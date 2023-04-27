Легендарная энергетическая гимнастика по Норбекову

Медицинские специалисты отмечают резкое «омоложение» заболеваний позвоночника. Это связано с современным образом жизни — сидячей работой, недостатком двигательной активности, хроническими изменениями или воспалениями органов, которые находятся рядом с позвоночником. Среди множества способов лечения, особый интерес вызывает гимнастика Мирзакарима Норбекова.
Нетрадиционная методика представляет собой восстановления здоровья организма, путем подключения скрытых возможностей человека, перемены отношения к себе и окружающему миру. Академик Норбеков убежден, что ее основа в правильном подходе к выполнению. Главное – это нужное эмоциональное настроение, с которым следует выполнять упражнения, и тогда, успех обеспечен!
Гимнастика состоит их трех частей, каждая их которых имеет важное значение:
1. Делайте наклоны подбородка вперед, по направлению к груди. Вначале без особого напряжения, подбородок должен скользить плавно. Затем осторожно усиливайте напряженность, по очереди чередовать с расслаблениями.
2. Отклоняйте голову, устремляясь подбородком вверх. Необходимо тянуться, поочередно применяя напряженность и расслабление. Затем поочередно выполняйте наклоны в стороны, пытаясь дотронуться краем уха до плеч. При этом необходимо следить, чтобы плечо оставалось без движения.
3. Отклоните голову, направляя подбородок вверх. Поворачивайте голову, разворачиваясь вправо-влево. Это упражнение делается легко, плавно, без усилия.
4. Выполняйте, аналогично предыдущему, только подбородок направляйте к груди. Делаем скрутку для шеи. Вначале взгляд движется в одну сторону, и медленно поворачивайте голову в эту же сторону, точно такое же движение делайте для противоположной стороны.
5. Завершение. Выполняйте круговые скольжения головы. Делайте медленные аккуратные движения, по несколько раз в каждую сторону.
1.Сведите ладони впереди «замком». Подбородок прижимайте к грудной клетке. Направляйте плечи вперед, как бы пытаясь сомкнуть их. Движения не затрагивают поясницу, спину держим прямой. Важно не задерживать дыхание. Делайте такие же движения, только ладони смыкайте сзади. Плечами двигайте назад, устремляя их, друг к другу.
2. Двигайте плечами, чередуя кверху вниз (одно плечо идет вверх, другое в это время вниз). Напряженные движения попеременно с расслабленными. Помните о позитивном настроении!
3. Опускайте руки и тянитесь к полу, тазовую область в это время, слегка подтягивайте кверху. Спину держите прямо. Потянитесь, зафиксируйте это положение. Затем тянитесь плечами вверх, старайтесь приподнять их повыше.
4. Вращения плечами вперед и назад
5. Вращения плечами по максимальной амплитуде
1.Ноги слегка расставлены, колени немного согнуты. Тазовую область направляем вверх. Для этого упражнения необходимо туловищу оставаться без движения. Выполняйте растягивающие пружинистые движения, приподнимая копчик вверх.
2. Прогибайте спину назад до чувства небольшой напряженности, представляя, что тяните копчик к голове. Поочередно расслабляйтесь и напрягайтесь.
3. Аналогично попытайтесь прогнуть спину в другую сторону, чередуйте напряженность и полную расслабленность.
4. Аналогично упражнению 1 тяните копчик к голове, но теперь, немного сгибая колени.
5. Совершайте плавные круговые повороты тазом влево, затем вправо, по очереди, как будто танцуя.
6. Поднимайте руку кверху, стремясь потянуться насколько возможно. Продолжайте движения другой рукой. Пятки не отрываются от поверхности.
1.Выполняйте повороты вправо влево, так же начиная двигать взгляд, постепенно подключаем туловище полностью, теперь задействуем тазовую область и ноги.
2. Поместить ладони на предплечье, корпус наклоняйте влево. Затем проделайте поворот до конца. Глаза смотрят в потолок. Теперь, это же движение делайте вправо.
3. Повторить 1 упр., с усложнением. Отклоните спину и положите ладони на плечи. Заканчивайте повороты на тазовой области. Ноги находятся без движения.
Как и многие лечебные процедуры, нетрадиционные упражнения имеют ряд противопоказаний. Гимнастика не рекомендуется следующим группам людей:
Если есть жалобы на здоровье, перед началом занятий необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.опубликовано econet
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