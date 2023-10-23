Ловушка для спины: Жесткие подколенные сухожилия

В этой статье вы узнаете как правильно выполнять НАКЛОНЫ, чтобы не травмироваться.

При правильных наклонах вперед сгибание происходит в тазобедренных суставах, а не в других частях тела (в пояснице или в коленях). При этом на всех этапах движения сохраняются форма и длина спины. У таких наклонов существует много преимуществ: ничто не угрожает межпозвоночным дискам, не растягиваются связки спины, вы щадите колени.

Как правильно наклоняться, чтобы не травмироваться?

Кроме этого, здоровое сгибание в тазобедренных суставах является весьма полезным упражнением, т.к. постепенно растягивает подколенные сухожилия с каждым наклоном.

Однако на первых этапах при выполнении наклонов многие чувствуют сильный дискомфорт в подколенных сухожилиях и пытаются компенсировать его за счет сгибания спины.

В конечном счете, это может плохо отразиться на состоянии позвоночника.

В наклонах вперед из положения сидя тугие подколенные сухожилия будут тянуть седалищные кости к коленям, смещая таз в заднее наклонное положение.

Наклон в этом случае будет осуществляться от поясницы, а не от тазобедренных суставов, и поясничный изгиб примет форму, противоположную обычной.

Если вы будете прилагать слишком большие усилия, чтобы дотянуться до стоп, выполнять позу по нескольку раз или задерживаться в ней слишком долго, можно потянуть или повредить мышцы, связки и диски нижней части спины.опубликовано econet

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