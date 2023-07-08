«Ленивый глаз»: Упражнение, которое поможет вернуть остроту зрения

В офтальмологии есть профессиональное словосочетание «ЛЕНИВЫЙ ГЛАЗ» (иначе – амблиопия). Данный недуг выражается в том, что один глаз бывает почти не задействован в зрительных процессах. Кого можно причислить к зоне риска этого заболевания?
При офтальмологическом заболевании амблиопия («ленивый глаз») возможно внезапное снижение качества зрения. Обычно плохо начинает видеть один глаз. Реально и развитие двусторонней амблиопии, когда «ленивыми» становятся оба глаза, но подобные случаи в практике встречаются редко. Возникнуть недуг может и в юном, и в более зрелом возрасте.
Это случается тогда, когда глаза воспринимают картинку, но зрительный центр головного мозга не в состоянии соединить изображение в единое целое.
Существуют пациенты, у которых шанс прогрессирования амблиопии намного выше. Это могут быть:
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Располагая информацией о заболевании под названием «ленивый глаз», полезно знать его симптомы.
Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа амблиопии, но, при наличии описанных выше проявлений, целесообразно записаться на прием к офтальмологу.
Амблиопия требует внимания специалиста. Можно ли вернуть остроту зрения? Можно. Но при условии качественного обследования и определения факторов болезни.
Лечение «ленивого глаза» предусматривает несколько вариантов. Существуют специально разработанные упражнения, которые дают шанс восстановить здоровье глаз.
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Предлагаем одно из таких упражнений под названием «пиратский глаз».
Необходимо приготовить повязку на один глаз или взять ненужные очки без стекол, закрыв одно отверстие, к примеру, плотной бумагой.
Как проводить занятия? Надеть повязку (очки) по очереди на левый и правый глаз и выполнять обычные домашние действия. Целесообразно начинать с десяти минут в день, плавно продляя время до трех-четырех часов.
Данное упражнение рекомендуется выполнять не только страдающим амблиопией, а и тем, у кого нет проблем со зрением. Это является хорошей профилактикой для сохранения зрения.
«Ленивый глаз» проще вылечить в детском возрасте. Но грамотное лечение и систематические занятия дома помогут вернуть острое зрение и взрослым тоже.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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