Лечебные упражнения при хроническом ГАСТРИТЕ

Лечебная гимнастика от Александра Елисеева, которая поможет при гастрите, а также поможет смягчить боль и расстройство в работе пищеварительного тракта.

В этой статье вы узнаете простые упражнения, которые помогут при хроническом гастрите, помогают отводу газов из кишечника, снимают запоры, устраняют боли в животе и в спине, вызванные нарушениями в работе кишечника. А также данные упражнения регулируют работу желудка, оказывают лечебный эффект на всю пищеварительную систему, отводит газы, стимулирует работу почек.

Упражнения при гастрите и нарушениях в работе пищеварительного тракта

упражнение 1

упражнение 2

упражнение 3

упражнение 4

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Упражнение 1

Упражнение смягчает боли и расстройства в работе пищеварительного тракта, в частности нормализует работу кишечника, выделение желудочного сока, желчеотделение.

В терапевтической практике данная техника применяется в лечении хронического гастрита, язвенной болезни, холецистита, при запорах и диспепсии, для усиления желчеотделения.

Примите исходное положение:

лягте на спину,

смотрите вверх прямо перед собой,

руки положите вдоль туловища,

ноги вместе.

Техника выполнения:

расслабьте мышцы тела;

сделайте медленный, спокойный вдох через нос, а затем медленный и спокойный выдох через нос;

теперь задержите дыхание (пауза после выдоха);

внимание сосредоточьте на брюшной полости и втяните живот — в центре живота образуется впадина;

представьте, как во впадине пульсирует теплый золотистый свет;

оставайтесь в таком положении, пока не почувствуете, что больше задерживать дыхание не можете;

расслабьте мышцы живота и, делая очень медленный, но неглубокий вдох через нос, примите исходное положение.

Во время выполнения упражнения следите за тем, чтобы не передерживать дыхание, задерживать его после выдоха настолько, чтобы во время возвращения в исходное положение не вдохнуть резко большой объем воздуха носом и тем более ртом.

Периодичность выполнения: упражнение выполняется подряд только 2 раза.

Упражнение 2

Особая ценность данного упражнения в мощном воздействии на все внутренние органы, оно помогает справиться с диспепсией, запорами, регулирует отделение желчи, а при заболевании легких — мокроты. Упражнение укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на животе и пояснице. Кроме всего перечисленного выше, упражнение улучшает состояние позвоночника, развивая его гибкость и подвижность.

В терапевтической практике данная техника применяется при хроническом гастрите, заболеваниях поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника.

Противопоказания: при пояснично-крестцовом радикулите и смещении позвонков.

Примите исходное положение:

лягте на спину, смотрите прямо перед собой,

руки вытяните вдоль туловища, ладони положите на пол,

носки и пятки ног вместе.

Динамическая фаза состоит из трех последовательных и медленных, непрерывных движений.

Техника выполнения:

на вдохе поднимите руки вверх и заложите их за голову;

на 3 секунды задержите дыхание;

максимально расслабьте мышцы рук и начинайте поднимать руки вверх и вперед (голова должна находиться между рук) и, когда они приблизятся к бедрам, приподнимите верхнюю часть корпуса: голова, плечи, верхняя часть спины;

сядьте и наклонитесь вперед так, чтобы грудь и голова легли на ноги, а руками обхватите щиколотки (можно большие пальцы ног), тело напоминает складной нож;

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втяните живот, чтобы увеличить наклон, и задержите дыхание, насколько сможете, расслабьте все мышцы тела;

концентрируйте внимание на внутренних органах: желудке, поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, селезенке, кишечнике, почках, мысленно поглаживайте их;

затем одновременно с медленным, спокойным вдохом через нос плавно поднимите туловище, голову и руки вверх и назад (голова все время находится между руками) и вернитесь в исходное положение.

Периодичность выполнения:

в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз,

в следующие 10 дней — 2 раза,

в третью декаду — 3 раза.

Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.

Упражнение 3

Упражнение помогает отводу газов из кишечника, снимает запоры, устраняет боли в животе и в спине, вызванные нарушениями в работе кишечника. Помимо этого, данная лечебная поза укрепляет мышцы живота, уменьшает жировые отложения на передней брюшной стенке.

В терапевтической практике данная техника применяется в лечении хронического гастрита, при дисфункциях печени и желчного пузыря.

Примите исходное положение:

лягте на спину,

руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе,

смотрите прямо перед собой.

Техника выполнения:

сделайте спокойный медленный вдох через нос, выпячивая при этом живот;

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задержите дыхание и поднимите правую ногу вверх, согните ее в колене;

обхватите голень обеими руками и плотно прижмите бедро к животу, оставайтесь в этом положении несколько секунд;

опустите руки — вдоль туловища, ладонями вниз;

ногу выпрямите в коленном суставе и (пальцы ног не вытягивайте) одновременно с выдохом через нос опустите ногу в исходное положение;

то же проделать левой ногой;

проделать упражнение обеими ногами вместе.

Периодичность выполнения:

в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз,

в следующие 10 дней — 2 раза,

в третью декаду — 3 раза.

Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.

Упражнение 4

Упражнение регулирует работу желудка, оказывает лечебный эффект на всю пищеварительную систему, отводит газы, стимулирует работу почек. Кроме этого укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на передней брюшной стенке.

В терапевтической практике рекомендуется при лечении хронического гастрита, запоров.

Примите исходное положение:

лягте на спину,

руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе,

смотрите прямо перед собой. Дышите через нос, неглубоко, произвольно. Техника выполнения:

I этап (в быстром темпе)

прямую левую ногу быстро поднимите вертикально вверх,

так же быстро опустите ногу,

правая нога лежит на полу, в колене не сгибать,

концентрируйте внимание на органах брюшной полости,

представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.

II этап (в быстром темпе)

прямую правую ногу быстро поднимите вертикально вверх,

так же быстро опустите ногу,

левая нога лежит на полу, в колене не сгибать,

концентрируйте внимание на органах брюшной полости,

представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.

III этап (в медленном темпе)

обе прямые ноги поднимите вертикально вверх, опустите ноги, колени не сгибать,

представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.

Периодичность выполнения:

в первые 10 дней упражнение выполняйте пять раз,

в следующие 10 дней — 2 раза,

в третью декаду — 3 раза.

Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.опубликовано econet

Александр Елисеев "Хронический гастрит. Что делать?"

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