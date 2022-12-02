Лимфодренажный массаж век: Стираем усталость с лица!

Есть несложная техника, которую в состоянии освоить каждый. Для процедуры нужно выделить 10-15 минут, желательно утром. Делают его ежедневно на протяжении недели или чуть дольше.

Как правильно выполняется лимфодренажный массаж век при отеках? Сразу стоит заметить, что эта процедура будет полезна не только тем, кто ищет способы, как убрать мешки под глазами, но и тем, кто желает сократить количество и глубину морщинок под глазами. Ведь массаж, улучшающий лимфоток – прекрасный способ решения этих проблем. Так как кожа вокруг глаз очень нежная и ранимая, проводить любые манипуляции с ней нужно очень аккуратно. Вот именно о правильном и последовательном выполнении процедуры в домашних условиях и пойдет речь в статье.

Коротко о причинах отеков

Если по утрам вы часто просыпаетесь с мешками под глазами, то нужно обязательно искать причину их возникновения. Чаще всего это бывает связано с работой сердечно-сосудистой и выделительной систем. Если отеки появляются изредка, то, возможно, они вызваны оставленной на ночь косметикой, чрезмерным увлечением соленостями накануне или слишком долгим сном.

Причину мешков или синяков под глазами обязательно нужно найти. Но в любом случае стоит предпринять утренний комплекс мер, который поможет быстро избавиться от мешков под глазами. Лимфодренажный массаж является его неотъемлемой частью. Он улучшает отток жидкости через лимфатические сосуды и помогает коже сохранить упругость.

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Массаж вокруг глаз – разновидности

Противоотечный массаж глаз бывает двух видов:

Ручной

Аппаратный

И тот и другой, конечно, можно сделать в салоне. Но так как времени, а порой и финансов на посещения косметолога бывает маловато, приходится решать проблему самостоятельно в домашних условиях.

Что касается аппаратного массажа для глаз, то для его выполнения идеально подходит вибромассажер-очки. Помимо положительного воздействия на кожу, этот массажер дает еще и приятный релаксирующий эффект.

Как убрать мешки под глазами с помощью ручного массажа? Есть несложная техника, которую в состоянии освоить каждый. Для процедуры нужно выделить 10-15 минут, желательно утром. Делают его ежедневно на протяжении недели или чуть дольше.

Как правило, за это время состояние нормализуется (если, конечно, причиной не являются очень серьезные проблемы с почками или сердцем). После проведенного курса достаточно поддерживающих процедур один раз в неделю. Вечером также можно делать лимфодренаж, в этом случае он будет хорошей профилактикой против отеков, синяков и морщин.

Как сделать противоотечный массаж век

Чтобы вам было легче освоить технику выполнения лимфодренажного массажа, разберем ее пошагово:

1. Первое, что нужно сделать – это хорошо очистить кожу лица с помощью пенки или геля для умывания. Область вокруг глаз протирают тоником и наносят специальное средство, предназначенное для век. Это может быть крем для глаз, питательная маска, сыворотка или косметическое масло (например, виноградное или миндальное). Если вы наносите крем, который хорошо впитывается в кожу, то через некоторое время для продолжения массажа нанесите его повторно.

2. Массаж глаз выполняют одновременно двумя руками на обоих глазах. С помощью двух пальцев (указательного и среднего) по часовой стрелке делают круговые движения у внешних уголков глаз, то есть у висков.

3. С помощью этих же пальцев делают мягкие надавливания на кожу под глазами в направлении от виска к носу. Повторяют этот прием 3 раза. Затем переходят на верхнее веко и делают такие же надавливания, но в обратном направлении (от внутреннего уголка глаза к внешнему).

4. Следующий прием выполняют подушечками сразу четырех пальцев. В течение нескольких секунд надавливают на нижнее веко, затем также на верхнее.

5. Указательным и средним пальчиками легко постукивают по нижним векам от виска к носу и затем по верхним в обратном направлении.

6. Этот прием можно назвать «перекаты». Средний палец ставят на ребро, развернув ногтем к виску. Не отрывая от кожи, делают перекат пальцем таким образом, чтобы ноготь смотрел уже в сторону носа. Движение направлено по косточке под глазом. Такими перекатами нужно дойти до внутреннего уголка глаза. Повторяют прием 4-5 раз.

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7. Предыдущее массажное движение повторяют в точности для верхнего века. Делают его на области под бровью, но в обратном направлении – от носа к виску.

8. Средним пальцем 10 раз легко надавливают на внешний уголок глаза, затем делают «перекат» вышеописанным способом по нижнему веку. Надавливают 10 раз на внутренний уголок глаза, после этого «перекат» по внешнему веку в сторону виска. Получается круг, который повторяют 8-10 раз.

9. С помощью указательного и среднего пальцев делают легкие движения по круговой глазной мышце, захватывая линию над бровью и верхнюю часть скулы. Направление то же – начинается от виска по нижней линии к носу и продолжается по верхней линии от носа к виску.

10. Последний прием — аккуратное постукивание подушечками пальцев в том же направлении, что и в предыдущих пунктах.

11. После массажа вновь умываются и делают контрастную ванночку. Для этого набирают в ладони холодную воду и держат в ней лицо 8-10 секунд. Затем также в теплой. Повторяют процедуру 10-12 раз.

В завершении наносят на кожу легкую эмульсию для век. Вообще, чтобы получить максимальный эффект и в более короткий срок убрать мешки под глазами, рекомендуется использовать специальные средства.

Как снять отечность со всего лица

Этот приём помогает быстро облегчить состояние.

1. Для его выполнения необходимо согнуть большие пальцы и прижать их средние фаланги плотно к середине лба.

2. Затем пальцы разводят к вискам, как бы отжимая кожу. Далее выпрямленные большие пальцы прижимают к крыльям носа и ведут по скулам в стороны.

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3. Третьим шагом ставят пальцы еще ниже – к уголкам рта и также с усилием ведут в стороны к ушам.

4. Затем ставят согнутые большие пальцы на центр подбородка под нижней губой и ведут к мочкам. То есть все движения делают по традиционным массажным линиям от центра к лимфатическим узлам.

Для такого лимфодренажного массажа глаз используют первый сустав большого пальца. Исходная точка – у внутреннего уголка глаза. Круговое движение идет со средним нажимом по надбровной дуге, затем по косточке под нижним веком. Достаточно повторить все движения 2-4 раза и отечность с лица, действительно, уходит.

Слишком часто пользоваться такой массажной процедурой нежелательно, так как она все-таки делается с усилием, а это не очень полезно для чувствительной кожи лица. Но в качестве эпизодического экспресс-метода очень эффективно.опубликовано econet.ru.

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