минерал работает совсем в другом направлении. И недостаток кремния приводит к истончению стенок сосудов, повышению их ломкости, снижению эластичности – получается, что недостаток всего одного элемента приводит к появлению двух факторов, которые и послужат причиной появления сосудистой сетки на лице.

Зная все перечисленные возможные причины появления рассматриваемого косметического дефекта, можно будет корректировать свои действия по поводу избавления от него. Например, если будут при обследовании выявлены какие-то внутренние заболевания из вышеуказанных, то можно смело отменять все косметические процедуры – они не принесут никакого результата без полноценного лечения основной патологии.

Как лечить купероз

Чтобы избавиться от рассматриваемого косметического дефекта, нужно соблюдать поэтапность лечения:

Определить причины купероза. Если самостоятельно не получается это сделать, то будет целесообразно обратиться за помощью к врачам – они назначат полное обследование организма и быстро установят возможные причины.

Коррекция рациона питания. Речь идет об исключении из меню шоколада, алкогольных напитков, острых и пряных продуктов, сыров, жирных кисломолочных продуктов, солений и маринадов.

Коррекция образа жизни. Имеется в виду отказ от курения и употребления алкогольных напитков, физическая активность (хотя бы заняться утренней зарядкой), ограничение длительного нахождения в бане, сауне и на холодном воздухе.

Укрепление сосудистых стенок. Обязательно помогут справиться с этой задачей рутин, масло виноградных косточек, коллаген, экстракты черники, эхинацеи, каштана, мирты.

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Прием витаминно-минеральных комплексов. Такие препараты должны содержать в своем составе комплекс полиненасыщенных жирных кислот, витамины Р, К, С и кремний. Целесообразно будет предварительно проконсультироваться с кардиологом – такие витаминно-минеральные комплексы укрепляют стенки сосудов и улучшают работу сердца, поэтому подбирать их нужно в индивидуальном порядке.

Применение средств с противокуперозным эффектом. Необходимо знать правила их использования:

воздействовать на кожу нужно мягко – не подойдут средства с мятой, медом, эвкалиптом, алоэ;

нельзя протирать лицо с сосудистой сеткой кубиками льда;

можно использовать макси для лица, в составе которых есть глина;

после умывания нельзя протирать лицо полотенцем – нужно мягко промакивать кожу;

отличным противокуперозным эффектом обладают коллагеновые маски, они помогут и в борьбе с мимическими морщинами;

крайне редко можно применять скрабы и делать пилинг;

отлично помогает при рассматриваемом косметическом дефекте лица лимфодренажный массаж;

категорически нельзя проводить ингаляции и ручную очистку лица массажерами.

Использование профессиональных процедур. Речь идет о лазеротерапии, склеротерапии, озонотерапии и электрокоагуляции – эти процедуры выполняются либо в салонах красоты, либо в специализированных клиниках.

Домашние маски о купероза

Ко всем вышеперечисленным рекомендациям можно добавить и лечение в домашних условиях. Такой комплексный подход способствует быстрейшему избавлению от сосудистой сетки на лице, а ведь в этом и заключается решение поставленной задачи.

Маска на ночь

Необходимо взять в равных пропорциях цветки календулы, корень одуванчика, софору – все в виде экстрактов. Смешиваются все компоненты, к ним добавляется масло виноградных косточек в том же количестве и снова все перемешивается. Полученное средство наносят на очищенное лицо перед сном.

Минут через 3-5 можно удалить излишки средства с лица салфеткой.

Дневная маска

Нужно взять в равных пропорциях семечки кипариса, масло виноградных косточек, корни калгана, экстракт ягод черники и цветков мимозы, листья иглицы и тщательно перемешать. Наносится полученное средство на очищенное лицо, сверху нужно накрыть все салфеткой. Смоченной в горячей воде.

Время длительности процедуры – 15-20 минут. Затем все смывается с лица теплой водой без применения мыла.

Обратите внимание: и дневную, и ночную маски необходимо наносить 1 раз в 2 дня на протяжении 2 месяцев – как раз через 60 дней сосудистая сетка должна исчезнуть.

Зимняя маска

Смешать любое растительное масло с глицерином (все взять по 1 чайной ложке), добавить к смеси небольшое количество талька.

Маску наносят на очищенное лицо на 15 минут, затем смывают теплой водой или ромашковым отваром.

Такие маски нужно делать перед выходом на улицу – например, каждое утро.

Маска с сырым картофелем

Все просто – нужно 1 сырую картофелину измельчить в блендере (можно воспользоваться мелкой теркой) и нанести на очищенное лицо не более чем на 10 минут.

Смывать такую маску лучше отваром из цветков календулы или ромашки аптечной.

Сырой картофель быстро и эффективно избавляет от покраснения лица.

Маска из свежих ягод

Нужно смешать пюре из любых свежих ягод с картофельным крахмалом (по 1 чайной ложке) и нанести на очищенное лицо. Смесь накладывается щедро, толстым слоем и держится 20 минут. Смываются такие маски обычной теплой водой.

Крем от купероза

Необходимо взять свой обычный дневной крем и добавить в него растолченную таблетку аскорутина – в составе этого лекарственного препарата содержатся витамины Р и С.

Использовать готовый крем против купероза нужно в обычном режиме – наносить на очищенное лицо по утрам.

Компресс при куперозе

Заварить ромашку аптечную в пропорции 200 мл крутого кипятка и столовая ложка сырья. Затем смочить в горячем отваре салфетку и приложить к очищенной коже лица.

Время проведения процедуры – 10-15 минут, до полного остывания салфетки.

Таких прикладываний в день должно быть минимум 2 – утром и вечером перед сном.

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Обратите внимание: если в анамнезе имеются заболевания кожи, то нужно перед применением средств для лечения купероза в домашних условиях получить консультацию у дерматолога. Если какое-то растение используется впервые, то сначала нужно провести аллерготест – многие из указанных трав/цветков способны вызвать сильную аллергическую реакцию. Лечение купероза всегда длительное, но чтобы ускорить процесс можно прибегнуть к сочетанию всех рекомендованных процедур.опубликовано econet.ru.

Автор Яна Цыганкова

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