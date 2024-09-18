Лечение простаты: 4 эффективных упражнений

Специалисты по восточной медицине предлагают уникальную методику лечения простаты, не подразумевающую прием медикаментозных препаратов и тем более хирургическое вмешательство. Устранить проблему помогут простые упражнения.

Прежде чем заняться лечением простаты с помощью физических упражнений, необходимо ознакомиться с противопоказаниями. Данная методика не подходит тем, кто страдает от сильной боли в области предстательной железы, инфекционными либо венерическими болезнями.

Комплекс упражнений для простаты

1. Лягте на спину, согните ноги и замкните руки за головой. Сделайте десять быстрых вдохов животом, а после двадцать раз переместите таз вправо и влево, разминая копчик. После гимнастики вы должны почувствовать тепло в пояснице, при необходимости повторите процедуру еще раз.

2. Сядьте на стул лицом к спинке, охватите ее руками и начинайте делать круговые движения тазом. Не спешите, дышите полной грудью и на вдохе «втягивайте» задний проход. Упражнение следует повторить пятнадцать раз.

3. Встаньте около стены на небольшом расстоянии, обопритесь о ее поверхность пальцами и, не отрывая ног от пола, покачивайтесь из стороны в сторону, дышите при этом спокойно. Продолжительность упражнения – пять минут.

4. Лежа на животе согните руки так, чтобы ладони опирались о поверхность пола, при этом локти должны быть подняты вверх, а ладони находиться на линии подмышечных впадин. Выпрямите и сомкните ноги, вытяните носки. На вдохе начинайте не спеша поднимать голову, опираясь на ладони, приподнимая плечи и прогибая спину, не отрывая при этом весь корпус от пола (начиная от лобка до груди). На несколько секунд задержите дыхание и опрокиньте голову назад. На вдохе постарайтесь расслабить все мышцы.

Не менее эффективным упражнением, которое можно выполнять где угодно является «втягивание» на вдохе заднего прохода. Выполнять такое упражнение можно в любом положении и желательно не менее ста двадцати раз в день.

Помните, что двигательная активность – это лучшее лекарство при любом недуге, но перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.опубликовано econet

https://econet.ru/articles/stoyka-v-obratnoy-planke-vse-o-polze-dlya-figury

Благодаря всего лишь одному упражнению можно устранить лишний вес, скорректировать осанку, а также избавиться от болевых ощущений в области поясницы.

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