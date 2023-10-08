Ленивый желчный, ленивая щитовидка

Почему специалисты утверждают: «ленивый желчный пузырь - ленивая щитовидная железа»? Дело в том, что желчеотток и состояние щитовидной железы зависят от уровня жирорастворимых витаминов. Поэтому важно обратить внимание на поступление витамина А в организм.

Организм человека представляет собой сложную систему, в которой все компоненты так или иначе взаимосвязаны и взаимозависимы. Недостаточное поступление определенных веществ и микроэлементов может проявляться в виде целого ряда дисфункций. Например, дефицитный статус жирорастворимого витамина А грозит сказаться на функциях желчного пузыря и щитовидной железы.

Связь гипотиреоза и желчеоттока

Функции желчи в организме

Желчь – это фундамент детоксикации организма. Она выделенная печенью и хранится в желчном пузыре между приемами пищи.

Желчные кислоты в составе этой субстанции необходимы для пищеварения, усвоения жиров/жирорастворимых витаминов, белков, крахмалов. Желчь регулирует баланс микробиома в кишечнике, уничтожает патогенные организмы, проникшие в систему желудочно-кишечного тракта, поощряет перистальтику.

Гипотиреоз имеет неспецифичные симптомы

Гипотиреоз поражает представителей любого социального положения и пола. Но у женщин заболевание диагностируется в 5 раз чаще.

Гормоны щитовидки работают в регулировке обменных процессов организма, активируют функции важных систем организма (например, нервной, кардио-сосудистой, иммунной защиты). Отклонения в работе щитовидки негативно отражается на росте и развитии, работе надпочечников, грудных и половых желез. Гипотиреоз развивается незаметно, его сложно диагностировать потому, что клинические признаки заболевания неспецифичны. Симптоматика гипотиреоза подходит для многих недугов. Частенько ее списывают на переутомление, чрезмерную нагрузку.

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Какова связь гипотиреоза и желчеоттока?

Это довольно распространенная проблема, которая на первый взгляд не обнаруживает связи: «ленивый желчный - ленивая щитовидная железа». Но на фоне гипотиреоза мы можем увидеть гипотонию желчного пузыря. То есть, замедление работы желчного пузыря и продвижения желчи.

Состояние и функции и желчного пузыря, и щитовидки в большой мере зависят от жирорастворимых витаминов. Поэтому имеет смысл обратить внимание на содержание витамина А. При его дефиците будет страдать и щитовидка, и желчный. И может проявиться склонность как к гипотиреозу, так и к образованию камней и полипов в желчном пузыре.опубликовано econet

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