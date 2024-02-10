Лимфодренаж: зачем и как прокачивать лимфу

Лимфатическая система – одна из самых важных в организме человека, от нее во многом зависит безопасность и здоровье, ведь она первой встречает патогенные микробы и противостоит им. Лимфосистема берет свое начало с мельчайших капилляров в межклеточной жидкости, а затем, по сосудам лимфатическая жидкость доходит до кровеносной системы.

Кроме воды, в лимфатической жидкости имеются белки. При нормальной работе лимфатической системы, они не оказывают негативное влияние, но когда ток лимфы замедляется, концентрация белков увеличивается. А так как белки обладают свойством притягивать молекулы воды, то создают отечность.

Визуально такие отеки часто не видны, но между ними образуются складки, морщины и борозды. Поэтому после лимфодренажных процедур заметно разглаживаются морщины, уменьшаются носогубные складки и мешки под глазами. Отеки лимфы на теле, проявляются целлюлитом, холкой на спине, галифе на бедрах. А в тяжелой стадии лимфатических отеков может возникнуть слоновость.

Капилляры лимфосистемы работают не только над удалением жидкости, в нее поступают все «отходы» жизнедеятельности клеток, продукты распада и токсические вещества. Они попадают в лимфу, там собираются и переправляются через кровоток в печень и почки для утилизации. Кроме этого, в межклеточной жидкости постоянно образуются атипичные клетки, которые распознает и уничтожает лимфосистема, не давая им переродиться в раковые.

Здоровая лимфосистема – главное оружие против раковых опухолей

Плохая работа лимфатической системы и застои лимфы опасны не только отечностью, целлюлитами и опухолями. Клетки организма не могут брать питание и кислород из кровеносных сосудов. Полезные вещества поступают в межклеточную жидкость, а уже потом усваиваются клетками. А при застаивании лимфы, клетки голодают, так как в жидкость попадают вирусы, микробы и другие простейшие, которые система собирает и выводит.

Застойные явления часто отражаются на коже. Они проявляются прыщами, сыпями, фурункулами. Это происходит, потому что лимфосистема пытается вывести избыток ядов через кожу. Обычно так бывает при лимфодренаже. Многие принимают эти высыпания за аллергические реакции, но это процесс очищения организма, и при повторных лимфодренажных процедурах такой бурной реакции уже не будет.

Лимфодренажные прыжки

Это упражнение для профилактики застоя лимфы, его можно легко выполнять в любых условиях. Встаньте прямо, слегка расслабляя колени, можете их немного согнуть. Слегка отрывайте пятки от поверхности, не больше, чем на 1-2 см. Также, можете выполнять подпрыгивания всей стопой, при этом пятка и носок полностью отрываются от пола, только невысоко. Придерживайте грудь. Постепенно доведите число прыжков до ста.

Не рекомендуется делать в случаях:

избыточного веса, повышенного АД, гипертонического криза;

нарушений мозгового кровообращения;

плоскостопия и заболеваний суставов ног;

любых патологий позвоночника;

остеопороза, опущений органов, в том числе и в малом тазу;

грыж и варикоза.

Лимфодренажные наклоны

Наклоны, которые имеются в любых тренировочных программах, необходимо выполнять каждый день, желательно несколько раз и довольно продолжительное время. При выполнении наклона, живот прижимается к спине. В этот время сжимается и опорожняется в грудной проток цистерна, в которой накапливается лимфа из всей нижней половины туловища.

При правильном выполнении, в это время необходимо делать вдох. Тогда, диафрагма расширяется в стороны, и опорожнение усиливается. Когда вы делаете подъем и выдох, происходит прогибание в грудном отделе, и лимфа перемещается по протокам, и опорожняются конечные лимфатические сосуды в подключичные вены.

Такие наклоны не рекомендуются:

при острой боли в спине;

грыже поясничного отдела;

при повышенном артериальном давлении.

Кроме этого, при выполнении могут быть риски при нестабильности и грыжах в шейном отделе позвоночника, поэтому выполнять наклоны следует с особой осторожностью.опубликовано econet

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