ЛУЧШАЯ маска для зрелой кожи с признаками усталости

Возрастные изменения на лице совсем не радуют женщин. Заметив первые признаки старения

Возрастные изменения на лице совсем не радуют женщин. Заметив первые признаки старения, они стремятся побыстрее убрать их. Для этого красавицы бегут в косметические салоны проводить процедуры с ботоксом или, что еще хуже, обращаются к пластическим хирургам. Но без этого можно вполне обойтись и избавиться от неровностей и мелких морщинок. Попробуй сделать маску с крахмалом. Она отлично подходит для зрелой кожи с признаками усталости.

Вам понадобится:

1–1,5 ст. л. картофельного крахмала;

5 ст. л. морковного сока;

1 ст. л. сметаны;

вода.

Картофельный крахмал добавьте в емкость и размешай в 0,5 ст. воды. Влейте смесь в кастрюлю.

Затем залейте 0,5 л кипятка и вари до загустения. Добавьте морковный сок и сметану.

Хорошо перемешайте и дайте остыть. Нанесите тонким слоем на лицо на 20–25 минут.

Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем. То, что останется, храните в холодильнике.

Делайте маску каждый вечер в течение 3 дней. Затем процедуру нужно повторить через неделю.

После применения маски вы почувствуете, что ваша кожа стала мягче и нежнее на ощупь. А также более увлажненной и здоровой.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet