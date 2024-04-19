Куркумин – один из самых мощных противовоспалительных препаратов в природе

Куркумин, активный ингредиент специи куркумы. После приема куркумина в течение восьми недель, у людей с метаболическим синдромом снизился уровень воспаления и уровень сахара в крови.

Метаболический синдром – это термин для описания целого ряда симптомов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и других хронических заболеваний. К этим симптомам относятся жир на талии, высокое артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень ЛПВП холестерина, а также высокий уровень триглицеридов. Хотя, на первый взгляд, между этими симптомами нет ничего общего.

Куркумин против воспаления

Ежедневный прием куркумина снижает воспаление и уровень сахара в крови у людей

Куркумин: свыше 150 терапевтических свойств

Если вы хотите попробовать одну из трав… Попробуйте Куркумин

Употребление куркумы столь же полезно?

Устойчивость к инсулину тоже играет роль в появлении метаболического синдрома

Тем не менее, есть кое-что, что их всех объединяет, как объединяет оно метаболический синдром и связанные с ним сердечные заболевания... и это – воспаление. Хроническое воспаление связано с метаболическим синдромом, как отмечают исследователи в одном журнале:

«Очевидно, что воспалительное состояние, связанное с ожирением и избыточной массой тела, играет важную роль в этиологии метаболического синдрома и в значительной степени способствует развитию соответствующих патологических результатов»

Логично, что куркумин - одно из самых мощных противовоспалительных средств в природе - также поможет снизить воспаление у людей с таким расстройством.

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Ежедневный прием куркумина снижает воспаление и уровень сахара в крови у людей

Исследователи включили 117 человек с диагнозом «метаболический синдром» в исследование, посвященное изучению влияния куркумина на воспаление. Куркумин – это действующее вещество куркумы, специи карри желтого цвета. Одна половина участников принимала один грамм порошка куркумина ежедневно в течение восьми недель, в то время как другая половина получала таблетки плацебо.

В конце исследования, у участников, которые получали куркумин, в крови были отмечены более низкие уровни трех маркеров воспаления, включая С-реактивный белок (СРБ), а также снижения уровня сахара в крови натощак и гемоглобина A1c (показатель долгосрочного уровня сахара в крови).

Для сравнения, по истечению восьми недель у участников из группы плацебо были отмечены более высокий уровень сахара в крови и увеличение воспаления. По итогам оценки восьми предыдущих исследований, также было подтверждено, что куркумин приводит к снижению уровня СРБ.

Они пришли к выводу, что краткосрочный прием добавок с биодоступным куркумином существенно улучшает окислительный и воспалительный статус у людей с метаболическим синдромом и может считаться «натуральным, безопасным и эффективным средством, понижающим СРБ».

Куркумин: свыше 150 терапевтических свойств

Исследователи ранее изучали потенциальную роль куркумина при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и повреждениях при инсульте. Он может также способствовать укреплению здоровья мозга в целом, благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам - тем же, которые являются перспективными при метаболическом синдроме.

Куркумин проявляет более 150 потенциально терапевтических эффектов, в том числе, обладает мощными противораковыми свойствами. Куркумин также способен пересекать гематоэнцефалический барьер – это одна из причин, по которой он считается перспективным нейропротекторным средством при широком диапазоне неврологических расстройств.

Одним из путей, которым достигается такой эффект, является, как и у витамина D, модулирование большого количества генов. Предыдущие исследования также показали, что куркумин действует, проникая в мембрану клеток, изменяя ее физические свойства и упорядочивая ее.

Что касается его противовоспалительных свойств, куркумин может подавлять как активность, так и синтез циклооксигеназы-2 (COX2) и 5-липоксигеназы (5-LOX), а также других ферментов, вовлеченных в процесс воспаления.

Исследование 2006 г. также установило, что экстракт куркумы, состоящий из куркуминоидов (куркумин – это наиболее изученный куркуминоид), блокирует воспалительные процессы, эффективно предотвращая активацию белка, который вызывает отек и боль.

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Если вы хотите попробовать одну из трав… Попробуйте Куркумин

Куркума вполне может быть одной из самых полезных трав на планете, а в Индии ее часто называют «специей жизни». Куркумин в куркуме обладает способностью модулировать активность и экспрессию генов, как уничтожая раковые клетки, так и содействуя работе здоровых клеток.

Он также поддерживает анти-ангиогенез, то есть помогает предотвратить развитие дополнительного кровоснабжения, необходимого для роста раковых клеток. Куркумин, оказывается, является универсально полезным практически при любом виде рака.

Поддержка уровня здорового холестерина

Предотвращение окисления липопротеинов низкой плотности

Подавление агрегации тромбоцитов

Подавление тромбоза и инфаркта миокарда

Подавление симптомов, связанных с диабетом 2 типа

Подавление симптомов ревматоидного артрита

Подавление симптомов рассеянного склероза

Подавление симптомов болезни Альцгеймера

Подавление репликации ВИЧ

Подавление образования опухолей

Ускорение заживления ран

Защита печени от повреждений

Увеличение секреции желчи

Защита от катаракты

Защита от легочной токсичности и фиброза

Исследование, опубликованное в «Отчете о натуральных продуктах» за 2011 год, еще более проясняет, почему куркумин полезен при целом ряде состояний, которые составляют метаболический синдром, описывая лечебное применение куркумина при широком спектре заболеваний, в том числе:

Заболевания легких и печени

Неврологические заболевания

Болезни обмена веществ

Аутоиммунные заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания

Воспалительные заболевания

Употребление куркумы столь же полезно?

Куркума – прекрасная пряность с теплым, землистым, перечным вкусом. В восточной культурной традиции, в том числе, в традиционной китайской медицине и Аюрведе, куркума ценится за свои лечебные свойства и аромат уже более 5000 лет.

Это та специя, которую я рекомендую держать в кухне постоянно, ведь она прекрасно сочетается с томатными соусами, супами, тушеными блюдами, листовой зеленью, жареным картофелем, цветной капустой и другими овощами и даже яйцами.

Высококачественный порошок куркумы вместо порошка карри даст вам больше активного куркумина, но, если вам нужен его лечебный эффект, то лучше принимать добавки.

Ту дозу куркумина, которую применяли в ходе научных исследований, с одной лишь пищей получить трудно. В приведенном исследовании куркумин использовали в дозировке один грамм, хотя типичная противораковая доза составляет до трех грамм экстракта биодоступного куркумина три-четыре раза в день, что трудно достичь, употребляя обычный порошок куркумина. В самом корне куркумы концентрация куркумина составляет лишь около 3 процентов.

Одним из способов увеличения всасывания куркумы является приготовление микроэмульсии – смешайте столовую ложку порошка куркумина с 1-2 яичными желтками и одной-двумя чайными ложками растопленного кокосового масла. Затем, с помощью ручного блендера на высокой скорости, взбейте смесь до получения эмульсии.

Другой способ увеличить поглощение – добавить столовую ложку порошка куркумина в литр кипящей воды. Вода должна бурлить при добавлении порошка – иначе вы не добьетесь нужного эффекта, как и если добавить куркумин в воду комнатной температуры и нагревать их вместе. Пусть покипит 10 минут – у вас получится 12% -ный раствор, который можно пить сразу же, как только он остынет. Со временем, куркумин постепенно выпадет из раствора - через шесть часов он станет уже 6% -ным, поэтому лучше всего выпить воду в течение четырех часов.

Куркумин – очень действенный желтый пигмент, который может навсегда изменить цвет вашей кухни, если не проявить осторожность. Во избежание «синдрома желтой кухни», я рекомендую вам выполнять все смешивания под вытяжкой плиты, чтобы порошок не попал в кухню.

В качестве альтернативы, гораздо легче принять куркумин в виде добавок – только убедитесь, что это высококачественный бренд, предназначенный для увеличения биологической доступности. И поищите экстракт куркумы, в котором, по меньшей мере, 95% куркуминоидов. Просто помните, что это встречается относительно редко и их трудно найти.

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Устойчивость к инсулину тоже играет роль в появлении метаболического синдрома

Если у Вас метаболический синдром, вы, скорее всего, резистентны к инсулину. По словам д-ра Роберта Люстига, профессор детской эндокринологии в Университете Калифорнии, Сан-Франциско, в каком бы органе не развилась инсулинорезистентность, все закончится тем, что в нем возникнет собственное хроническое заболевание обмена веществ. Например, если у вас резистентность к инсулину в печени, то, в конечном итоге, у вас разовьется диабет 2 типа.

Если у вас резистентность к инсулину в мозге, то, в конечном итоге, у вас разовьется болезнь Альцгеймера. Инсулинорезистентность почек приводит к хронической почечной недостаточности, и так далее. Все эти заболевания являются инсулинорезистентными состояниями. Вопрос заключается в том, что же вызывает резистентность к инсулину, в первую очередь?

«Есть некоторые очень интересные новые данные, которые показывают, что если вы перегружаете митохондрии – это фабрики по сжиганию энергии внутри клеток, в любом органе, у вас, в конечном итоге, возникнут симптомы различных форм хронического метаболического заболевания», - говорит д-р Люстиг. «Химическим веществом, более всего перегружающим митохондрии, являются транс-жиры. А вторым таким веществом является сахар. Именно транс-жиры и сахар в значительной степени характеризуют рацион из обработанных продуктов».

Избыток сахара в рационе, особенно фруктозы, которая оказывает неблагоприятное воздействие на все метаболические гормоны, приводит к высоким показателям резистентности к инсулину в США. Поэтому очень важно следить за количеством фруктозы в вашем рационе, чтобы оно не превышало 25 граммов в день, а, если у вас метаболический синдром – то не более 15 граммов в день.

Проще говоря, нужно избавиться от обработанных пищевых продуктов в рационе и сосредоточиться на настоящей пище (что, кстати, поможет снизить уровень хронического воспаления). Чередующееся голодание может быть еще одним способом решения проблемы резистентности к инсулину, как и занятия спортом.

Занятия физической нагрузкой имеют решающее значение в борьбе с метаболическим синдромом, потому что они увеличивают мышечную массу, а это увеличивает митохондрии, что, в свою очередь, повышает чувствительность к инсулину. Также очень важно оптимизировать кишечную флору, в идеале, употребляя в пищу традиционно ферментированные продукты.

Помните, что обработанные продукты питания в целом имеют тенденцию разрушать здоровую микрофлору, так что если вы перейдете на рацион питания из цельных продуктов с низким содержанием сахара, вы автоматически укрепите и здоровье кишечника.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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