Листовая зелень: Ощелачивание и очищение всех систем организма

Листовая зелень ощелачивает многие системы организма – в особенности лимфатическую. Именно она имеет наивысший риск окисления, так как подвергается постоянной атаке химикалий, кислот, пестицидов, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов. Кровь, органы, эндокринная система, репродуктивная система и центральная нервная система могут ощелочиться только при ощелачивании лимфатической системы.

Когда мы слышим классический совет есть больше овощей, сразу представляем морковь, помидоры, брокколи, но никак не листья салата. Между тем зеленолистные овощи – салат-латук, шпинат, полевой салат – заслуживают вашего внимания ничуть не меньше.

Энтони Уильям: о пользе листовой зелени

Более того, пищевые волокна этих растений массируют и очищают слизистую оболочку желудка и кишечника, выводя наружу залежи скопившегося там мусора вместе с грибками и плесенью. Если вы испытываете дискомфорт, когда едите сырой салат, – это лишь ощущение эффективной работы клетчатки по очищению вашего «старого дымохода». А может быть, ваш желудочно-кишечный тракт страдает от воспаления или гиперчувствительности – тогда добавляйте листовую зелень в рацион в небольших количествах.

Так или иначе, эти овощи обязательно принесут вам пользу. Повышая уровень соляной кислоты, они ощелачивают желудок. Благодаря этому в нем погибают бактерии, ответственные за образование в желудке вредных кислот, которые являются причиной кислотного рефлюкса.

Листовая зелень ощелачивает и другие системы организма – в особенности лимфатическую. Именно она имеет наивысший риск окисления, так как подвергается постоянной атаке химикалий, кислот, пестицидов, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов. Кровь, органы, эндокринная система, репродуктивная система и центральная нервная система могут ощелочиться только при ощелачивании лимфатической системы.

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Кроме того, в этих овощах содержатся бесценные для здоровья минеральные соли, частично состоящие из группы коферментов, связанных с натрием. Это биорастворимый йод, хром, сера, магний, кальций, калий, марганец, молибден и окись кремния, которые поддерживают работу нейронов и нейротрансмиттеров и служат фундаментом для создания электролитов. Листовая зелень богата ферментами, витамином А, витаминами группы В, фолиевой кислотой, целительными алкалоидами, которые борются с заболеваниями. В ней содержатся микронутриенты, помогающие восстановить эндокринную систему, а также особые формы хлорофилла и каротинов, питающие все системы организма.

Если вас беспокоит недостаток белков в рационе, налегайте на эти удивительные овощи – они содержат белок в самой биодоступной и легкоусвояемой форме. С их помощью можно избавиться от заболеваний, связанных с протеинами, – подагры, болезней почек, желчных и почечных камней, заболеваний желчного пузыря, остеопороза и так далее.

Заболевания

Обязательно включите в свой рацион листовую зелень, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), заболевание щитовидной железы, целиакия, дивертикулит, заболевание желчного пузыря, желчные конкременты, подагра, болезнь почек, анемия, синдром раздраженной толстой кишки, камни в почках, язвенная болезнь, болезни сердца, инфекция H. pylori, гепатит С, остеопороз, нарушение остеогенеза, остеоартрит, «низкий уровень заряда» репродуктивной системы, лимфедема, несварение желудка, воспаление кожи, узелки на костях и железах, эндокринные расстройства, боковой амиотрофический склероз, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), депрессия, бесплодие, болезнь Лайма, рак щитовидной железы, мигрень, синдром навязчивых состояний, герпес простой 1 (ВПГ-1), герпес простой 2 (ВПГ-2), воспалительные процессы в тазовых органах, диабет, гипогликемия, адреналиновая усталость, вирус Эпштейна – Барр/мононуклеоз, опоясывающий лишай.

Симптомы

Обязательно включите в рацион зелень, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Изжога, ацидоз, дефицит железа, запор, дефицит минералов и микроэлементов, отечность, задержка жидкости, воспаленная печень, ослабленные почки, недостаток соляной кислоты, диспепсия, мышечные спазмы, бессонница, прыщи, пищевые аллергии, потеря костной массы, рецессия десны, застойная печень, боль в суставах, воспаление, увеличение веса, симптомы менопаузы, предменструальный синдром (ПМС), гормональный дисбаланс, сухость, шелушение кожи, контакт с плесенью, малое количество тромбоцитов, колики в животе, аритмия, учащенное сердцебиение, проблемы с равновесием, волдыри, боли в теле, спутанность сознания, тревожность, кариес, стеснение в груди, перхоть, головокружение, избыток ушной серы, потеря зубной эмали, боль в челюсти, боль в коленях.

Когда ваше тело забито токсинами, это может привести и к эмоциональному засорению. Если вы чувствуете, что застряли в какой-то ситуации, топчетесь на месте, потеряли в жизни опору – листовая зелень подтолкнет вас к решительным действиям и поможет найти выход из тупика. С помощью этих овощей вы вновь почувствуете себя свободными и способными принимать правильные решения.

Подумайте, сколько раз вы упускали в своей жизни важные возможности? Время бесценно и очень быстротечно. Зеленолистные овощи учат нас жить в настоящем, наслаждаться каждым моментом. Они не хранятся долго, как бы напоминая нам о том, что чем быстрее мы их съедим, тем больше шансов на оздоровление получим.

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Советы

Придумайте «график» для листовой зелени в своем рационе на каждый день недели. В такой игровой форме вы приучите себя к разнообразию в меню и получите максимальное количество питательных веществ от овощей.

Сок шпината плюс апельсиновый фреш – еще один замечательный зеленый коктейль, который зарядит вас бодростью на целый день.

Попробуйте самостоятельно выращивать зеленолистные овощи. Это даст вам шанс получить максимум преимуществ от надземных пробиотиков и настроит растения на ваши собственные вибрации.

Если вы сами выращиваете листовую зелень, съедайте некоторые из этих растений на ранней стадии их развития.

Если вам не нравится характерная для авокадо вязкость, попробуйте приготовить гуакамоле с добавлением измельченного полевого салата и столовой ложки меда.

Салат из листовой зелени с лимонной заправкой

Количество ингредиентов рассчитано на 2–4 порции

Этот простой, но аппетитный и невероятно полезный салат – отличное решение для ланча как дома, так и в офисе. Не смешивайте салат с заправкой заранее – лучше это сделать непосредственно перед едой. И обязательно добавьте в него сырые фисташки – они идеально сочетаются со сладостью спелой клубники и кислинкой лимона.

1/2 стакана лимонного сока

1/4 стакана оливкового масла

2 ст. л. сырого меда

8 стаканов листовой зелени

2 стакана клубники в нарезанном виде

1/2 стакана несоленых сырых фисташек

Чтобы приготовить заправку, смешайте лимонный сок, оливковое масло и мед, перемешав эти ингредиенты до однородного состояния. Поместите листовую зелень в большую чашу и перемешайте с заправкой так, чтобы она покрыла овощи ровным слоем. Разложите салат по тарелкам и украсьте клубникой и фисташками.опубликовано econet

Энтони Уильям "Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй"

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