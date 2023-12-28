Лишний вес: психосоматическая составляющая

Проблема избыточного веса возникает не в одночасье. Возможно, ее причины уходят корнями в ваше детство. Наше здоровье имеет триединую основу. Это анатомия, "химия" и психосоматика. На какие анализы стоит обратить внимание, чтобы поддерживать здоровье и хорошую физическую форму?

Эта информация может оказаться полезной для людей с избыточной массой тела и тех, кто просто хочет избежать ожирения.

Избыточный вес и психосоматика

Любое заболевание можно рассматривать с трех сторон

Основа здоровья - структура (из чего мы состоим) или, иначе говоря, анатомия.

Химия – это то, что в нас «плавает» (витамины, гормоны, микроэлементы, токсины).

Психосоматическая сторона.

Одна из причин избыточного веса – это жадность. В частности, жадность на эмоции. Задерживая свои эмоции, слезы, вы не позволяете выводить из организма лишний кортизол. Если же гормон кортизол накапливается – он разрушает наше тело. Поэтому нужно давать выход своим эмоциям.

Еще один момент. Специалисты утверждают, что тело человека помнит все. Начиная с момента, когда сперматозоид соединился с яйцеклеткой. Запись на ДНК есть всегда. И она все помнит, что было. Возможно, в какой-то период (даже в детстве или в утробе матери) ваш организм отреагировал на недостаток питательных веществ. И начал запасать жир.

На какие показатели анализов полезно обратить внимание

Витамин Д – природный антидепрессант. Он отвечает за радость, бодрость, энергию, хорошее самочувствие. Гинекологи его называют «репродуктивный витамин». Он оказывает благоприятное воздействие на половые гормоны . Витамин Д – жиросжигающий гормон.

. Витамин Д – жиросжигающий гормон. Инсулин – это гормон, благодаря которому глюкоза заходит в клетку и из нее вырабатывается АТФ. Это энергия. Избыток инсулина провоцирует деление клеток: жировых, в матке, в молочных железах. В результате образуются миомы, кисты, бородавки, папилломы, пигментные пятна.

Ферритин – это маркер состояния запасов железа (Fe) в организме и воспалительный биомаркер.

Холестерин. Два вида:

Один холестерин относит жир к клеткам для их построения.

Другой холестерин убирает избыток жира из клеток в печень.

Оба вида холестерина нужны организму.

Гемоглобин - железосодержащий белок, структурный компонент эритроцитов. Гемоглобин связывает переносит молекулы кислорода в ткани организма.

Общие рекомендации

Здоровье лимфатической системы

Важно увеличить количество питьевой воды, чтобы «разогнать» лимфатическую систему. Ежедневно практикуем контрастный душ.

Выполняем самомассаж от кончиков пальцев – к грудной клетке и от головы – к грудной клетке.

Физические нагрузки. Подойдет любая физическая активность: спорт, прогулки, танцы.

Психоэмоциональный настрой

Это важный элемент гармоничного состояния организма. Первый шаг для благоприятного внутреннего настроя - попросить прощения у своих родителей. опубликовано econet

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