Лучшие эфирные масла для сна: преимущества и применение

Ароматические масла способны улучшить качество и продолжительность ночного сна, если есть такая проблема. Возможно местное применение эфирных масел с маслом-носителем. Еще один способ - ароматерапия с применением масляного диффузора. Вот какие эфирные масла помогут вам полноценно высыпаться.

Бессонница – настоящий бич современности. Ею страдает приблизительно 1/3 взрослых людей. Дефицит сна вызывает такие нежелательные состояния как снижение когнитивных и моторных функций и сокращение продолжительности жизни. Определенные аромамасла оказывают седативный эффект, что благоприятствует сну без побочного действия.

Как применять ароматические масла для сна

Ароматерапия

Диффузор применяется для распределения ароматической эссенции эфирных масел. В этом приспособлении используется холодный пар для поступления масла в воздух.

При вдыхании летучие вещества ароматических масел попадают на обонятельный нерв, нервам на задней поверхности носовой полости. Нервы имеют связь с лимбической системой мозга и гипоталамусом. Последний контролирует гормоны, влияя на сон и настроение.

Достаточно поместить масляный диффузор недалеко от вашего спального места (можно сбрызнуть подушку эфирными маслами перед отходом ко сну. Масла важно разводить водой, если вы выбрали ароматерапию (3-5 капель масла на 100 мл воды).

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Местное применение

Эфирные масла облегчают проблемы кожи (прыщи), расслабляют мускулы, улучшают качество сна. При местном применении их летучие свойства дают им абсорбироваться кожей и проникать в кровь. Попав в кровоток, вещества аромамасел проникают в мозг и взаимодействуют с нервной системой.

Ароматические масла в чистом виде, при местным нанесении, могут провоцировать кожное раздражение. Важно разбавить эфирное масло маслом-носителем - какао, кокосовым, шиповниковым.

Ароматические масла для сна

Бергамотовое

Бергамот имеет обезболивающий эффект и улучшает сон. Растение изменяет рецептор нервной системы, который работает в контроле беспокойства, в результате уменьшается тревога и приходит расслабление. Ароматерапия бергамотом снижает тревожность, вызванную стрессом.

Ромашковое

Ромашка показывает успокаивающий эффект при ароматерапии. Вдыхание ромашки замедляет высвобождение адренокортикотропного гормона, который, участвует в реакции на стресс. Определенные вещества в составе ромашки способствуют седативному действию этого растения.

Лавандовое

Лаванда славится успокаивающим действием. Растение позитивно влияет на качество и продолжительность сна. Кроме того, лавандовая ароматерапия в комбинации со здоровыми привычками сна снижает усталость в течение дня.

Лаванда влияет на содержание гормона мелатонина, который работает в регуляции цикла сна и бодрствования.

Валериановое

Валериана издавна применялась как природное средство от бессонницы и тревоги. Валериановое масло имеет в составе седативные и расслабляющие мускулы вещества.

Применение масла валерианы в комбинации с точечным массажем перед сном также позитивно воздействует на качество сна.

Масло иланг-иланг

Ароматерапия с применением масла иланг-иланга снижает тревожность и успокаивает. Такое седативное действие связано со способностью масла снижать частоту сердечных сокращений.опубликовано econet

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