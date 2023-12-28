Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Лишний вес: психосоматическая составляющая

Лишний вес: психосоматическая составляющая

Автор: Econet 28 декабря 2023 6288
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Проблема избыточного веса возникает не в одночасье. Возможно, ее причины уходят корнями в ваше детство. Наше здоровье имеет триединую основу. Это анатомия, "химия" и психосоматика. На какие анализы стоит обратить внимание, чтобы поддерживать здоровье и хорошую физическую форму?

Лишний вес: психосоматическая составляющая

Эта информация может оказаться полезной для людей с избыточной массой тела и тех, кто просто хочет избежать ожирения. 

Избыточный вес и психосоматика

Любое заболевание можно рассматривать с трех сторон

  • Основа здоровья - структура (из чего мы состоим) или, иначе говоря, анатомия.
  • Химия – это то, что в нас «плавает» (витамины, гормоны, микроэлементы, токсины).
  • Психосоматическая сторона.

Одна из причин избыточного веса – это жадность. В частности, жадность на эмоции. Задерживая свои эмоции, слезы, вы не позволяете выводить из организма лишний кортизол. Если же гормон кортизол накапливается – он разрушает наше тело. Поэтому нужно давать выход своим эмоциям. 

Еще один момент. Специалисты утверждают, что тело человека помнит все. Начиная с момента, когда сперматозоид соединился с яйцеклеткой. Запись на ДНК есть всегда. И она все помнит, что было. Возможно, в какой-то период (даже в детстве или в утробе матери) ваш организм отреагировал на недостаток питательных веществ. И начал запасать жир. 

На какие показатели анализов полезно обратить внимание

  • Витамин Д – природный антидепрессант. Он отвечает за радость, бодрость, энергию, хорошее самочувствие. Гинекологи его называют «репродуктивный витамин». Он оказывает благоприятное воздействие на половые гормоны. Витамин Д – жиросжигающий гормон.
  • Инсулин – это гормон, благодаря которому глюкоза заходит в клетку и из нее вырабатывается АТФ. Это энергия. Избыток инсулина провоцирует деление клеток: жировых, в матке, в молочных железах. В результате образуются миомы, кисты, бородавки, папилломы, пигментные пятна. 
  • Ферритин – это маркер состояния запасов железа (Fe) в организме и воспалительный биомаркер.
  • Холестерин. Два вида:
  • Один холестерин относит жир к клеткам для их построения. 
  • Другой холестерин убирает избыток жира из клеток в печень. 
  • Оба вида холестерина нужны организму. 
  • Гемоглобин - железосодержащий белок, структурный компонент эритроцитов. Гемоглобин связывает переносит молекулы кислорода в ткани организма.

Лишний вес: психосоматическая составляющая

Общие рекомендации

Здоровье лимфатической системы

  • Важно увеличить количество питьевой воды, чтобы «разогнать» лимфатическую систему. Ежедневно практикуем контрастный душ. 
  • Выполняем самомассаж от кончиков пальцев – к грудной клетке и от головы – к грудной клетке.
  • Физические нагрузки. Подойдет любая физическая активность: спорт, прогулки, танцы. 

Психоэмоциональный настрой

Это важный элемент гармоничного состояния организма. Первый шаг для благоприятного внутреннего настроя - попросить прощения у своих родителей. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье психосоматика ожирение днк жадность инсулин антидепрессант холестерин гемоглобин лимфатическая система

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.