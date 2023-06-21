Лечение халязиона натуральными средствами

Халязион можно определить как небольшой комок, который возникает на внешней стороне века. Халязион не является образованием или опухолью и не вызывает постоянных изменений в зрении. Это очень распространенная проблема, которая обычно проходит без хирургического вмешательства.

Причиной халязиона может быть закупоренная сальная железа. Сам «шарик» может быть мягким и заполненным жидкостью или более твердым. Халязион также называют мейбомиевой кистой, конъюнктивальной гранулемой. Часто его путают с внутренним или внешним ячменем. Внутренний тип - инфекция мейбомиевой железы, в то время как внешний тип - инфекция в области фолликула ресницы и потовой железы.

Симптомы Халязиона:

• постепенный отек

• светочувствительность

• комок на нижних или верхних веках, медленно увеличивающийся в размерах

• легкое раздражение или нарыв

• затуманенное или заблокированное зрение, особенно если размер халязиона достаточно большой, чтобы давить на глазное яблоко

Важно проконсультироваться с врачом, если вы думаете, что у вас есть халязион.

Домашние средства от халязиона

Если у вас диагностирован халязион, вы можете попробовать следующие легкие и простые домашние средства.

Молоко

Еще одним домашним средством для лечения халязиона, которое нельзя пропустить, является молоко. Молоко обладает успокаивающим эффектом, который помогает справиться с отеком и болью, возникающими в результате этой кисты.

Использование:

Вы можете использовать холодное молоко, чтобы протирать глаза. Если вы используете выпаренное молоко, результаты могут быть очень быстрыми. Другая альтернатива - опустить ломтик хлеба в теплое молоко и поместить его на халязион примерно на 10 минут, чтобы «разбить» халязион и помочь выйти гною. Используйте ватный тампон для очистки кисты и нанесите антисептическую мазь на пораженный участок.

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Алоэ Вера

Это еще одно эффективное лечение для кисты халязиона. Алоэ Вера обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают снять отечность, покраснение и воспаление. Кроме того, алоэ вера обладает антибактериальными свойствами для лечения инфекции.

Использование:

Есть два способа использовать Алоэ Вера для лечения кист. Во-первых, вы можете нанести свежий гель алоэ вера непосредственно на кисту. Оставьте на 15 минут, затем смойте теплой водой. Повторите процедуру несколько раз в день в течение недели.

Лито замочите ватный диск в геле Алоэ Вера на 5 минут. Приложите к кисте на 20 минут. Повторяйте каждые два часа ежедневно в течение недели.

Листья мяты

Листья мяты содержат жаропонижающие и антисептические свойства, что делает их одними из лучших домашних средств для лечения кист халязиона. Использование листьев мяты помогает успокоить болезненность и припухлость, вызванную кистой. Листья мяты также помогают бороться с зудом и инфекциями. Кроме того, ощущение прохлады листьев мяты помогает справиться как с раздражением, так и с царапинами. Противовоспалительные свойства листьев мяты помогают убрать отеки.

Использование:

Разомните пучок листьев мяты, а затем наложить на пораженные участки. Оставьте на пять минут. Смойте прохладной водой.

Касторовое масло

Касторовое масло содержит большое количество противовоспалительных свойств. Оно помогает уменьшить боль и воспаление, происходящее от кист халязиона. Вы легко можете использовать его для лечения кисты в домашних условиях.

Использование:

Нанесите теплый компресс на пораженное веко на 5 минут. После этого нанесите немного касторового масла на кисту, используя ватный тампон. Повторяйте процедуру два раза в день в течение недели или двух, чтобы полностью избавится от кисты.

Другой метод лечения с использованием касторового масла заключается в приготовлении густой пасты с использованием 1/2 чайной ложки порошка куркумы с достаточным количеством касторового масла. Промойте кисту теплой водой, прежде чем наносить эту пасту. Оставьте пасту на кисте примерно на 15 минут, а затем смойте теплой водой. Повторите процесс по крайней мере три раза в день, пока вы полностью не избавитесь от неё.

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Теплый компресс

Теплый компресс считается одним из самых полезных и эффективных домашних средств для лечения кист халязиона. Тепло усиливает дренаж железа и улучшает кровообращение в пораженной области. Кроме того, теплый компресс также помогает уменьшить отечность и боль.

Использование:

Опустите мягкую ткань в горячую воду, а затем удалите излишки воды. Поместите эту теплую ткань на кисту на 5 минут. Повторяйте не менее 3 раз в день в течение двух недель, чтобы полностью избавиться от проблемы.

Зеленый чай в пакетиках

Использование зеленых пакетиков чая также очень популярно для лечения кист халязиона. Зеленый чай также помогает уменьшить воспаление и боль, вызванные этой проблемой. Это средство также уменьшает размер кисты. А все благодаря удивительным противовоспалительным свойствам зеленого чая. Кроме того, зеленый чайтакже содержит дубильную кислоту, которая помогает избежать инфекций.

Использование:

Заварите зеленый чай в пакетиках в теплой воде не менее 5 минут. После этого достаньте чайный пакетик и отожмите лишнюю воду. Поместите влажный пакетик чая в область, пораженную кистой, примерно на 10 минут. Выполняйте эту процедуру 5-6 раз в день или каждые три часа, чтобы получить желаемый эффект. опубликовано econet

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