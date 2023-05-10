Лишай и Грибок: признаки заболевания и способы лечения

Грибок не пройдет самостоятельно! Все, что необходимо знать о грибковых заболеваниях кожи и ногтей. Какие бывают виды микоза и как необходимо лечить каждый из них.

Грибковые поражения кожи и ног­тей (микозы) встречаются почти у 20% населения (чаще на ногах). Среди всех других кожных заболе­ваний, по сведениям дерматологов, микозы составляют около 30%. Многие уверены, что могут самостоя­тельно распознать ногтевой грибок. Но это не так. Несмотря на то, что большинство изменений ногтей на поверку оказывается грибком, следует учитывать и другую при­роду этих изменений.

Полная информация о грибковых поражениях кожи и ногтей

Виды микозов

Врачи различают три типа грибкового за­болевания ногтей (онихомикоза): нормотрофический, гипертрофический и атрофический.

В первом случае изменяется лишь окраска ногтей. На них появляются пятна и полосы белого или желтого цвета. Но сохраняется блеск и нормальная толщина.

Во втором случае пропадает и блеск. Ноготь постепенно утолщается и деформируется. При ходьбе в ногах появляется боль.

Для третьего типа характерна уже тусклая бурая окраска ногтевой пластины, ее истончение и отторжение от ложа, а обнаженный уча­сток покрывается рыхлыми наслоениями.

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Пути заражения грибком

Вызываются микозы патогенными гриб­ками. Заражение обычно происходит от больного человека или животного, либо бытовым путем: через предметы, бывшие в употреблении у больного. Чаще всего поражается кожа стоп, ладоней и ногти. Причем инфицирование ногтевых пластин (онихомикоз) на ногах происходит главным образом в общественных банях или бассей­нах. Отслаивающиеся зараженные чешуйки кожи больного человека попадают на пол, скамейки, решетки и коврики. В условиях повышенной влажности микроорганизмы долго сохраняются и активно размножа­ются.

Случается и внутри-семейная передача инфекции. Это происходит при пользова­нии общей обувью, полотенцами, мочал­ками или из-за не слишком тщательной обработки ванны после мытья.

Развитию онихомикоза на руках способ­ствуют травмы ногтевых пластин, наруше­ния кровоснабжения конечностей и не­которые заболевания (сахарный диабет, иммуно-дефицитные состояния, болезни крови). Онихомикоз нередко развивается и у лиц, длительно получающих антибакте­риальную, кортикостероидную и иммуно-супрессивную терапию.

Самодиагностика обманет

Многие уверены, что могут самостоя­тельно распознать ногтевой грибок. Но это не так. Несмотря на то, что большинство изменений ногтей на поверку оказывается грибком, следует учитывать и другую при­роду этих изменений. Здесь нужно выде­лить, прежде всего, хроническую травму ногтей, псориаз и экзему. Также изменения ногтей могут возникнуть при некоторых общих болезнях кожи, внутренних инфек­ционных заболеваниях, поражениях нерв­ной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, различного рода интоксикациях, а также дистрофии. Наконец, изменения ногтей могут быть врожденными. И хотя внешне они схожи с грибковым пораже­нием, но таковым не являются.

Грибок не пройдет самостоятельно

Раз начавшись, грибковая инфекция никуда не уйдет, пока грибок не будет уничтожен. Грибки очень живучи и могут месяцами выживать в отпавших кожных че­шуйках. Со временем грибок поражает все части ногтя и переходит на другие ногти или кожу. Грибок ногтей - это источник ин­фекции для заражения других частей тела. Если его не вылечить полностью, из-за сохранившегося очага ин­фекции наступит повторное за­ражение.

Чем страшен грибок

Запущенный грибок - это «во­рота» для инфекционных забо­леваний (например, рожистого воспаления). Кроме того, воз­можна аллергизация организма человека, имеющего грибковую инфекцию, развитие или ухудше­ние течения таких заболеваний, как бронхиальная астма, аллер­гические дерматиты, различные кожные сыпи и реакции. Кроме этого, грибковое поражение ног­тей существенно осложняет тече­ние сахарного диабета.

Стратегия лечения

При онихомикозе надо обязательно при­нимать антигрибковые препараты в соче­тании со средствами местного действия и удалением пораженных ногтей. Перед обработкой больного ногтя специальными мазями, растворами или лаками нужно срезать или спилить пораженный участок. Можно воспользоваться кератолитическим пластырем.

Для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтевых пластин большое значе­ние имеет подбор удобной обуви. Она не должна травмировать или сдавливать ногу. В этом случае не будет и причины для об­острения болезни. После победы над гриб­ком успокаиваться не стоит. Это заболевание подолгу не отпускает свои жертвы.

Кроме медикаментозных препаратов, в борьбе с грибковыми заболеваниями помогает и местное лечение. В народе на­коплено немало эффективных рецептов.

Меры профилактики грибковых заболеваний

При посещении бани, бассейна или пляжа не забывайте надевать резиновые шлепанцы.

Ни в коем случае не пользуйтесь чу­жими полотенцами и мочалками.

Надевать или даже примеривать чужую обувь тоже не рекомендуется.

Перед сном ноги необходимо мыть, а затем протирать насухо.

Микозу подвержены преимущественно люди со слабым иммунитетом, поэтому необходимо постоянно укреплять свое здоровье: употреблять витаминные комплексы, отказаться от употребления спиртных напитков и сигарет, выполнять гимнастику

Народные рецепты при грибковых заболеваниях

ЧЕСНОЧНЫЕ КОМПРЕССЫ. Смешать в равных частях сок чеснока, 90-градусных спирт и ди­стиллированную воду. Полученная смесь - очень сильный антисептик. В ней надо смочить хлопчатобу­мажную салфетку и на пораженное место наложить компресс обычным способом.

ЧЕСНОЧНЫЙ ЧАЙ. Помимо местного лечения следует принимать чесночные препараты и внутрь. Можно приготовить чес­ночный чай, отвар или настойку. Для приготовления чая взять 2-3 зубчика чеснока, размять их и залить стаканом кипятка. Дать настояться 5-7 минут и принимать 3-4 раза в день.

РАСТВОР ПРОПОЛИСА. Места, пораженные грибком, хо­рошо смазывать спиртовым раство­ром прополиса: в 50 мл 30%-ного спирта растворить 10 г прополиса.

МЯТА С СОЛЬЮ. Истолочь листья мяты перечной, смешать их с таким же количе­ством поваренной соли. Смесь положить между пальцами ног примерно на 1 час, после чего ноги ополоснуть прохладной водой и высушить хлопчатобумажной салфеткой. Процедуру повторять до полного излечения.

НАСТОЙКА СИРЕНИ. Взять 10 г цветков сирени обык­новенной, залить 100 мл 70%-го спирта. Настаивать 10-15 суток в темном месте, регулярно встря­хивая. Полученной настойкой про­тирать пораженные грибком места.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СОК. Соком свежего картофеля или ломтиком сырого картофеля масси­ровать пораженные грибком места. Курс лечения -1 месяц. Заметное улучшение наступает уже на 10 день.

При грибковых поражениях кожи при­годится вероника лекарственная: из отвара ее травы принимают ванны или делают примочки, а также пьют настой. Особенно эффективен целебный чай в сборе: по 2 чайные ложки вероники, фиалки трехцветной и череды на 0,5 л кипятка - выпить за день дробными порциями. Впрок заготавливают сок вероники лекарственной, консервируя его равным количеством спирта - тоже для смазывания грибковых поражений кожи.

Надежным фунгицидным и кера-толическим, то есть прижигающим действием обладает льнянка обык­новенная, особенно при грибковых поражениях полости рта. Для промы­ваний используют водный отвар травы: 1-2 ст. ложки льнянки на 1 стакан ки­пятка настоять 2 часа в теплом месте.

Сильным бактерицидным действием, особенно в отношении патогенных грибков, обладает тимьян ползучий - богородская трава. Для обмываний 2 ст. ложки заваривают в 1 стакане ки­пятка, настаивають не меньше 1 часа. Из порошка готовят мазь: 1 часть суше­ной травы на 4 части жировой основы.

Растение черноголовка обладает про­тивогрибковой активностью. Особенно эффективны мази с ее экстрактом при лечении грибковых заболеваний. На­стой травы - 2 чайные ложки на 1 ста­кан кипятка - принимают дробными порциями при грибке на коже.

Стригущий лишай

Считается, что лишай стригущий подстерегает любителей потрепать по холке незнакомую дворняжку. Однако источником заражения может стать не только контакт с животным, но и соприкосновение с больным чело­веком, а также его вещами.

Портрет этого кожного заболевания

Стригущий лишай (трихофития) - это грибковое поражение кожи, возбудите­лями которого являются грибы трихофитоны (отсюда другое название болезни - трихофития). Трихофитоны бывают двух разновидностей: антропофильные (пере­дающиеся только от человека к человеку) и зооантропофильные (передающиеся от животных человеку).

Возбудители стригущего лишая обла­дают очень высокой устойчивостью к фак­торам внешней среды, что позволяет им длительное время сохраняться как в шер­сти больных животных, так и в предметах обихода больного человека (чаще всего это предметы личной гигиены).

Как правило, стригущим лишаем болеют дети, по­сещающие детские коллек­тивы. Заражение происхо­дит при длительном тес­ном контакте с больным человеком, совместном использовании головных уборов, расчесок и т. д.

Осторожно: животные

От животных заражение происходит при непосредственном контакте или через предметы, на которых есть шерсть и ча­стички эпителия больного животного. При такой форме стригущего лишая болезнь протекает тяжелее: у больного может по­выситься температура, увеличиваются лим­фатические узлы, он становится слабым, испытывает сильный зуд и головную боль. На месте пятен лишая образуются глубо­кие рубцы, болезнь и после исчезновения пятен не проходит, и может проявляться рецидивами.

Характерные симптомы лишая

Основное проявление стригущего ли­шая - появление на волосистой части го­ловы одного или нескольких пятен с неров­ными очертаниями, где волосы редеют и обламываются на расстоянии 1-3 мм от корня. Пятно, как правило, розовое, с шелу­шением и беловатыми чешуйками в центре. У мужчин возможно развитие стригущего лишая в области бороды (сикоз) с появле­нием очагов ярко-розового цвета, обламы­ванием волос бороды и усов.

Трихофития (стригущий лишай) может поражать кожу других участков тела с по­явлением очагов бледно-розового цвета, ограниченных по краям небольшим вали­ком.

Стригущий лишай, как правило, со­провождается легким зудом пораженной области.

Поражение ногтей

При стригущем лишае могут поражаться ногти - они становятся тусклыми, мутными, ломкими, толстыми и грубыми, с различ­ными бороздками и вмятинами. Ногти крошатся, приобретают грязно-серый цвет.

Выбор лечения лишая

Лечение должно начинаться немедленно после обнаружения и диагностики и про­ходить под контролем врача. Доктор назна­чает противогрибковые препараты, кото­рые действуют быстро и эффективно. При своевременно начатом лечении стригущий лишай исчезает бесследно, не перетекая в хроническую форму.

Как избежать рубцов

Нужно помнить, что неправильное лече­ние трихофитии приводит к переходу забо­левания в хроническую форму, при кото­рой лечение должно быть гораздо сложнее, причем пятна лишая, даже исчезая, могут образовывать на теле рубцы.

Хроническая форма кожного заболевания лишай

Стригущий лишай опасен тем, что легко может перейти в хроническую форму, и тогда больной становится постоянным источником заражения для всех окружаю­щих людей. При этом лишай проявляется на теле больного в виде проплешин в во­лосистой части головы, розово-синюшных участков отечной кожи без определенных границ, на поверхности могут быть шелу­шение, участки с пузырьками и корочками.

На месте проплешин нет волос, от них оста­ются только черные точки на поверхности кожи. Хронически протекающий стригу­щий лишай сопровождается зудом, который беспокоит больного постоянно. До посещения врача нельзя смазывать лишай йодом или зеленкой, так как это сделает трудной правильную диагностику в клинике. Нужно лишь заклеить очаг лишая широким пластырем. нельзя также принимать ванну или душ

Рекомендации родителям

При появлении у ребенка подозритель­ных высыпаний на коже или волосистой части головы обратитесь к врачу-дермато­логу, ничем предварительно не смазывая очаги поражения, так как это может затруд­нить диагностику заболевания.

так как это может затруд­нить диагностику заболевания. Если у одного из членов семьи лишай, то необходимо соблюдать элементарные правила гигиены (не пользоваться общим с больным полотенцем, не спать в одной кровати, не купаться совместно в одной ванне) и ограничить контакты.

Проводите разъяснительные беседы с детьми - запрещайте им трогать бездом­ных котят и щенков.

Меры профилактики стригушего лишая

Необходимо соблюдать правила лич­ной гигиены, не пользоваться общими полотенцами, расческами, головными убо­рами, мочалками, маникюрными наборами и ножницами.

Перед принятием ванны, надо произ­вести обработку ванны с помощью дез­инфицирующих средств. Мочалки нужно промывать под обильной струей с мылом и хорошо высушивать между использова­ниями.

После мытья следует тщательно просу­шивать тело полотенцем.

После посещения «опасных» обще­ственных мест использовать антифунги-цидное мыло, содержащее такие агенты, как деготь, лавандовое масло, масло чайного дерева, скипидар.

Нельзя использовать чужие полотенца, мыло, белье, резиновые тапочки в банях, бассейнах, раздевалках или на пляжах.

В помещениях, где проживали больные (особенно если это животное), следует вы­мыть все поверхности смесью с гипохлоридным отбеливателем, который убивает споры грибов.

При повышенной потливости надо ча­сто менять одежду, использовать антипер-спиранты и присыпки.

После посещения бассейна, нужно сти­рать купальный.костюм и шапочку в мыль­ной воде, производить постоянный профи­лактический осмотр кожи головы и тела.

Если у домашнего животного обнару­жились участки с поредевшей или выпав­шей шерстью, нужно немедленно обра­титься к ветеринару.

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Народные рецепты

При лишаях дают пить чай из травы фиалки трехцветной, зава­ривая 2 чайные ложки в 1 стакане кипятка - на дневную дозу.

Или же 1 чайную ложку череды, также на 1 стакан кипятка.

2 чайные ложки корней девясила отваривают в 100 мл воды 5 ми­нут, не допуская бурного кипения, дают по 1 ст. ложке при лечении красного плоского лишая, экземы, почесухи. Отваром смазывают и пораженные участки кожи при демодекозе, чесотке.

Благотворно влияет на обменные процессы в кожных покровах сок, выжатый из свежей медовой кашки подмаренника настоящего. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день.

Красный плоский лишай

Термин «красный плоский лишай» ввел в 1860 году австрийский врач Ф. Гебра. Через 9 лет англий­ский дерматолог Е. Вильсон впер­вые описал это заболевание. Но, несмотря на то, что история изу­чения этого заболевания насчиты­вает более 100 лет, единой теории о причинах возникновения красного плоского лишая пока не существует.

Портрет этого кожного заболевания

Красный плоский лишай - это довольно распространенное заболевание кожи, сли­зистых оболочек и ногтей. Красный плос­кий лишай редко может быть острым, чаще встречается подострая и хроническая форма заболевания.

В 20% случаев у больного возникают рецидивы. Опасность красного плоского лишая заключается в способности его эро-зиано-язвенных очагов перерождаться в плоскоклеточный рак.

Признаки заболевания красного плоского лишая

На коже красный плоский лишай харак­теризуется однородной сыпью, состоящей их мелких блестящих красноватых с фи­олетовым отливом узелков с небольшим вдавлением в середине. В случае возник­новения более крупных высыпаний, ста­новится заметным сетчатый рисунок сыпи. Узелки могут встречаться по отдельности, могут располагаться линейно, собираться в бляшки или кольца.

Сыпь при красном плоском лишае иногда сопровождается сильным зудом, а после исчезновения па­пул возникает гиперпигментация поражён­ных мест.

Излюбленные места обитания красного плоского лишая - сгибательные поверхности суставов, предплечья, перед­ние поверхности голеней, область крестца.

На слизистых часто красный плоский лишай поражает слизистые оболочки рта и половых органов. Выражается он узел-ками белесоватого цвета, появляется на одном уровне с кожей. Высыпания на сли­зистых оболочках поддаются лечению зна­чительно сложнее, чем на коже.

На ногтях появляются ямки, продоль­ные борозды, углубления, пятна, расщеп­ления, вплоть до отторжения ногтя.

Причины возникновения этого кожного заболевания

Красный плоский лишай из тех болез­ней, причины которых наукой до сих пор точно не выяснены. Среди причин, которые влияют на возникновение заболевания, отмечают неврогенную, вирусную и инфекционно-аллергическую.

На сегодняшний день накоплены сведения о наследствен­ной предрасположенности к красному плоскому лишаю, доказана роль измене­ний в иммунной системе, характерных для аутоиммунных процессов.

Факторы риска

Среди импульсов, которые могут послу­жить к началу развития заболевания, выде­ляют следующие:

• возраст (35-60 лет);

• генетическая предрасположенность;

• заболевания желудочно-кишечного тракта;

•сахарный диабет; •стрессы;

•травмы слизистой рта и наличие в ней разных металлов.

7% эрозивно-язвенной формы и 4% всех форм красного плоского лишая перерождаются в плоскоклеточный рак

Формы заболевания красным плоским лишаем

Самой обычной формой красного плос­кого лишая, проще всего поддающейся диагностике, считается типичная форма. Она характеризуется гудом, плоскими красными полигональными узелками {папулами) с гладкой блестящей поверх­ностью и легким западением в центре, а также поражением слизистых оболочек и реже - ногтей.

Кроме типичной формы, различают сле­дующие разновидности лишая:

• кольцевидная (папулы располагаются в форме колец, часто при этом наблюда­ется центральная зона атрофии);

•линеарная (характеризуется линейным расположением высыпаний);

•атрофическая (характеризуется разви­тием атрофических изменений на месте регрессирующих узелковых элементов);

• пигментная (сопровождается появле­нием пигментных пятен, располагающихся чаще на лице и верхних конечностях);

• веррукозная или бородавчатая (харак­теризуется крупными папулами с бородав­чатыми наслоениями на поверхности, цвет может варьироваться от синевато-крас­ного до коричневого);

• буллезная (проявляется типичными для красного плоского лишая высыпаниями на коже и слизистых оболочках, а также об­разованием пузырей с серозно-геморраги-ческим содержимым);

На слизистой оболочке различают сле­дующие формы красного плоского лишая:

• экссудативно-гиперемическая (папулы расположены на воспалённой слизистой, поражается слизистая десны и губы, боль­ные жалуются на жжение слизистой, боли при приеме острой пищи);

• эрозивно-язвенная (помимо типичных узелков возникают болезненные эрозии

и язвы неправильной формы с красным бархатистым дном);

• гиперкератическая (характеризуется выраженным гиперкератозом, папулы сли­ваются в крупные бляшки, возвышающиеся над уровнем слизистой).

Вопросы диагностики этого кожного заболевания

Диагностика красного плоского ли­шая осуществляется только врачом-дер­матологом. Дифференциальная диа­гностика обычных форм заболевания в большинстве случаев не вызывает сложностей, достаточно характерного вида папул, сетки Уикхема, типичной ло­кализации и зуда.

Более редкие формы красного плоского лишая дифференци­руют с лейкоплакией, красной волчанкой, кандидозом, сифилисом, аллергическими высыпаниями, болезнью Боуэна и дру­гими заболеваниями.

Стратегия лечения красного плоского лишая

Успех лечения красного плоского лишая возможен при комплексном подходе и ин­дивидуальном курсе терапии с использо­ванием современных средств и методов. Важно учитывать и избегать факторов, спровоцировавших болезнь - бытовых и профессиональных вредностей, сопут­ствующих заболеваний. Таких пациентов нужно тщательно обследовать, чтобы определить их нервно-психический и гор­мональный статус.

Важно учитывать и избегать факторов, спровоцировавших болезнь - бытовых и профессиональных вредностей, сопут­ствующих заболеваний. Таких пациентов нужно тщательно обследовать, чтобы определить их нервно-психический и гор­мональный статус. Лечение красного плоского лишая вклю­чает следующие мероприятия: наружная терапия, антигистаминные, седативные препараты, в тяжелых случаях - антибио­тики. Полезно проведение физиотерапии, витаминотерапии.

наружная терапия, антигистаминные, седативные препараты, в тяжелых случаях - антибио­тики. Полезно проведение физиотерапии, витаминотерапии. Адекватный выбор лекарственных средств и неукоснительное их применение больным позволяет достичь позитивных результатов.

Меры профилактики

Для профилактики красного плоского лишая важно лечение хронических забо­леваний, терапия психоневрологических расстройств, исключение стрессовых си­туаций.

Профилактика рецидивов заклю­чается в применении водных процедур, соблюдении диеты, исключающей из упо­требления алкоголь, соленую и острую пищу, нормализации режима работы и отдыха.

Лечебная диета на 1 неделю

Понедельник

Завтрак: чай с молоком, 2 яйца всмятку, 50 г ветчины.

Обед: чашка постного борща, 150 г туше­ной индейки с 150 г картофеля, чашка са­лата из моркови с лимонным соком.

Ужин: 100 г риса с отварной куриной грудкой, 1 стакан томатного сока.

Вторник

Завтрак: 1 стакан апельсинового сока, 200 г нежирного творога, 2 помидора, 1 хлебец.

Обед: чашка куриного бульона с яйцом, 80 г тушеной печени со 150 г гречки 3 мандарина.

Ужин: 200 г заливной рыбы, 200 г вине грета, 1 стакан гранатового сока.

Среда

Завтрак: зеленый чай с лимоном, омлет из 2 яиц на воде с помидорами и зеленью, 2 яблока.

Обед: чашка овощного супа, 150 г риса с 150 г морской капусты, 1 стакан томатного сока.

Ужин: 250 г фруктового салата (из киви, грейпфрута и апельсина), 50 г ветчины, 60 г нежирного сыра, 1 хлебец.

Четверг

Завтрак: кофе с молоком, орехами и медом, 30 г сыра.

Обед: чашка супа-пюре из тыквы, 80 г от­варной телятины с 200 г тушеной капусты, чай каркадэ.

Ужин: 150 г тушеной трески с 200 г туше­ных овощей {капуста, помидоры, морковь), 1 стакан грейпфрутобого сока.

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Пятница

Завтрак: 1 стакан апельсинового сока, 150 г молочной каши, 50 г ветчины, 1 хлебец.

Обед: тарелка щей с 1 ст. ложкой нежир­ной сметаны, 100 г картофельного пюре с куриной котлетой, 3 мандарина.

Ужин: 250 г овощного рагу, 50 г ветчины, зеленый чай с мятой или лимоном.

Суббота и Воскресенье

Можно взять блюда и продукты двух лю­бых дней недели и составить из них меню.

Разрешается:

Напитки: зеленый чай, не газированная минеральная вода, кефир.

Сладости: мед, сухофрукты.

Народные рецепты

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС. 4-6 раз в день к пораженному лишаем месту прикладывать неразбавленный яблочный уксус на 10 минут. Вместо уксуса можно использовать сок калины или клюквы.

КОМПРЕСС ИЗ ТРАВ. Взять 3 ст. ложки цветов ко­ровяка, 1 ст. ложку чистотела и 1 ст. ложку коры ивы. Залить 1 л кипятка, настоять 1 час. Прикладывать компрессы на пораженные места или просто протирать их несколько раз в день.

ЛЕЧИМСЯ СВЕКЛОЙ. Натереть на терке красную свеклу и привязать к лишаю в виде компресса. Когда свекла подсохнет, нужно заме­нить ее свежей. Проводить ле­чение до тех пор, пока лишай не пройдет.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. Пропитать ватку или сложен­ный кусок марли облепихо-вым маслом и наложить на пораженный участок кожи аппликацию на 30-60 минут. Внутрь тоже желательно при­менять облепиховое масло -по 0,5 чайной ложки в день натощак.опубликовано econet

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